【トランスコスモスオンラインセミナー】コスメ・アパレル業界ならではのTikTok Shop運営とはを9月8日（月）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーDXで社会課題解決シリーズ災害対策基本法改正により自治体に求められる防災事業とはを9月8日（月）に開催します。

TikTok Shopが日本でローンチされて約2カ月。

本セミナーでは、デジタルマーケティングとECオペレーション支援の両面で実績を持つトランスコスモスが、TikTok Shop運営に必要な基本業務やポイントを詳しく解説します。

さらに、親和性の高いコスメ・アパレル領域に焦点をあて、各業界の専門家との対談を通じて、

実践的なTIPSや成功のヒントをご紹介。これから出店を検討している方にも、既に運用を始めている方にも役立つ内容をお届けします。

セミナーハイライト

●TikTok Shop概要

●アイスタイル子会社Over The Border社から知るコスメ販売TIPS

●アパレル特化コンサル会社から知るアパレル販売TIPS

このような方が対象です

●TikTok Shopでできること、運営に必要な業務内容を知りたい方

●自社商品を売ってくれるクリエイターとの連携にお困りの方

●コスメ、アパレル業界の方

●セミナー概要

日時： 2025年9月8日（月） 14：00～15：30

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/250908.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

14：00～14：05 開会のご挨拶

トランスコスモス

14：05～14：25 TikTok Shop Overview

トランスコスモスTikTok Shop Japan

14：25～14：55 アイスタイル子会社Over The Border社から知るコスメ販売TIPS

トランスコスモスTikTok Shop JapanOver The Border

14：55～15：25 アパレル特化コンサル会社から知るアパレル販売TIPS

トランスコスモスTikTok Shop Japan株式会社Prock・

株式会社Good Vibes Agency

15：25～15：30 閉会のご挨拶トランスコスモス

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・182の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)