高知県

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

8月21日（木）に予定しておりました「SUPER LOCAL高知家 道頓堀川よさこいフェス」につきましては、8月4日（月）16時頃にご案内させていただいたとおり準備を進めてまいりましたが、8月18日に発生した会場付近での火災事故の状況に鑑み中止させていただくこととなりました。それに伴い、同日に予定しておりましたメディア向け取材会も中止いたします。

直前のご連絡となり、多大なるご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ご不明点などございましたら、PR事務局までご連絡ください。

＜中止のイベント概要＞

高知県の「よさこい」と「食」の魅力を一体体験できる「SUPER LOCAL 高知家３days」 第一弾

橘ケンチ（EXILE）さんが船に乗って登場！

ステージではよさこいチームと一緒に“よさこい”コラボパフォーマンスを披露

「SUPER LOCAL高知家 道頓堀川よさこいフェス」

高知のうまいものを集めた物販ブースも設置

■日時：令和7年8月21日（木）11:30～18:00

■場所：とんぼりリバーウォーク（大阪府大阪市中央区道頓堀）※道頓堀川・戎橋付近