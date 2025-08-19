¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê°ì¶Ú¡ßÌ£¤Ò¤È¤¹¤¸¡É¤¬»ê¶Ë¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤Õ¤ê¤«¤±¡×¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÃ«±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§³ÝÃ«¹À»Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤¬¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¡¦Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅ·°ì¿©ÉÊ¾¦»ö¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼°ì¿Î¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ò2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´220±ß¡Ë¡£
¡ü¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ーÀ½Ë¡¤Ç¤¢¤ÎÌ£¤òºÆ¸½
¡¡Å·²¼°ìÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¡É¡¢·Ü¤¬¤é¤ÈÌîºÚ¤Ê¤É¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥³¥¯¤Î¤¢¤ë·ÜÇòÅò¥¹ー¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç»¸ü¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤¢¤ÎÌ£¤ò¡¢Å·²¼°ìÉÊ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ーÀ½Ë¡¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥éー¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬¡º¤Ë¥¹ー¥×¤Ø¤´¤Ï¤ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©´¶¤ÎÎÉ¤µ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ーÀ½Ë¡¢ä
¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ì£¤ÈÌý´¶¤ò¥Õ¥ìー¥¯¤ËÍí¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡õ¥¸¥åー¥·ー¤ÊÉÊ¼Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤È¤Ï
¡¡Å·²¼°ìÉÊ¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÊÙ»á¤¬1971Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç½Ð¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤Î²°Âæ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢3Ç¯9¤«·î¤â¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¡¢¥¹ー¥×¤Îº¬Äì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°ìÉÊ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¡É ¡£Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤Ï¡¢È¾À¤µª¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔ»Ô¤òÈ¯¾ÍÃÏ¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼¢²ì¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢Ä¾±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ò¤È¸À¡ä ¾¦ÉÊ´ë²è±Ä¶ÈÉô¡¡ÌçÅÄ ¾Í¸ã
¡¡Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥éー¥á¥ó¥¹ー¥×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¡È¤³¤Ã¤Æ¤ê¡É¤Õ¤ê¤«¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿¿©´¶¤ÈÌý´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥éー¥á¥ó¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª