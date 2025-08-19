Insta360、夏のラストセールを開催！最大32,700円引きのお得なチャンス
Insta360 Japan株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52813/table/92_1_20fe1c755c6f4358ff6905d7662bdc20.jpg?v=202508191156 ]
- 開催期間 公式ストア・公式楽天ストア・公式Amazonストア 2025年8月19日（火）16:00 ～ 9月4日（木）16:00家電量販店（※オンラインは8月20日から9月4日まで） 2025年8月20日（水）～ 9月5日（金）
詳細を見る :
https://store.insta360.com/campaign/2025-end-of-season-sale
Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、2025年8月19日（火）16:00から9月4日（木）16:00までの期間、公式ストア、公式楽天ストア、公式Amazonストア、全国の¹取り扱い家電量販店などで「夏のラストセール」を開催いたします。
¹家電量販店での取り扱いは8月20日の開店時間から9月4日の閉店時間までとなります（オンラインの場合は8月20日から9月4日まで）。
セール対象製品と価格
人気モデルを中心に、今回のセールでは過去最大級の割引を実施します。（↓一部ご紹介）
キャンペーン概要
