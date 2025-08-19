『パナソニック 業務用映像機器 なんでも相談会』9/12(金)に東京・半蔵門で開催！

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、パナソニック業務用映像機器全般について相談できるイベントを、2025年9月12日（金）に東京・半蔵門のショールームにて開催いたします。

このイベントに参加するメリット

昨年の展示の様子- ショールームにある機材と組み合わせて実際の運用をイメージできる！- AW-UE40・AW-RP60GJの実機展示は当社のみ！（当社調べ）- 製品に詳しい「メーカー担当者」に直接相談できる！- 大きな展示会では相談できないことも、1時間じっくり相談できる！

プロフェッショナル向けのリモートカメラやハンドヘルドカメラから、はたまたKAIROSシステムなどもご相談可能なイベントです。製品全般に関して詳しくご案内させていただく機会は、大型展示会等でしかありません。

この機会に是非、じっくりとパナソニック製品に関するご相談にお越しください。

日時

2025年9月12日(金) 13～17時(各枠1時間/予約制)

※1組あたりの人数制限はございません。

展示機材

4Kインテグレーテッドカメラ「AW-UE40K」リモートカメラコントローラー「AW-RP60GJ」4Kカメラレコーダー「AG-CX20」4Kメモリーカードカメラレコーダー「AG-CX370」

メインの展示機材はこの4製品ですが、その他のジャンルの機材のご相談も受け付けます。

▼ご相談いただける内容の一例

参加方法

本イベントの参加費用は無料です。

下記ボタンのリンク先よりご予約をお願いいたします。

ご予約はこちら :https://info.system5.jp/proseminar/archives/27226

会場

株式会社システムファイブ ショールーム

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階(https://maps.app.goo.gl/nwxAh7Arsd1QcBGH7)

東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/