急なバッテリー上がりも安心、リチウムイオン電池非搭載で安全に車内保管が可能『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』を8月8日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004721?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004721
本製品は、リチウムイオン電池非搭載で、高い安全性と手軽さを実現したジャンプスターターです。
事前の充電が不要で、バッテリー上がり時にすばやくエンジン始動が可能。
リチウム電池非搭載のため、車内に安全に保管でき、いざというときにすぐ使える安心のアイテムです。
バッテリーの残存電力がない場合は、モバイルバッテリーからの充電も可能。
大型ディスプレイ付きで操作も分かりやすく、初心者にも使いやすい設計。
対応車種は12V鉛バッテリー車（ガソリン車5L以下／ディーゼル車2.5L以下）で、自動車だけでなくバイクや農業機械にも対応します。
急なエンジントラブルに備えたい。車内に保管できる安全性の高いジャンプスターターを探している。
そんな方におすすめの『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』です。
＜製品特長＞
■最大130℃の高温プレートと専用アルミ皿で料理を保温
■80℃～130℃の広範囲な温度設定に対応
■熱伝導率の高い専用アルミ皿を使えばより効率よく保温
■専用皿以外にも、普段のお皿や鍋・食品パック・アルミホイルにも対応
■本体は高さ約2cmの薄型設計、収納場所を選ばない省スペース設計
■ガラス製プレートでサッと拭くだけのお手入れ簡単仕様
■1時間で自動的に電源が切れる安心のオートオフ機能搭載
＜仕様＞
・サイズ／幅110×奥行50×高さ245(mm)
・重量／約900g
・電源／スーパーキャパシタ 蓄電式
・充電入力／12V鉛バッテリーもしくはUSB、5V2A、QC30W、PD100W（最大）
・電圧／14.5V
・最大ピーク電流値／375A（コンデンサー1個当たり）
・コンデンサー／500F×5個
・使用可能な車／12V鉛バッテリー車：ガソリン/5L以下、ディーゼル/2.5L以下(目安)
※上記に該当の車でもエンジンがかからない場合があります。詳しくは車の販売店にお問い合わせください。
・使用不可な車／12Vリチウムバッテリー車、24Vバッテリー車、電気自動車、ハイブリッド車
※バッテリー電源を直接使用する機器を後付けしている場合、その機器が故障する可能性がありますのでメーカーに
問い合わせしてください。
※弊社では全ての車種の動作確認は行っておりません。ご使用前に販売店、またはディーラーに本製品を使用可能か
ご確認ください。
・保護回路／短絡保護、逆接続保護、過熱保護、過電圧保護、過電流保護
・材質／本体:ABS(外面) ふた:シリコン ※本体の背面にも傷防止のシリコンが一部あり
・セット内容／本体、Type-C to Cケーブル、EC8ワニ口クリップ「赤(+)/黒(-)」、保存袋、
日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅120×奥行80×高さ255(mm)
・パッケージ込み重量／約1.2kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/8/8
・型番/JAN／SCJS25CBK / 4580060603428
スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用
[販売価格] 19,800円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004721(https://www.thanko.jp/view/item/000000004721?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004721)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp
URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB
03-5297-5783