急なバッテリー上がりも安心、リチウムイオン電池非搭載で安全に車内保管が可能『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』を8月8日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


https://www.thanko.jp/view/item/000000004721?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004721











本製品は、リチウムイオン電池非搭載で、高い安全性と手軽さを実現したジャンプスターターです。


事前の充電が不要で、バッテリー上がり時にすばやくエンジン始動が可能。


リチウム電池非搭載のため、車内に安全に保管でき、いざというときにすぐ使える安心のアイテムです。


バッテリーの残存電力がない場合は、モバイルバッテリーからの充電も可能。


大型ディスプレイ付きで操作も分かりやすく、初心者にも使いやすい設計。


対応車種は12V鉛バッテリー車（ガソリン車5L以下／ディーゼル車2.5L以下）で、自動車だけでなくバイクや農業機械にも対応します。


急なエンジントラブルに備えたい。車内に保管できる安全性の高いジャンプスターターを探している。


そんな方におすすめの『スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用』です。



＜製品特長＞


＜仕様＞


・サイズ／幅110×奥行50×高さ245(mm)


・重量／約900g


・電源／スーパーキャパシタ 蓄電式


・充電入力／12V鉛バッテリーもしくはUSB、5V2A、QC30W、PD100W（最大）


・電圧／14.5V


・最大ピーク電流値／375A（コンデンサー1個当たり）


・コンデンサー／500F×5個


・使用可能な車／12V鉛バッテリー車：ガソリン/5L以下、ディーゼル/2.5L以下(目安)


　※上記に該当の車でもエンジンがかからない場合があります。詳しくは車の販売店にお問い合わせください。


・使用不可な車／12Vリチウムバッテリー車、24Vバッテリー車、電気自動車、ハイブリッド車


　※バッテリー電源を直接使用する機器を後付けしている場合、その機器が故障する可能性がありますのでメーカーに


問い合わせしてください。


　※弊社では全ての車種の動作確認は行っておりません。ご使用前に販売店、またはディーラーに本製品を使用可能か


ご確認ください。


・保護回路／短絡保護、逆接続保護、過熱保護、過電圧保護、過電流保護


・材質／本体:ABS(外面) ふた:シリコン　※本体の背面にも傷防止のシリコンが一部あり


・セット内容／本体、Type-C to Cケーブル、EC8ワニ口クリップ「赤(+)/黒(-)」、保存袋、


日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅120×奥行80×高さ255(mm)


・パッケージ込み重量／約1.2kg


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2025/8/8


・型番/JAN／SCJS25CBK / 4580060603428






スーパーキャパシタ ジャンプスターター12V車専用


[販売価格] 19,800円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004721(https://www.thanko.jp/view/item/000000004721?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004721)






■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322　Email shop@thanko.jp　


URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-0021　 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


03-5297-5783