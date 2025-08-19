【期間限定34%OFF】ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプターがお得！～10Gbps超高速有線LANでNASやクラウド接続を劇的に高速化～

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO（オーリコ）は、Thunderbolt 3 10GbEイーサネットアダプターの期間限定キャンペーンを実施中です。本製品は、10Gbpsの超高速有線LAN接続を実現し、NAS（ネットワーク接続ストレージ）、大容量ファイル転送、4K/8K動画編集など、高帯域幅を必要とするプロフェッショナルユースケースに最適です。

Amazon Japan限定で、2025年8月24日23:59まで、原価26,980円→17,936円（約34%OFF）で提供されます。

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNYN4WP

割引率：34%OFF

通常価格：26,980円 → 17,936円

終了日：2025-8-24 23:59JST

【製品の特徴】

Thunderboltポート対応10GbE LANアダプター

Thunderbolt 3/4/5ポートを搭載したMacやWindows PCを10GbE有線ネットワークに簡単かつコスト効率良く接続可能です。ギガビットイーサネットの最大10倍のパフォーマンスを実現し、ビデオ編集、クリエイティブ作業、音楽制作、ゲームなど、あらゆるシーンで信頼性・安定性・セキュリティを兼ね備えた超高速データ転送を提供します。

幅広いネットワーク

Thunderbolt 3/4/5対応パソコンに10Gbpsの超高速イーサネット接続を簡単に追加できます！大容量ファイル転送、ビデオ編集、ライブストリーミングでのパフォーマンスは最大1000MB/sのリアルスピードを実現。10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100MbpsのBase-T規格に対応し、さまざまなネットワーク環境で活躍します。

優れた放熱性能

高通気性アルミニウム筐体を採用し優れた放熱効果を発揮できます。内蔵の45°スマート温度制御ファン が過熱を防ぎネットワークカードの耐久性を向上できます。さらに、接続状況が一目で分かるLEDインジケーターを搭載し、利便性も抜群です。PS：ファンが動作すると音が発生し、約30 dB。

コンパクトで持ち運びやすい

わずか90×59×26.6mmの手のひらサイズで、カバンに入れても邪魔にならないコンパクト設計。出張や外出先での使用に最適です。

まとめ

ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプターは、10Gbps（10ギガビット）の超高速有線LAN接続を実現するプロ仕様のネットワークアダプター。Thunderbolt 3ポートを搭載したWindows/Mac PCやNASに接続し、従来の1Gbps LANの10倍の速度でデータ転送を可能にします。大容量ファイルの転送や4K/8Kストリーミング、クラウドストレージの高速アクセスに最適です。