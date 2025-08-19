【新登場・無料】Aiarty Video Enhancer（AI動画高画質化ソフトツ）V2.5リリース！待望の“色補正”機能を搭載！

Chengdu Digiarty Software, Inc

次世代AI技術を搭載した動画高画質化ソフト「Aiarty Video Enhancer」が、2025年8月に最新バージョン「V2.5」を正式にリリースしました。今回のアップデートでは、AIによる色補正機能が新たに追加されたのが最大のポイントです。これにより、色褪せてしまった古い映像や、撮影時の環境で不自然な色味になってしまった動画も、AIがまるでプロの手で編集したかのように、鮮やかで自然な色彩に自動で復元します。詳細は公式サイト（https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/(https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/)） でご確認いただけます。

■【期間限定】V2.5リリース記念キャンペーン実施中！

Aiarty Video EnhancerのV2.5リリースを記念し、90日間無料で使えるシリアルコードを配布するキャンペーンが実施中です。数量限定のため、お早めのご利用をおすすめします。

■ キャンペーン概要

対象：新規ユーザー様

特典内容：

1. 90日間の全機能無料利用できるライセンスコードx 10000名様

2. 180日間の全機能無料利用できるライセンスコードx 5000名様

3. 1年間の全機能無料利用できるライセンスコードx 200名様

開催場所：https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/(https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/)

【Aiarty Video Enhancer主なアップデート内容】

1. 【新機能】色補正

たった一つのカラーパネルで、誰でもプロ級の色彩表現を手軽に実現。

色補正は、単なる色の調整ではありません。動画の雰囲気や感情、視聴者に与える印象を劇的に高める“演出”そのものです。この新機能では、色温度や色合い、露出、コントラスト、彩度、ハイライト、シャドウ、ホワイトバランス、ブラックといった複数の調整項目を、ひとつのパネル上でシンプルかつ直感的に操作できます。

専門知識は不要です。まるで映画のような色彩豊かな世界や、心に残る風景の美しさも、指先ひとつで再現可能。あなたのクリエイティビティに、新たな彩りをもたらします。

2. 【新機能】字幕トラックのコピー

多くのAI動画処理ツールは、映像と音声の両方を新しい形式に再エンコード（再圧縮）します。この再エンコードの際に、字幕トラックなどの付随データが失われることがありました。Aiarty Video Enhancer(https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/)の新バージョンに搭載された「字幕トラックのコピー」機能は、この問題を解決します。

字幕トラックのコピー機能や、エクスポート時の進捗表示の最適化など、ユーザーからの要望が多かった機能改善も多数実施されました。この機能を使えば、AIによる高画質化、ノイズ除去、カラー補正といった処理が映像部分にだけ適用されます。

字幕データには一切手を加えないため、元の動画と同じ字幕トラックを、品質を損なうことなくそのまま書き出せます。大切な字幕を失う心配なく、安心して動画を処理できます。これにより、初心者からプロフェッショナルまで、誰でも直感的かつスムーズに、クリエイティブな動画制作を楽しめるようになります。

3. 【強化】エクスポート時の進捗表示の最適化

エクスポート中の進捗表示が、よりわかりやすく、安心感のあるデザインに生まれ変わりました。残り時間の目安（進捗率）のほか、どのAI機能が働いているか、どのパラメータでエクスポートしているかが一目で確認できます。

さらに、タスクリストには“処理済み動画の総数”と“現在処理中の動画数”が明示され、進行状況の把握がより直感的になりました。これにより、処理済み／未処理の区別がしやすくなり、効率的に作業スケジュールを組み立てられます。

4. 【修正】その他

WindowsとMac、それぞれの使いやすさをさらに向上

■ Windows（NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズ利用時）

AI推論処理中にソフトが応答しなくなる（フリーズする）問題を解消しました。これにより、作業中の中断リスクが激減し、より快適な動画体験を実現しています。

■ Mac（動画のエクスポートに「AV1」対応）

次世代高効率コーデック「AV1」が書き出し形式に新たに加わりました。AV1は高画質を維持しつつ、ファイルサイズを大幅に削減できる最先端のコーデックで、4Kや8K映像にも対応しています。しかも、主要ウェブブラウザや機器向けに広く普及しつつあり、今後の映像配信や保存において重要な選択肢となることでしょう。

【Aiarty Video Enhancer 製品概要】

製品名

Aiarty Video Enhancer

「Aiarty Video Enhancer(https://jp.aiarty.com/aiarty-video-enhancer/)」は、独自開発のAIモデルを駆使し、低解像度動画を驚くほど鮮明な映像へと進化させます。高度なAIアルゴリズムによる「ノイズ除去」で映像の乱れを徹底的に排除。「フレーム補間」で滑らかな動きを創出し、「超解像」でディテールを鮮やかに復元します。これにより、どんなにぼやけていた映像も、まるで4Kで撮影したかのようなシャープな質感に生まれ変わります。パーソナルユースからプロフェッショナルな制作現場まで、ホームビデオのデジタル化、YouTube投稿、映画のリマスタリングなど、映像の品質を追求するあらゆるシーンで活躍します。

【会社情報】

Digiarty Software, Inc.は様々な実用性 が高い、高機能なマルチメディアソフトを開発しているスペシャリスト集団です。特に画像高画質化、4K動画変換、動画編集、画面録画分野に力を取り込んでいます。製品群は、現在に至るまで世界中の個人のみならず、法人、政府機関、学術機関でご活用いただいております。