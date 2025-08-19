「にこニコ日和」LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ「にこニコ日和」（(C)natsuka_yui）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ 「にこニコ日和」（24種類 100 コイン／250 円）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31180218

■「にこニコ日和」とは

【作品紹介】

にこニコ日和とは

ジンベイザメが大好きな、きつねの「にこ」

が過ごす優しくてほっこりする日常を描いたお話です。

【作家紹介】

大学を卒業後、独学でイラストを学び

家にキツネがいたらかわいいだろうなと思いから着想を得て、「にこニコ日和」の創作開始。

現在、SNSにて作品を発信中。

公式X https://x.com/natsukayui7272

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上