「にこニコ日和」LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ「にこニコ日和」（(C)natsuka_yui）の配信を開始したことをお知らせいたします。






■配信はこちらにて


LINEスタンプ　「にこニコ日和」（24種類 100 コイン／250 円）
LINE STORE　　　　https://line.me/S/sticker/31180218 　



■「にこニコ日和」とは


【作品紹介】


にこニコ日和とは


ジンベイザメが大好きな、きつねの「にこ」


が過ごす優しくてほっこりする日常を描いたお話です。



【作家紹介】


大学を卒業後、独学でイラストを学び


家にキツネがいたらかわいいだろうなと思いから着想を得て、「にこニコ日和」の創作開始。


現在、SNSにて作品を発信中。


公式X　https://x.com/natsukayui7272



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL　　　　　　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




