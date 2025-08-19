「にこニコ日和」LINEスタンプ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ「にこニコ日和」（(C)natsuka_yui）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■配信はこちらにて
LINEスタンプ 「にこニコ日和」（24種類 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/31180218
■「にこニコ日和」とは
【作品紹介】
にこニコ日和とは
ジンベイザメが大好きな、きつねの「にこ」
が過ごす優しくてほっこりする日常を描いたお話です。
【作家紹介】
大学を卒業後、独学でイラストを学び
家にキツネがいたらかわいいだろうなと思いから着想を得て、「にこニコ日和」の創作開始。
現在、SNSにて作品を発信中。
公式X https://x.com/natsukayui7272
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
