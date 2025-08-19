当社ANNEX館にて、アートギャラリー「アート解放区 人形町」を開催します

株式会社スペース

商業施設をはじめとした多彩な空間づくりを行う株式会社スペース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐々木靖浩）は、アートの販売や関連イベントなどを手掛ける株式会社タグボート（本社：東京都中央区、代表取締役社長：徳光健治）と共同で、2025年9月3日より、アートギャラリー「アート解放区 人形町」を開催します。会場は当社ANNEX館（東京都中央区）の地下1階および1階で、若手アーティストによる展示や関連イベントを展開します。次世代アーティストの活動を後押しするとともに、創作を通じた交流を広げ、地域の活性化に貢献してまいります。

なお、初日18時からはオープニングイベントを実施します。

「アート解放区 人形町」について

若手アーティストの作品を月替わりで展示・販売するほか、アーティストによるライブイベントやワークショップ、トークイベントなどを交えながらアートの世界観を幅広く伝えます。さらに、ファッションや映像、音楽など異分野とのコラボレーションも視野に、インタラクティブで多層的な“文化発信拠点”として展開してまいります。なお、第1回（9月3日～9月26日）は「UNLABELED」をテーマに開催します。

会場となる当社ANNEX館

当社は今後も、地域に寄り添った“商空間プロデュース企業”として、空間づくりで培ったノウハウの展開で、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

【概要】

期間：2025年9月3日（水）～12月23日（火）

会場：SPACE ANNEX 1階・地下1階（東京都中央区日本橋人形町3-6-9）

運営：株式会社スペース・株式会社タグボート

開廊時間：11時～17時45分（9月3日18～20時は軽食を伴うオープニングイベントを開催します）

休廊日：土日祝日

URL：https://www.tagboat.com/artevent/art_freezone/

会社概要

会社名：株式会社スペース

代表者：代表取締役社長 佐々木 靖浩

本社所在地：東京都中央区日本橋人形町 3-9-4

創立：1948年7月

上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：9622）

従業員数：852名（連結）821名（単体）（2023年12月31日現在）

事業内容：商業施設・文化施設・娯楽施設・イベント空間の企画・コンサルティング・設計・監理および施工

URL：https://www.space-tokyo.co.jp/