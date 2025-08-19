パタゴニア、責任あるビジネスの新たな拠点「東京・京橋」を9月11日(木)にグランドオープン

パタゴニア日本支社

アウトドア企業のパタゴニア・インターナショナル・インク（本社：米国カリフォルニア州ベンチュラ、日本支社：神奈川県横浜市、日本支社長：マーティ・ポンフレー）は、「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」をミッション・ステートメントに掲げています。

歴史と革新が共存する京橋に、新たに「パタゴニア 東京・京橋」が9月11日(木)にグランドオープンします。この店舗は都内8店舗目となり、渋谷、梅田に続いて3店舗目のブランドエクスペリエンスストアとして、責任あるビジネスの新たな拠点を目指します。

創業から50年、パタゴニアは製品の品質と環境アクティビズムによって世界的に知られたビジネスとして、カスタマーをはじめとするコミュニティからの信頼を築き、繁栄してきました。

私たちは今、自社の枠を超え、あらゆる場面で環境へのフットプリントを減らすことに注力しています。製品を作る以上、地球の資源を使うことは避けられません。だからこそ、真に地球にプラスのインパクトを与え、責任ある企業としてのコミットメントを果たすため、世界中のサプライヤーやパートナーと協力し、より良いビジネスのあり方を模索しています。

新しくオープンする東京・京橋ストアは、江戸の粋を継承する老舗と、アートや文化が融合する豊かな感性と知性が息づくエリアに位置しています。ストアの目の前を通る鍛冶橋通りは、かつて江戸の鍛冶職人たちが腕を競い合った場所であったことがその名の由来です。

鍛冶屋であった創業者のルーツと、日本の伝統的な職人技が出会うこの歴史ある地で、自然と向き合うための確かな道具を届けます。

パタゴニアの製品は、登山やトレイルランニングといった専門的なギアから、日常で使えるライフスタイルウェアまで多岐にわたります。どの製品も、最高のパフォーマンスを発揮できるよう革新的な技術を取り入れ、修理して長く使えるように、そして役目を終えた後まで考えてデザイン・製造されています。これこそが、品質に対する私たちの揺るぎないこだわりです。

木造ハイブリッド構造のビル「京橋キノテラス」は、建設時のCO2排出量を削減した先進的な環境配慮型建築であり、私たちの価値観に沿った店舗空間を実現するための、有意義な一歩となりました。

東京・京橋ストアは、2階建ての約100坪の空間に木の温もりがあふれ、パタゴニアの精神を体現しています。店内にはパタゴニアの書籍を扱うスペースを設け、映像や写真を通してメッセージを発信。

自然保護や環境アクティビズム、リジェネラティブ・オーガニック農業を指針とした農業の転換に関する現状と展望を提示します。また、ブランドの全チャネルのゲートウェイとして、ミッションの達成に向けて求められるグローバルな視点と国内での取り組みが交差するストーリーを伝えていきます。

コミュニティの皆さまと、アウトドアスポーツの楽しさや自然からの恩恵を分かちあい、環境・社会問題の本質的な解決に向け、「地球の未来を見据えたあり方」をともに考える場と機会を共有し、具体的なアクションへとつなげていきます。

●「新品よりもずっといい」、東日本初となる常設のWorn Wear中古ウェアコーナーを展開

「不必要なものを買わない」「今あるものを最大限に活用しよう」という考え方に基づき、中古ウェアの販売・修理やリサイクルプログラムを通じて、製品を長く愛用するライフスタイルを提案。買取イベントや責任ある消費に関する情報発信などを通じて、環境負荷を減らす行動を広げていきます。

●地域文化への敬意を追求した店舗デザイン

江戸時代に多くの人々が集まり、新しい産業や文化が育まれ、職人や日本画が栄えたこの地の歴史と文化に敬意を表し、クラフトマンシップとアートをテーマにした店舗デザイン。パタゴニアと地域の歴史を紐づけるストーリー展開や、ブランドを象徴するオーセンティックな写真が店内を彩ります。

●登山やクライミング、トレイルランニングなど、様々なアクティビティに対応するテクニカルなウェア＆ギアを幅広く展開

ブランドエクスペリエンスストアならではの充実したラインナップとして、アウトドアスポーツに向けたウェアはもちろん、ビジネスやトラベルにも最適なライフスタイル製品、キッズ・ベビー製品もご用意。さらに、地球を再生する農業や調達方法を支援する「パタゴニア プロビジョンズ」の食品やビールなども取り揃えます。

●パタゴニア東京・丸の内から続く「トレイルランニング」コミュニティも継承

丸の内ストアで育まれたトレイルランニングコミュニティは、京橋ストアへと引き継がれます。トレイルランニングに精通したスタッフが、グループランなどを通じてコミュニティを継続させ、より充実した品揃えで皆さまをお迎えします。

【店舗概要】

・名称： パタゴニア 東京・京橋

・住所：〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目4番12号 京橋キノテラス

・Tel：03-3214-2101 ※9月11日(木)より開通

・公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/patagonia.kyobashi

・営業時間：11:00 - 19:00

・定休日：年末年始 毎月第三水曜日

・面積：100坪（売り場面積）140坪（総面積）

【会社概要】

・社名：パタゴニア・インターナショナル・インク

・所在地：神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1 BELISTA タワー東戸塚５階

・設立年月日：1988年8月23日

・日本支社長：マーティ・ポンフレー

・公式サイト：www.patagonia.jp