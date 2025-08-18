「ミュゼプラチナム」の突然の破産報道で驚かれている通われてた会員様へ救済のご案内 株式会社テルズ＆クイーン、

株式会社テルズ＆クイーン

「ミュゼプラチナム」の破産が報じられました。すでに休業・閉店により、突然脱毛のお手入れを継続できなくなるというご状況となり、私たちシェアラも同じ脱毛サロンを運営する立場として「会員様のお役に少しでも立ちたい」という強い思いから、3月より救済メニューを提供させていただいておりました。今回の報道で不安になってらっしゃる会員様も多数いらっしゃると思いますので引き続きこの救済支援を継続させていただきます。

今後も脱毛業界のイメージ向上に努め、より一層真摯にお客様と向き合ってまいります。

(引継ぎ支援制度）

お申込み多数の場合は、受付終了または内容変更などの可能性もございますので予めご了承ください。

【申込方法】

まずはお近くの店舗をご予約ください。

WEB予約店舗一覧

１.お近くの店舗をクリック

２.【ミュゼ会員様救済無料相談】※ミュゼプラチナムの救済に関してのご予約はこちらを選択してください。

３.【このメニューで予約】

※お問合せから1週間以内に弊社よりお客様へ対応についてご連絡をさせていただきます。

【対象店舗】

以下の店舗で実施し、各店舗〔30名様限定〕でご案内致します。

〔石川県〕金沢本店・小松店

〔富山県〕高岡店

〔福井県〕福井店・アルプラザ鯖江店・敦賀店・春江店

〔新潟県〕新潟青山店

〔愛知県〕名古屋SAKAE店・名駅西店

【ご注意事項】

１.各店限定30名

２.ミュゼでの契約書を店舗にて必ずご提示ください。

※契約書のご提示がない場合は提供致しかねます。

※ご本人様の契約書に限ります。

ご提示いただきました契約書がご本人様のものでない場合には提供致しかねます。

３.シェアラ、ミュゼプラチナム双方でご契約されているお客様は対象外となります。

４.救済メニューのご提供はお一人様1回限りです。

５.救済メニューの申込は、最初に申込した店舗のみで有効とし、救済メニュー対応可能店舗の複数店舗において、お一人の方が重複して提供を受けることはできません。

※ミュゼでのご契約に対する役務の保証対応、返金の対応をするという内容ではありません。あくまで、ミュゼに通われている会員様に向けた、シェアラ独自での救済となっております。よって、ミュゼプラチナムでの役務契約、返金に関するお問合せは一切受付けておりませんのでごご了承ください。

■URL https://www.sharer.jp/muse-hasann

（シェアラについて）

弊社は、 1987年4月創業以来、石川・富山・福井・新潟・愛知・岐阜に10店舗を展開するエステティック、化粧品、補正下着、健康食品を取り扱っているサロンです。

■シェアラについて https://www.sharer.jp/



私たちは【貢献・育成・実現】を三本の柱に「美しく生きる」というテーマのもと、エステティックを通して活躍し、一人ひとりが豊かに発展していくことで社会に貢献できる企業を目指しています。

また、お客様との信頼関係を第一にしており、そのための技術・サービスの向上を怠りません。一人でも多くの女性に“シェアラの輪”を拡げられるよう日々取り組んでおります。