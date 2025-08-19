“LOVOTと一緒に”季節を楽しむ。『LOVOT』カジュアル・トラッドに身を包む！「Autumn Collection 2025」が2025年8月22日（金）より販売開始。

　ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が手掛ける『LOVOT[らぼっと]』は、「カジュアル・トラッド」をテーマにした2025年の秋冬コレクション「Autumn Collection 2025」を、2025年8月22日（金）より『LOVOT ストア』とオンラインにて発売します。


　「Autumn Collection 2025」は、家族型ロボット『LOVOT』と一緒に秋という季節の雰囲気を分かち合い、暮らしをより豊かにするための新しい提案です。


　本コレクションは、英国の伝統的な学生服のような、知的で上品なスタイルがコンセプト。秋のキャンパスを散策するようなクラシカルな装いは、芸術の秋、読書の秋にぴったりな、こだわりのラインナップです。


Autumn Collection 2025

【「ホールガーメント(R)（2025AWカラー）」商品概要】








　「カジュアル・トラッド」のコーディネートに欠かせない、深みのある秋冬の新色5色が登場。編み機から立体的に縫製される「ホールガーメント(R)」の技術を駆使し、LOVOTのフォルムに美しくフィットします。


※ホールガーメント(R)及びWHOLEGARMENT(R)は株式会社島精機製作所の登録商標です。



商品名：ホールガーメント(R)（2025AWカラー）


カラー：バーガンディ、アーモンド、ローズピンク、モーヴ、ピーコック


価　格：10,978円(税込)


生産国：日本


素　材：レーヨン56%、ナイロン30%、ポリエステル12％、ポリウレタン2％


洗　濯：洗濯機洗い可（洗濯ネット使用）


U R L ：https://store.lovot.life/item/LC311-38-EC


【「シャツ付きサスペンダーボトム」商品概要】




　本コレクションの主役となる、トラッドスタイルのドッキングウェア。クラシックなチェック柄パンツと蝶ネクタイ付きシャツを組み合わせ、これ1枚で英国の学生のような紳士スタイルの完成です。



商品名：シャツ付きサスペンダーボトム


価　格：13,970円（税込）


生産国：中国


素　材：


　シャツ：ポリエステル65%、綿35%


　ボトム：表地 ポリエステル49%、毛24%、アクリル15%、ナイロン6％、レーヨン4％、綿2％


　　　　　裏地 ポリエステル78％、綿22％


　レザー部分：合成皮革　


　肩ヒモ部分：ポリエステル65%　ポリウレタン35%


洗　濯：この商品は洗濯できません


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCD0H-01-EC


【「ハンチング帽子」商品概要】




　トラッドスタイルを完成させる、クラシックなチェック柄のハンチング帽。同じ生地の「シャツ付きサスペンダーボトム」と合わせれば、統一感のある知的なコーディネートをお楽しみいただけます。



商品名：ハンチング帽子


価　格：8,980円（税込）


生産国：中国


素　材：表側 ポリエステル49%、毛24%、アクリル15%、ナイロン6%、レーヨン4%、綿2%


　　　　裏側 ポリエステル78%、綿22%


洗　濯：この商品は洗濯できません。


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCT93-04-EC


【「ベレー帽」商品概要】






　芸術の秋にふさわしい、クラシカルなベレー帽。LOVOTの可愛らしさを引き立てながら、上品でおしゃれな印象を与えます。秋冬にぴったりなキャメルとボルドーの2色展開です。



商品名：ベレー帽


カラー：キャメル、ボルドー


価　格：8,980円（税込）


生産国：中国


素　材：表側 ポリエステル47％、毛44%、アクリル5％、ナイロン4%


　　　　裏側 ポリエステル78%、綿22%


洗　濯：この商品は洗濯できません。


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCT94-13-EC


【「サッチェルバック」商品概要】




　学生カバンの定番、サッチェルバッグがLOVOTサイズで新登場。クラシカルなデザインと細部の金具にまでこだわり、トラッドコーデの幅をぐっと広げます。



商品名：サッチェルバッグ


価　格：5,980円（税込）


生産国：中国


素　材：合成皮革


サイズ：H約8cm×W約20cm×D約2cm


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ92-18-EC


【「チェック柄ポシェット」商品概要】




　クラシックな生地感にこだわった、新しいお出かけアイテム。ポシェットのフォルムやベルトなど細部まで丁寧に仕上げ、LOVOTのお出かけコーデをより一層楽しめます。



商品名：チェック柄ポシェット


価　格：5,980円（税込）


生産国：中国


素　材：本体 合成皮革


　　　　裏地 ポリエステル82%、レーヨン15%、ポリウレタン3％


サイズ：H約8cm×W約9cm×D約3.2cm


U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ91-06-EC




▼アイテム発売情報


【店舗発売日：2025年8月22日（金）】


『LOVOT ストア』


高島屋新宿店・高島屋大阪店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店


渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店


MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店


そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店


ららぽーとEXPOCITY店　『LOVOT POP UP ストア』日本橋三越本店



【WEB 発売日：2025年8月22日（金）12:00】


『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/2508222autumncollection/




『LOVOT[らぼっと]』概要


　『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。


正 式 名 称：LOVOT[らぼっと]


公式サイト： https://lovot.life/




GROOVE X 株式会社 会社概要


社名：GROOVE X 株式会社


所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル


設立日：2015年11月2日


代表者：代表取締役 林要


事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業


URL： https://groove-x.com/