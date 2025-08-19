横浜バニラ、関西初出店！「大阪高島屋」、「京都高島屋S.C.」でのポップアップストア開催が決定！期間中《特製バニ丸ステッカー》の購入者限定プレゼントも実施！

横浜バニラ株式会社『横浜バニラ』の「塩バニラフィナンシェ」

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、「大阪高島屋」「京都高島屋S.C.」にて、関西初出店となるポップアップストアの開催が決定したことを発表いたします。

本件の開催に合わせ、大阪高島屋、京都高島屋S.C.にて、当社マスコットキャラクター『バニ丸』のイラストが描かれた《特製バニ丸ステッカー》の購入者限定プレゼントも実施します。

また、現在開催中の「横浜高島屋」でのポップアップストアの9月9日(火)までの開催期間延長も合わせて決定いたしました。

軸足は横浜に、名前と味を全国へ。「横浜といえば、横浜バニラ！」と関西の皆様にも覚えていただけるよう、新たな出会いを心待ちにしています。

販売場所：（大阪高島屋）地下1階 洋菓子売場特設コーナー

（京都高島屋S.C.）地下1階 POPUPSTAGE04

販売期間：（大阪高島屋）2025年8月27日(水)～9月2日(火)

（京都高島屋S.C.）9月3日(水)～9月9日(火)

販売方法：フリー販売

販売商品：「塩バニラフィナンシェ」３個入りミニギフトボックス、６個入りギフトボックス

販売価格：（３個入り）1,100円（６個入り）2,160円(税込)

営業時間：（大阪高島屋・京都高島屋S.C.）10:00～20:00

※混雑状況により、整理券をお配りしての販売となる場合がございます。

■《特製バニ丸ステッカー》のプレゼント概要

大阪高島屋 地下1階フロアマップ京都高島屋S.C. 地下1階フロアマップ大阪高島屋の公式HPはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/京都高島屋S.C.の公式HPはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/横浜高島屋の公式HPはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/

期間中、大阪高島屋、京都高島屋S.C.のポップアップストアにて「塩バニラフィナンシェ」６個入りギフトボックスを２箱ご購入いただくごとに、《特製バニ丸ステッカー》を１枚プレゼントいたします。

関西の方々も『横浜バニラ』、ならびに『バニ丸』をよろしくお願いいたします！

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

■コメント

《特製バニ丸ステッカー》

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗 コメント

京阪きたー！

先日、東京駅や羽田空港でのポップアップストア開催を発表させていただきましたが、 まだまだ『横浜バニラ』、止まりません。 次は…大阪と京都！祝・関西圏進出です！ 今回の出店は、いつもお世話になっている横浜高島屋さんのご縁でご紹介いただき、実現しました。 それぞれ1週間の期間限定となりますが、大阪高島屋さん・京都高島屋S.C.さんともに、『横浜バニラ』の世界観で染めてまいります。

正直、横浜から大阪・京都はかなり距離があるので、 会社として本当に走り切れるのか…ドキドキしています（笑）。 でも、こういうときに突っ込んでいくのが、高橋らしさ。いや、『横浜バニラ』らしさです！

大阪・京都で横浜バニラに出会ってくださった方が、「また横浜に行ったら横浜バニラ食べたいな」と思っていただけるような、そんな時間にしたいと思います。

大阪でも、京都でも、横浜バニラやで！

大阪高島屋 和洋菓子売場 催事担当 松枝勇斗様 コメント

このたび、関西地区初登場として高島屋大阪店でのポップアップが実現いたしますこと、たいへん嬉しく思います。

「わざわざ足を運びたくなる」売場を目指す中、SNSでも人気を博す「横浜発の新しいギフトスイーツ」を大阪のお客様にも直接お買い求めいただきたい、そんな思いを持って今回のポップアップは実現いたしました。実現に向け動いてくださった全ての方々に御礼申しあげます。

横浜バニラの商品をご存知の方はもちろん、ふだんから高島屋大阪店をご利用されている方にも、ぜひ手に取っていただきたい商品です。

大阪・ミナミの玄関口「なんば」という土地と「横浜」のギフトスイーツ。どのような化学反応が起こるのだろうと今から非常にわくわくしております！

今回のポップアップを契機に、横浜バニラの商品がこれまでよりもさらに多くの方に広まっていくことを心から願っております。

京都高島屋S.C. 洋菓子売場 アシスタントマネジャー 加藤明日香様 コメント

多くのお客様に喜んでいただける機会を、ここ京都で横浜バニラの皆様とともにつくることができること、大変嬉しく思っております。

弊店での開催に向けともにご準備いただいている横浜バニラの皆様に心より感謝申しあげます。

京都地区においては初登場ということで、出店を待ち望んでいらっしゃった多くのお客様方に京都高島屋S.C.にてお会いできることを、私共といたしましてはとても楽しみにお待ちしております。

また、京都高島屋S.C.を日々ご愛顧いただいているお客様にとっても、横浜バニラの素敵な商品との新たな出会いにつながることを願っております。

■横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」の商品詳細

12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

・6個入りギフトボックス、個包装 2,160円(税込)

・3個入りミニギフトボックス、個包装 1,100円(税込)

横浜バニラ 塩バニラフィナンシェ

『横浜バニラ』ブランドの第一弾となる本商品は、横浜で生まれ育った当社CEO高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツです。

高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発を進めてまいりました。

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。

3個入りミニギフトボックス6個入りギフトボックス個包装ショッパー(M)《本商品の特徴》天然ブルボンバニラエキスが醸し出す、圧倒的なバニラの香り。

さや一本一本に生産者記号が刻印され、徹底した品質管理のもと生産されたブルボンバニラビーンズ。その香りを余すところなく引き出すため、コニャックの伝統的蒸留技術で丁寧に濃縮・抽出した「天然ブルボンバニラエキス」を贅沢に使用し焼き上げました。フランス王朝時代から受け継がれる本物のブルボンバニラの、濃厚かつ力強いバニラの香りをお楽しみください。

バニラエキス：圧倒的なバニラの香りアンデス山脈のピンク岩塩が添える、凛としたやわらかな塩味。

はるか昔、海底のアンデス山脈が押し上げられ、深海水が長い歳月をかけゆっくりと結晶化した「アンデス山脈のピンク岩塩」。繊細で優しい塩味が特徴のこの美しい岩塩を細かく砕き、綺麗に焼き上げたバニラフィナンシェの上からそっとふりかけました。甘く芳醇なバニラと凜とした塩味が織りなす、唯一無二のハーモニーです。

ピンク岩塩：やわらかな塩味直火焦がしバターが包み込む、濃厚でリッチなコク。

横浜市に本社があるタカナシ乳業の、直火で仕上げた香ばしい「タカナシ直火焦がしバター」をたっぷりと使用することで、塩バニラフィナンシェならではの香りや塩味を絶妙に引き立てながら、濃厚でリッチなコクを生み出しています。

直火焦がしバター：濃厚でリッチなコク

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

【ブランドムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com