全国初の「グリーンスローモビリティ協議会」の設立総会を9月5日に開催！

写真拡大 (全3枚)

グリーンスローモビリティ協議会

この度、グリーンスローモビリティについて、全国初の協議会組織「グリーンスローモビリティ協議会（一般社団法人取得予定）」を立ち上げることになり、設立総会及びレセプションパーティーを下記の通り行うことになりました。当会はグリーンスローモビリティ（以下「グリスロ」）の推進及び普及促進、並びに多様なスローモビリティの活用に資する環境・空間を構築することを目指します。また、スローなまちづくりや社会における「ゆっくりな移動」という価値観の醸成にも取り組み、グリーン社会及び持続可能な社会の構築に寄与することを目指します。




【事業内容】


　１．グリスロの推進に関すること


　２．会員相互の情報の交換に関すること


　３．グリスロの普及促進に関する調査、研究及び提言に関すること


　４．勉強会及び研修会等の開催に関すること


　５．グリスロの普及促進並びにスローなまちづくり及び移動価値観の醸成などの啓発






【設立総会・レセプションパーティー開催概要】


■日　時：２０２５年９月５日（金）


　　　　　１４:３０ 　開場


　　　　　１５：００～１６：００　設立総会（オンライン同時開催）


　　　　　１７：００～１９：００　レセプションパーティー（現地参加者のみ）



■会　場：ロイヤルパークホテル-東京・日本橋２ 東雲


　　　　　（〒１０３-８５２０ 東京都中央区日本橋蛎殻町２-１-１）　　


　　　　　※レセプションパーティーはホテル内の別会場に移動　


　　　


■内　容：・グリーンスローモビリティ協議会の設立趣旨説明


　　　　　・今後の活動方針について


　　　　　・会員交流・意見交換


　 　　　　・レセプションパーティー


　　　 　　


【報道関係者の皆さまへ】


　取材をご希望の方は、メールにて事前登録をお願いいたします。


　ご登録をいただいた方に、当日の受付方法等をご案内いたします。


　質疑応答については理事長対応予定


　[取材時間]


　設立総会：１５：００～１５：３５


　質疑応答：１６：００～１６：５０



【本件に関するお問い合わせ先】


宛先：グリーンスローモビリティ協議会　事務局


URL:https://www.greenslowmobility.jp/


担当：寺下　満


Mail：terashita@tplan0301.com