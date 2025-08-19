全国初の「グリーンスローモビリティ協議会」の設立総会を9月5日に開催！

グリーンスローモビリティ協議会

この度、グリーンスローモビリティについて、全国初の協議会組織「グリーンスローモビリティ協議会（一般社団法人取得予定）」を立ち上げることになり、設立総会及びレセプションパーティーを下記の通り行うことになりました。当会はグリーンスローモビリティ（以下「グリスロ」）の推進及び普及促進、並びに多様なスローモビリティの活用に資する環境・空間を構築することを目指します。また、スローなまちづくりや社会における「ゆっくりな移動」という価値観の醸成にも取り組み、グリーン社会及び持続可能な社会の構築に寄与することを目指します。

【事業内容】

１．グリスロの推進に関すること

２．会員相互の情報の交換に関すること

３．グリスロの普及促進に関する調査、研究及び提言に関すること

４．勉強会及び研修会等の開催に関すること

５．グリスロの普及促進並びにスローなまちづくり及び移動価値観の醸成などの啓発

【設立総会・レセプションパーティー開催概要】

■日 時：２０２５年９月５日（金）

１４:３０ 開場

１５：００～１６：００ 設立総会（オンライン同時開催）

１７：００～１９：００ レセプションパーティー（現地参加者のみ）

■会 場：ロイヤルパークホテル-東京・日本橋２ 東雲

（〒１０３-８５２０ 東京都中央区日本橋蛎殻町２-１-１）

※レセプションパーティーはホテル内の別会場に移動

■内 容：・グリーンスローモビリティ協議会の設立趣旨説明

・今後の活動方針について

・会員交流・意見交換

・レセプションパーティー

【報道関係者の皆さまへ】

取材をご希望の方は、メールにて事前登録をお願いいたします。

ご登録をいただいた方に、当日の受付方法等をご案内いたします。

質疑応答については理事長対応予定

[取材時間]

設立総会：１５：００～１５：３５

質疑応答：１６：００～１６：５０

【本件に関するお問い合わせ先】

宛先：グリーンスローモビリティ協議会 事務局

URL:https://www.greenslowmobility.jp/

担当：寺下 満

Mail：terashita@tplan0301.com