Dangbei日本感謝祭セール開幕！スマートプロジェクターが今だけ64,100円の値下げ

Dangbeiが夏の終わりの感謝祭を開催。開催期間は8月15日から8月25日まで、アマゾン日本サイト(https://www.amazon.co.jp/-/zh/stores/Dangbei/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2?is_byline_deeplink=true&deeplink=828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2&redirect_store_id=828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2&lp_asin=B0F43FFW3J&ref_=ast_bln&store_ref=bl)での販売になります。日本のユーザーの皆様にハイコストパフォーマンスの視聴体験をお届けするため、期間限定のセール価格で各種ハイエンド/ポータブル/スマートプロジェクターを提供いたします。

新しい季節に向けて、ハイエンドフラッグシップモデルのMP1 Maxが64,100円の値下げ



MP1 Max：通常価格 319,900円 → セール価格 255,800円

最大投影サイズ300インチ、3100 ISOルーメン、ΔE<1の高い色精度を実現。公式ライセンスを受けたGoogle TVとNetflixを内蔵しており、12Wデュアルスピーカーによる映画館のような没入感のある体験を提供します。

このような方におすすめ：最上級の画質と視聴体験を追求するユーザー

今すぐ注文 MP1 Max(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F43FFW3J)

4K対応レーザープロジェクターのDBOX02シリーズが大幅値下げ

DBOX02 Pro：通常価格 199,990円 → セール価格 159,990円

最大300インチ、4K HDR10+投影に対応しています。レーザー光源+高輝度、AIスマート調整機能を採用しているほか、映画館のようなサウンドを実現することができます。

このような方におすすめ：高画質なホームシアターとハイエンドなゲーム体験を追求するユーザー

今すぐ注文 DBOX02 Pro(https://www.amazon.co.jp/-/zh/dp/B0F7RKFBFY?ref_=ast_sto_dp)

DBOX02：通常価格 219,800円 → セール価格 174,900円

最大200インチ、4K HDR10+投影に対応し、レーザー光源+高輝度を採用しています。また、AIスマート調整機能により設定も簡単にできます。

このような方におすすめ：リビングで気軽に大画面で楽しみたいホームユーザー

今すぐ注文 DBOX02(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TYZSXV?ref_=ast_sto_dp&th=1)

携帯性と柔軟性に優れ、家庭やオフィスで活躍

Freedo：通常価格 79,990円 → セール価格 63,990円

165°調整可能スタンド、最長2.5時間の駆動時間、40-180インチの投影に対応。また、公式ライセンスを受けたGoogle TVとNetflixを内蔵しています。

このような方におすすめ：屋外またはホームオフィスやエンターテインメントでの使用。

今すぐ注文 Freedo(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1QC37P?ref_=ast_sto_dp)

Atom：通常価格 114,880円 → セール価格 89,900円

重さわずか1.2kg、最大180インチに対応。Dolby Audio5Wデュアルスピーカーを内蔵しているほか、HDR10による高画質な投影を実現します。

このような方におすすめ：小さな空間での使用や、携帯性を重視したいユーザー。

今すぐ注文 Atom(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWVVM3H?ref_=ast_sto_dp&th=1)

N2 mini：通常価格 34,990円 → セール価格 27,540円

190°調整可能スタンド、1080pネイティブ解像度での投影、最大120インチに対応、公式ライセンスを受けたNetflix内蔵、優れた防塵性。

このような方におすすめ：オフィスでの使用や、ホームシアターとして使用したいユーザー。簡単に設定できます。

今すぐ注文 N2 mini(https://www.amazon.co.jp/-/zh/dp/B0DZWGPN1L?ref_=ast_sto_dp)

この機会をお見逃しなく！

セール期間：8月15日から25日まで /アマゾン日本サイト(https://www.amazon.co.jp/stores/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2?ingress=2&lp_context_asin=B0F43FFW3J&visitId=f8b649bb-5b7b-496c-a0ee-9ee7620ab73d&store_ref=bl&ref_=ast_bln)で販売

この機会に視聴体験のグレードアップを実現し、高品質のエンターテインメントを大画面でお楽しみください！

Dangbeiについて

Dangbeiは、世界をリードするスマートプロジェクターとクリエイティブなエンターテインメント製品をお届けする企業です、Dangbeiのユーザー数は2億人以上に上ります。製品はポータブルタイプ、家庭用から専門的な投影機までを網羅しており、イマーシブオーディオ体験や豊富なエコシステムをユーザーに提供するため、大画面技術の革新と発展に取り組んでいます。

詳細は次のウェブサイトをご覧ください：jp.dangbei.com。

お問い合わせ先

Dangbei Japan PRチーム

メール：jp.mkt@dangbei.com

ウェブサイト：https://jp.dangbei.com(https://jp.dangbei.com)

※本リリースに関するお問い合わせは、上記までご連絡ください。