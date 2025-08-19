【Ciniffo】盂蘭盆節特別セール開催！

九洋洲 Joychou 株式会社

期間限定キャンペーンで高性能ブロワーをお得に

家庭やオフィスで大活躍する高性能電動エアダスターを展開するCiniffoは、2025年8月19日～8月31日の期間中、盂蘭盆節特別セールを実施いたします。

通常価格3,890円のところ、期間中は特別価格2,890円でご購入いただけます。

新グレード登場 ― 多彩なノズル＆ブラシを標準装備

今回の新モデルでは、ノズルやブラシ、収納袋などを多数付属。必要に応じて追加購入も可能になり、より幅広い用途に対応できる仕様となっています。

製品特長

- パワフルな風速150m/s & 300,000RPMダブルタービンファンを採用し、従来の弱風の課題を解決。瞬間的に強力な風を送り込み、細部のホコリもしっかり吹き飛ばします。ブラシレスモーターによりノイズを低減し、消費電力も約30％削減。- 7500mAh AI保護バッテリー搭載1回の充電で最大150分使用可能。USB-C急速充電に対応し、パソコンやモバイルバッテリーからも充電できるため、自宅・オフィス・車内などどこでも活躍します。- 4段階風速調整 & 小型軽量設計約270gの手のひらサイズながらパワフル。利用シーンに合わせて風量を4段階で調整可能です。- 逆さ噴射対応 & 繰り返し使用可能缶詰式の圧縮空気に代わる環境にやさしい仕様。廃棄物を減らし、経済的かつ安全に使用できます。- 幅広い用途カメラ、キーボード、エアコン吹出口、車内清掃などはもちろん、炭起こしや観葉植物の水滴除去など、日常のさまざまなシーンで活躍。

キャンペーン概要

- 対象商品：Ciniffo エアダスター 新グレードモデル- 通常価格：3,890円- 特別価格：2,890円- 実施期間：2025年8月19日～8月31日

Ciniffoについて

Ciniffoは、日常の清掃・メンテナンスをより快適にするための家電・ガジェットを提供しています。環境にやさしく、使いやすさと性能を兼ね備えた製品を通じて、暮らしをサポートしてまいります。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXXNL6K3

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CXXNL6K3JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com