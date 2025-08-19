ネットマーブル最新作本格ファンタジーRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』が、「RADIO 4Gamer Tap（仮）」に登場！本日8月19日（火）22時より生放送実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、シリーズ累計ダウンロード数1億を突破した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品で、現在事前登録中の本格ファンタジーRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）が、声優の岡本信彦さんと，フリーライターのマフィア梶田さんがパーソナリティを務めるWeb番組「RADIO 4Gamer Tap（仮）」に登場いたします。

本番組は、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」とYouTubeチャンネル「4GamerSP」で、本日8月19日（火）22時より同時生配信いたします。

◆「RADIO 4Gamer Tap（仮）」に『セブンナイツ Re:BIRTH』が登場！本日8月19日22時より生放送開始！

現在公式ブランドサイト、Google Play、App Storeから事前登録を受付中の『セブンナイツ Re:BIRTH』が第279回「RADIO 4Gamer Tap（仮）」に登場いたします。

正式リリースを間近に控えた『セブンナイツ Re:BIRTH』の魅力を、声優の岡本信彦さんと、フリーライターのマフィア梶田さんが実際にゲームをプレイしながらたっぷりとお届けいたします。ぜひご視聴ください。

・第279回「RADIO 4Gamer Tap（仮）」詳細

『セブンナイツ Re:BIRTH』は、シリーズ累計ダウンロード数1億を突破した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。2016年2月に発売された『セブンナイツ』は、高品質のグラフィックで展開するリアルタイムターン制バトルが特徴で、500体以上のユニークなキャラクターを集め強化させるなど、無限の戦略要素が魅力で世界的に人気を博しました。

『セブンナイツ Re:BIRTH』は、『セブンナイツ』のオリジナルストーリー、キャラクター、バトルシステム、ゲームメカニクスを継承しつつ、現代的なゲーム要素や最新トレンドを取り入れ進化したプレイ体験を提供します。2025年5月15日に韓国で先行リリースされた『セブンナイツ Re:BIRTH』は、Google PlayとApp Storeの両ストアの無料ゲームランキングとセールスランキング1位を長期間にわたり獲得しています。

『セブンナイツ Re:BIRTH』は、現在公式ブランドサイト、Google Play、App Storeから事前登録を受付中です。事前登録をして頂くとプレイヤーは正式リリース時に以下の豪華特典を受け取ることができます。

・セブンナイツ「レイチェル」と四皇「エース」2体の神話キャラ（伝説レアリティ）

・キャラ召喚チケット（10枚）

・ゴールド200万

・カギ（10個）

・一番槍装備セット

◆『セブンナイツ Re:BIRTH』事前登録サイト◆

・App Store

・Google Play

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

『セブンナイツ Re:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツ Re:BIRTH』 公式サイト

・『セブンナイツ Re:BIRTH』 公式X

◆セブンナイツ Re:BIRTHとは◆

『セブンナイツ Re:BIRTH』は、全世界で7,000万人がプレイした『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界7000万人を魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツ Re:BIRTH』の壮大な冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツ Re:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年内

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

