クラウドビルダーズ株式会社

クラウドビルダーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：池西耕平）は、日本を代表するクラウドインテグレーター・クラスメソッド株式会社 代表取締役 横田聡氏との対談記事が公開されたことをお知らせします。

記事では、ITエンジニアのキャリア支援や採用の在り方、業界全体の課題に向き合うための考え方について、両代表が率直に語っています。

また、クラウドビルダーズが企業の採用活動をどのように支援しているかを、クラスメソッドとの取り組み事例として紹介しています。

■公開記事の主な内容

- エンジニアを経営の中心に据える理念と、その原体験- 直接取引や中間業者排除が生む、現場と顧客への価値- 多様なキャリア支援（ポテンシャル採用・出戻り採用）の可能性- 持続可能な採用・組織づくりへのヒント

■クラスメソッド株式会社との協業内容

クラスメソッド株式会社との取り組みでは、次の3つを軸に協業を進めています。

- 採用代行（RPO）募集要件策定から母集団形成・応募管理・一次面接の実施まで、採用プロセス全体の効率化をサポート。- 採用ブランディング企業理念やカルチャーを言語化し、求職者に届く形で発信。ブランド向上を支援。- 人材教育サービスグループ子会社のプロパゲート社とともに人材供給を求める企業向けのエンジニア紹介サービスを推進。

本取り組みは、AWS人材の求人企業様ごとに異なる採用課題へ柔軟に対応できる、クラウドビルダーズならではの支援スタイルとなっております。

■代表コメント

クラウドビルダーズ株式会社 代表取締役 池西耕平

今回の対談は、日頃から感じている業界の課題や、クラスメソッド横田社長の理念への共感を改めて言葉にする機会となりました。当社の役割は、企業の想いや背景を理解し、採用や人材活用の面から長く寄り添うことだと考えています。この記事が、同じ課題意識を持つ企業やエンジニアの皆さまにとってヒントになれば嬉しく思います。

■対談記事

「業界の“常識を変える”共創へ──クラスメソッド×クラウドビルダーズ、ITエンジニア起点の採用改革」

https://www.cloudbuilders.jp/interview/6364/

■お問い合わせ先

〇企業の方（採用支援・協業に関するお問い合わせ）

Email：cb-sales@cloudbuilders.jp

〇求職者の方（転職・キャリア相談に関するお問い合わせ）

Email：cb-support@cloudbuilders.jp

■Cloudbuildersの強み

AWS特化型人材エコシステム：求人・教育・実案件への参画まで一気通貫で支援

補助制度の活用支援：AWSからの補助金制度に精通し、費用を抑えた導入が可能

業種横断での対応力：製造・インフラ・IT・スタートアップなど、あらゆる業種での導入実績とナレッジ

■AWS特化型人材サービス「Cloud Builders（https://www.cloudbuilders.jp/）」について

クラウドビルダーズが運営する、AWS特化型人材サービス。Cloud BuildersではWebサイトにて、AWSに特化した求人情報のほか、AWSのトレーニングや、調査レポート、その他関連コンテンツを積極的に発信しています。

■AWSに精通したエンジニア採用を検討している企業様向け

クラウドビルダーズでは、事業状況に応じて適切なスキルを持つAWSに精通したエンジニアの紹介をしています。AWSに精通したエンジニアの正社員・業務委託での登用をご検討の採用ご担当者様は、下記お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

企業問い合わせページ：https://corp.cloudbuilders.jp/#contact

■クラウドビルダーズ株式会社について

2020年創業、5,000名を超えるAWSに精通したエンジニアの就業支援を展開。人材サービス型AWSパートナーならびに、当社の社員が自らAWSに関するトレーニングと認証を受けた、AWS セレクトティアサービスパートナーに認定。AWSに精通したエンジニアの採用から育成・輩出までを一貫して行う。

AWS受託開発、クラウドコスト削減、脆弱性診断も行う。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

クラウドビルダーズ株式会社

TEL：03-4446-2850（平日10:00～18:00)

Email：cb-support@cloudbuilders.jp

クラウドビルダーズ株式会社 会社概要

設立 ：2020年12月9日

代表者 ：代表取締役 池西耕平

資本金 ：50,000,000円

URL ：https://corp.cloudbuilders.jp/

事業内容：

● AWS特化型人材紹介サービス

● AWSのシステムエンジニアリングサービス（SES）

● AWS組織の構築を目指す企業様向け採用代行（RPO）

● エンジニア向けAWS技術習得プログラムの提供

● AWS受託開発、セキュリティ支援サービスの提供

※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。