Pix4D社製ソフトウェア期間限定キャンペーンのお知らせ
株式会社イメージワン（本社：東京都品川区、代表取締役：川倉歩）は、「PIX4Dmapper」の保守を更新されていないユーザー様を対象に、引き続き機能制限なくご利用頂けるよう、期間限定で最新版へアップデートができる、お得なキャンペーンを実施いたします。
■ソフトウェアを最新にしなかった場合のご利用条件
Pix4D社製ソフトウェア「PIX4Dmapper」の仕様変更にともない、ソフトウェア上で使用される背景地図の提供元が変わることから、ソフトウェア保守を継続されていないユーザー様におかれましては、最新バージョンへの更新が出来ないことから、地図画面が表示されなくなります。
＊Pix4D社のリリースノート（英語）
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/115005738363
＜期間限定キャンペーンの内容＞
【その１】「PIX4Dmapper」恒久ライセンス 保守再加入キャンペーン
「PIX4Dmapper」の恒久ライセンスを所有されていて、保守契約が切れている方、または期間中に保守契約が終了となる方が対象です。
内容 ： 「PIX4Dmapper（保守更新1年間）」＋「ラージフレームオプション（恒久）」
＋「PIX4Dcloud（1年間分）」がセットになったお得なプランです。
販売期間 ： 2025年12月15日(月)まで
■「PIX4Dcloud」とは？
UAV（ドローン）やスマートフォン測量アプリ「PIX4Dcatch」等で撮影した画像をPix4D社が提供するクラウドサーバーで画像処理を行い、さらにはブラウザーベースで2Dオルソモザイク、3D高密度点群、3Dメッシュの閲覧、距離・面積・体積の計測ができ、特定のURLを共有することで、Pix4D社製ソフトウェアを持っていなくても簡単にデータ共有を行うことが可能なクラウドサービスとなります。
なおクラウド処理には、初期に付与されたクレジットをすべて消費した後、追加でご購入してご利用いただけます。
Pix4D社の製品紹介ページ
https://www.pix4d.com/jp/product/pix4dcloud/
【その２】「PIX4Dmapper」ユーザー様限定「PIX4Dmatic」乗り換えキャンペーン
「PIX4Dmapper」の恒久ライセンスをお持ちの方で、Pix4D社の最新画像処理ソフトウェア「PIX4Dmatic」のご利用を希望されるユーザーの方にお勧めのプランです。
※本キャンペーンは現在の保守加入状態に関わらずご利用いただけます。
■「PIX4Dmatic」とは？
Pix4D社の次世代画像処理ソフトウェアで、UAV（ドローン）やスマートフォン測量アプリ「PIX4Dcatch」で撮影した画像から3D高密度点群、3Dメッシュ、2Dオルソモザイクなどを生成するデスクトップタイプのソフトウェアです。従来の「PIX4Dmapper」と比較して、画像処理枚数や処理時間が大幅に短縮され、洗練されたユーザーインターフェースを備えた、次世代ソフトウェアとなっています。
Pix4D社の製品紹介ページ
https://www.pix4d.com/jp/product/pix4dmatic-large-scale-photogrammetry-software/
＜乗り換えプラン１.＞ お試しに最適な構成です
内容 ：「PIX4Dmapper保守更新」＋「ラージフレームオプション（恒久）」
＋「PIX4Dcloud年間」＋「PIX4Dmatic年間」＋「PIX4Dsurvey年間」
販売期間 ： 2025年12月15日(月)まで
＜乗り換えプラン２.＞ 長期的なご利用をお考えの方向けの構成です
内容 ：「PIX4Dmapper保守更新」＋「ラージフレームオプション（恒久）」
＋「PIX4Dcloud年間」＋「PIX4Dmatic 5年間」
販売期間 ： 2025年12月15日(月)まで
■キャンペーン価格について
キャンペーン価格等の詳細情報は当社までお問合せ願います。
■お問合せ先
地球環境ソリューション事業部 GEO ソリューションチーム
再加入キャンペーン：https://tayori.com/f/pix4dmapper-campain2025
乗り換えキャンペーン：https://tayori.com/f/pix4dmatic-campain2025
株式会社イメージワンについて
商号：株式会社イメージワン（Image ONE Co., Ltd.）
本社所在地：東京都品川区1-6-3
代表者：代表取締役社長 川倉 歩
設立：1984年4月11日
上場市場：東京証券取引所スタンダード市場
証券コード：2667
URL：https://www.imageone.co.jp/