3D制作のエクスアールジョン、不動産事業を行うセンス・トラスト社から出資を受け資本業務提携を締結

エクスアールジョン株式会社

エクスアールジョン株式会社（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤純奈、以下、「エクスアールジョン」という。）は、センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁、以下、「センス・トラスト社」という。）から2025年8月1日付で出資を伴う資本業務提携を締結した。

エクスアールジョンが有する最先端の3D技術とセンス・トラストが管理する不動産物件を融合した新たな不動産DXソリューションの共同展開を本格開始する。

今回の提携を通じ、不動産業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、業務の効率化、顧客体験の向上を目指す。

【連携の背景と目的】

エクスアールジョンはスタートアップながら、高度な3D技術に強みを持ち、すでに多くの実績を有している。

一方で、センス・トラスト社は多様な不動産管理・運用ノウハウを有し、豊富な物件情報網を保有している。

両社の強みが融合することで、物件のバーチャルショールーム化に加え、エンタメ性を取り入れた革新的な顧客体験を創出し、不動産業界の未来を切り拓いていく。



【両社のコメント】

センス・トラスト株式会社 代表取締役社長 今中康仁様

「高品質3Dコンテンツの民主化を掲げるエクスアールジョン様は、2025年大阪・関西万博をはじめとして先進的な技術の実績を示しております。

同社の技術は、当社の不動産事業と組み合わせることで、シナジーを生み出す可能性を秘めており、ともに日本の不動産業のDXを加速させていく所存です。

当社との協業を通じて、さらなる成長をご一緒できることを期待しております。」

エクスアールジョン株式会社 代表取締役 島藤純奈

「この度、センス・トラストさまと資本業務提携を結ぶことができ、大変光栄に思います。

また、センス・トラストさまの掲げる「想像を超える、未来の創造」というビジョンのもと、私たちもその第一歩をともに踏み出せることに、心からワクワクしております。

今回の提携を起点に、両社の持つ強みを最大限に掛け合わせ、顧客の皆様と社会に対し、より良いサービスと価値創造を実現できるよう積極的に取り組んでまいります。」

左：センス・トラスト株式会社代表取締役社長 今中康仁 右：エクスアールジョン株式会社 代表取締役 島藤純奈

【会社概要】

■センス・トラスト株式会社

大阪府大阪市北区大深町5番54号

グラングリーン大阪 南館 パークタワー9階

代表者：代表取締役社長 今中康仁

設立：2019年4月

事業内容：

・不動産買取再生事業

・収益不動産事業

・ディベロップメント事業

・不動産売買仲介事業

・リフォーム事業

企業URL：https://sense-trust.co.jp/

■エクスアールジョン株式会社

所在地：兵庫県芦屋市船戸町5-26

代表者：代表取締役 島藤純奈

設立：2022年9月

事業内容：

・3D制作・開発等

企業URL：https://xrsion.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

エクスアールジョン株式会社

E-mail：otoiawase@xrsion.co.jp