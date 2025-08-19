【最大10万円が当たる！】イチオシ店舗教えて！キャンペーン開催

株式会社サンカクキカク

株式会社サンカクキカク（本社：福岡県久留米市、代表取締役：宇佐川桂吾）が運営するふるさと納税のポータルサイト、店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』（ https://furusatos.com/ ）は、2025/08/19(火)～2025/09/30(火)の期間、【イチオシ店舗教えて！キャンペーン】を開催します。

素敵なお店を教えてくださった方には、最大10万円をプレゼント！

あなたの声が、マチを応援する一歩につながります。ぜひお気軽にご参加ください！



【イチオシ店舗教えて！キャンペーンページ】

https://ichioshi.furusatos.com/(https://ichioshi.furusatos.com/)



募集要項

開催期間

2025年8月19日（火）～2025年9月30日（火）



内容

開催期間中に「あなたのおすすめ店舗」をアンケートからご回答いただき、「ふるさとズ」にピッタリのお店をご紹介いただいた方に賞金をプレゼントいたします！

ふるさとズ運営事務局の公平なる審査・投票の上、選出いたします。



応募条件

『ふるさとズ』で寄附をしたことがある方



賞金

・金賞：10万×1名様

・銀賞：5万 ×1名様

・特別賞：1万×3名様

応募方法

本キャンペーンページにある「応募する」ボタンから回答。もしくは、寄附した後に届く申込完了メール または メールマガジンにあるアンケートURLから回答する。

選考基準

[ 対象外となるお店 ]

・飲食チェーン店

・産地が日本国外のお店やブランド

[ こんなお店を歓迎します！ ]

・お店への熱い想いや思い入れがある

・「特別感のある体験」や「旅の目的になるような魅力」があるお店

・知る人ぞ知る、ニッチでファンが多いお店



受賞発表

キャンペーン終了後、ふるさとズ運営事務局で公平なる投票を行います。

受賞した方には11月中にアンケート回答時にご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡をいたします。

「furusatos@suncackikaku.co.jp」からご連絡をいたしますので、メールを受信できる様、ドメイン設定を解除していただくか、またはドメインを受信リストに追加をお願いいたします。

迷惑メール設定等をされているお客さまは、メールを受信できない場合がございます。ご利用前に、あらかじめご自身のPC・携帯電話およびスマートフォンのメール設定のご確認ください。

イチオシ店舗教えて！キャンペーン :https://ichioshi.furusatos.com/

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』概要

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、オンラインでもオフラインでも、好きな店舗で寄附をすることができ、お店のファンがマチを応援できるサービスです。

地域に赴き、その良さを肌で感じる、そこで活躍している店舗の皆さんとの交流があることでファンになる。

「寄附者＝店舗のファン＝マチのファン」の広がりを全国各地でつくっていきます。

現在、全国47自治体、約260のお店や施設でご利用いただいております。

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。

ふるさとズは、「お得に」ではなく「地域に」ふるさと納税の可能性を広げるサービスです。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標

「ふるさとズ」はビジネスモデル登録特許（特許第7282417号）



【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、成長しています。



【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数



【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：福岡県久留米市藤光町934-1

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/



【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 浅沼

TEL ：0942-65-7337

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp