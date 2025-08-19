BABYMETAL、最新アルバム『METAL FORTH』が全米アルバムチャート初登場9位を記録　日本人グループとしては史上初のTOP10入り！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、BABYMETALの4作目となるアルバム『METAL FORTH』が全米アルバムチャート初登場9位を記録し、日本人グループとして史上初となるTOP10入りを達成したことをお知らせします。

2025年4月1日にキャピトル・レコードとパートナーシップ契約を締結した、BABYMETAL。今年結成15周年を迎え、8月8日（金）にリリースされた4作目のアルバム『METAL FORTH』が最新の全米総合アルバムチャート（Billboard 200）において、初登場9位を記録しました。メンバー全員が日本人のグループとしては史上初のTOP10入りとなり、これまでBABYMETALがリリースした「METAL RESISTANCE」の39位（2016年）、「METAL GALAXY」の13位（2019年）を塗り替え、自らの自己最高記録を上回る「全米総合アルバムチャートTOP10入り」を達成しました。

なお、日本国内では「オリコン週間合算アルバムランキング」3位を獲得。同ランキングのジャンル別「ROCKアルバムランキング」、「デジタルアルバムランキング」では1位を獲得しています。ドイツでは自己最高となるトップ10入りで自身のこれまでの記録を塗り替えたほか、イギリスではトップ20入り、オランダやフランスでも過去最高のチャート順位を記録しました。Spotify「Top Albums Debut U.S. Chart」では初登場10位、米国iTunesダウンロードアルバムチャートでは2位を獲得しました。

今回の記録達成を受け、BABYMETALは「BABYMETALの新しいアルバム『METAL FORTH』を世界中で応援してくれてありがとうございます！！私たちは皆さんと共に「メタルのその先へ」と進み、どんどんとキャリアが更新されています。あなたの国へ、あなたの街へ、とBABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう！！ 」とコメントしています。

本アルバムは、2019年リリースの3rdアルバム『METAL GALAXY』、2023年リリースのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に続く作品です。タイトルの『METAL FORTH』は「METALのその先へ」を意味しており、10年以上に渡るワールドツアーを経て、Poppy、Electric Callboy、Slaughter to Prevail、Bloodywood、Tom Morelloといった世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを含む全10曲を収録しています。

BABYMEATLは2026年1月10日（土）・11日（日）に、さいたまスーパーアリーナで「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH」を開催することが決定しており、国内盤『METAL FORTH』封入特典のチケット先行も行われています。

BABYMETAL 4thアルバム『METAL FORTH』

好評発売中

https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH

【日本盤形態・価格・収録内容】

■METAL FORTH 【通常盤】UICC-10058

価格：3,000円＋税

仕様：ジュエルケース

■METAL FORTH 【デラックス・エディション】UICC-90016

価格：4,000円＋税

仕様：７インチ紙ジャケット / ジャケット・ステッカー3枚＆フォトカード6枚封入 / ポスターブックレット（歌詞掲載）

【収録楽曲】

01. from me to u (feat. Poppy)

02. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

03. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

04. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

05. KxAxWxAxIxI

06. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

07. My Queen (feat. Spiritbox)

08. Algorism

09. メタり!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame -白炎-