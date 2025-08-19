イタリア「モンフェリーナ」の業務用パスタマシーンを発売 協同インターナショナル

株式会社協同インターナショナル

モンフェリーナのパスタマシーンの特徴

【モンフェリーナブランド】モンフェリーナは1978年に設立された、業務用パスタマシーンの専門メーカーです。ブランド名は、美食文化で知られ、自然豊かなブドウ畑や小麦畑が広がるピエモンテ州モンフェラート地方に由来します。製粉所に近接した地の利を活かし、高品質な生パスタを作るためのパスタマシーンをイタリアをはじめ、世界中のホテルや高級レストランに提供しています。

【商品へのこだわり】

モンフェリーナのパスタマシーンは、100%「Made in Italy」。最終製品となるパスタの品質はもちろん、日々の使いやすさにも徹底した工夫が施されています。

近年、さまざまな食品で“生”の価値が注目されていますが、生パスタの風味や食感は乾燥パスタとはまったく異なる魅力を持っています。

●もちもちとした食感と豊かな小麦の香りは、乾燥パスタでは味わえない特別な風味です。

●ソースとの絡みが良く、料理の完成度を一段と高めます。

●茹で時間は乾燥パスタの約3分の1と効率的。

●贅沢感があり、特別な一皿を演出できます。

しかしながら、日本ではその魅力がまだ十分に浸透しているとは言えません。

モンフェリーナは、生パスタの美味しさをより多くの方に知っていただくために、品質と利便性を両立させたパスタマシーンを提供しています。

業務用としての堅牢性や製品品質に優れている点は、大きな特色です。特に「P6」モデルに搭載された水冷技術による熱管理は、長時間の製造においてもパスタの質を安定的に保つことができます。本格的な大量生産や業務用途をお考えの方にとって、モンフェリーナの高性能・高耐久モデルは非常に魅力的です。

さらに、多様なラインナップと豊富なブロンズダイスをご用意しており、幅広い種類のパスタ作りに対応可能です。機械導入に際して懸念されがちなメンテナンスについても、国内での修理・サービス体制を整えておりますので、安心してご利用いただけます。

【商品規格】

PASTA MACHINE P6

１.パスタマシーン P6

・連続製造が可能な大型モデル。

・押し出し部に水冷システムを搭載し、加熱による品質低下を防止。

・様々な小麦粉、セモリナ粉に対応可能。卵入り／卵なし生地のいずれにも対応。

PASTA MACHINE Nina 170

２.パスタマシーン Nina 170

・パスタシートの製造とカット機能を備えたシンプルモデル。

・ミキサーは標準搭載されていませんが、オプションで追加可能。

PASTA MACHINE Dolly

３.パスタマシーン Dolly

・コンパクトながら高性能。

・直感的な操作が可能で、強力なこねと押し出しによる製麺が実現。

・省スペースな現場にも最適。

＜商品情報はこちら＞https://www.kyodo-inc.co.jp/food/brand_eq/monferrina/index.html

