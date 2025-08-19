この恋、ずっと見守りたい！青春BLレーベル『BeLuck文庫』8月20日(水)に新刊が発売! !

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は『BeLuck文庫』の新刊を2025年8月20日(水)より全国書店にて発売開始いたしました。

■BeLuck文庫 新刊情報 https://novema.jp/bookstore/beluck/202508

『幼なじみのタイプを聞いたら完全に俺だった』

椿ゆず/著、向坂悠/イラストレーター

定価792円（本体720円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1786-7

【あらすじ】 人懐っこい性格の愛され系男子・旭と、真顔で冗談を言い放つクール系美男子・岳は、校内で有名な仲良し幼なじみ。ある日、旭が思いつきで岳にタイプを聞いてみたところ「お前」とまさかの返答が…!?さらに岳は、旭を意識させるためにイチから幼なじみをやり直そうと提案。感情が追いつかない旭だけど、岳の猛攻は止まらず――「今、俺のことすげぇ好きって顔してるよ」「…ぶっ飛ばす」幼なじみの“リ”スタートで、恋はどこまで進展する!?おバカ可愛い青春BLに悶絶キュン。

『今日も、先輩の言いなり』

立花真彩/著、砂藤シュガー/イラストレーター

定価803円（本体730円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1787-4

【あらすじ】 剣道一筋なわんこ系純粋男子・涼太は、憧れの相良先輩を追いかけて同じ高校へ入学する。でも、再会した先輩は塩対応な超無気力男子になっていた!?「剣道はやめたから」と、そっけなく涼太を突き放す先輩だけど、次第に涼太のまっすぐさに心を開いていき――「彼氏にするだけでいいの？」「ずっと俺のそばにいろ」攻めモードになった先輩からのデレに、まだ自分の感情が恋か憧れか分からずにいたピュアな涼太はドキドキしっぱなしで…!?強気先輩×従順後輩の恋は尊さ∞。

『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』

ましろいと/著、あゆ河/イラストレーター

定価792円（本体720円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1788-1

【あらすじ】 『お前のことが好き』――。ごく平凡な高校生・間山は、後ろの席から回ってきたプリントに告白文が書かれていて衝撃を受ける。まさかの送り主は、クラスの中心的存在の超絶イケメン・朝宮。自分宛じゃないよな？と疑うけど、朝宮はあっさりと「間山に書いた」と即答。それどころか、重すぎる愛が日に日にヒートアップして…!?「無理。ずっと我慢してたから」「俺はずっとこうしたかった」最初から最後まで尊さMAX!!恋に一直線な一軍男子×超ウブな純粋男子の青春BL。

