株式会社RC、「2025年リユース売上ランキング」にて出張買取買いクルを軸に成長率 No.1 を獲得

株式会社RC、リユース売上ランキング2025「成長率部門」で第1位を獲得

― 物価高・防犯意識高まる中、出張買取サービス『買いクル』が前年比645％成長 ―

2025年8月、リユース業界専門誌「リユース経済新聞」が発表した「リユース売上ランキング2025 BEST部門別」（2024年度実績）において、株式会社RC（本社：東京都大田区、代表取締役：大堀直樹）が展開する出張買取サービス『買いクル』が“成長率部門”で第1位を獲得しました。

前年からの成長率は 645％ となり、リユース業界全体の中でも突出した成果を記録しました。

詳細記事はこちら：リユース経済新聞記事

成長の背景：社会情勢とお客様ニーズの変化

物価高による「家計防衛需要」

食料品や生活必需品の値上げが続く中、自宅に眠る不用品を「資産」として見直す動きが広がっています。買いクルは家電や家具、ブランド品など幅広い品目に対応し、お客様の生活を支える選択肢となっています。

防犯意識の高まりと「安心・安全」へのこだわり

首都圏を中心に訪問業者を装った犯罪が報道される中、買いクルは全店舗で「身分証の提示」「統一ユニフォーム」「本部直通の安全確認体制」を徹底。Google Map口コミでは 平均4.5以上の高評価 を維持し、お客様から「安心して任せられる」との声を多くいただいています。

テレビ放送・メディアでの注目

『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』をはじめとした複数のテレビ番組に取り上げられたことで、出張買取の社会的意義や買いクルの安心体制が広く認知され、利用者層が急拡大しました。

今後の展望

株式会社RCは、フランチャイズネットワークを通じて全国で安全な出張買取を展開し続けるとともに、「不用品を資源に変える」ことで家計と環境を守る社会インフラ的サービスを目指します。

サービス詳細・お問い合わせ：買いクル公式サイトは詳細を見るをクリック

【会社概要】

会社名：株式会社RC

代表取締役：大堀 直樹

所在地：東京都大田区東矢口2-18-5 エミネンスコート多摩堤通り1F

電話番号：03-6715-4666

事業内容：買取事業／フランチャイズ事業／リサイクル輸出事業

サービス：買いクル／ウルフエージェント／ECOネコ／ECO侍・事故車の買取窓口／

