【無料セミナー開催！】『AIで試験運営を効率化する対話型サイトの作り方～ホームページ3.0時代とは？～』

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS)は、2025年8月28日(木)16:00～16:30に無料セミナー「AIで試験運営を効率化する対話型サイトの作り方～ホームページ3.0時代とは？～」を開催いたします。

受験者からの「よくある質問」対応に追われていませんか？

今、試験実施団体の間で注目されているのが、“対話型サイト”による受験者サポートの自動化です。

本ウェビナーでは、AI FAQチャットボット「HelpNAVi(ヘルプナビ)(https://cbt-s.com/helpnavi/)」を活用した「ホームページ3.0」時代の試験運営のあり方を、実例とデモを交えながら30分で分かりやすく解説します。

【こんなお悩みにアプローチ】

- 人手不足だけど問い合わせ対応は減らせない- 受験者満足度も保ちたい

そんなご担当者様に向けて、導入のメリット・始め方をコンパクトにご紹介します。

また、申込者全員にアーカイブを配信+ウェビナーご視聴後のアンケートご回答でウェビナーの投影資料をお送りいたします。

ぜひお気軽にお申し込みください！

【申込詳細ページ】

二次元コードまたは下記URLよりお申し込みください。

https://hs.cbt-s.com/webinar_20250828

申込詳細ページはこちら :https://hs.cbt-s.com/webinar_20250828

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/91_1_3c0ae12ac837a4b89124a4cb3ef7f678.jpg?v=202508190556 ]

【会社概要】

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

就職マッチングサービス『資格de就職（https://jpsk-job.jp ）』の運営

宅建士に特化した転職エージェント『TAKU-TEN（https://taku-ten.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)