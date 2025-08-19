idntt、9月14日（日）Zepp Divercity にて待望の日本初ショーケース開催決定！

The Orchard Japan

新生K-POPボーイズグループ idntt（アイデンティティ）が、デビュー後初となる日本公演 「idntt Debut Showcase in Japan ～unevermet ~ find your idntt～」を開催することが決定した。

8月11日に1stミニアルバム <unevermet> をリリースし華々しくデビューしたばかりの彼ら。

日本初のステージは、9月14日（日）に Zepp Divercity にて行われる。

公演では、デビューアルバム収録の トリプルタイトル曲 をはじめ、この日だけの特別ステージも披露予定。また、MCに 古家正亨 を迎え、7人の個性や魅力を堪能できるトークコーナーも実施される。

さらに、VIPチケットも販売決定。前方席確約はもちろん、終演後の ミニトーク会への参加や、メンバーから直接 限定Objekt7種が手渡されるお渡し会など、特典盛りだくさんだ。

チケットの先行受付は 8月12日18:00からローソンチケットにてスタート。

デビューを飾ったばかりのidnttの魅力を、ぜひこの機会に体感してほしい。

■公演概要

idntt Debut Showcase in Japan「unevermet ~ find your idntt ~」



- 開催日時：2025年9月14日(日) 開場16:00/開演 17:00

- 会場：Zepp DiverCity

- チケット代：VIP 11,000円(税込) / 一般6,900円(税込)

<VIP特典>

- 前方席確約

- ミニトーク会

- 限定Objekt 7種プレゼント

- お見送り会(特典Objektのお渡し会形式）

<一般特典>

- お見送り会

- チケット販売期間

ローソン プレリクエスト最速抽選先行販売：8月12日(火) 18:00～8月24(日) 23：59まで

ローソン プレリクエスト先着先行販売：8月29日(金) 18:00～9月7日(日) 22：00まで

-チケット販売サイト：https://l-tike.com/order/?gLcode=72530

-主催：MODHAUS

-主催・企画制作：MODHAUS、Creation SL

■最新リリース情報

ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_unevermet

アーティスト：idntt

タイトル： <unevermet>

リリース日：2025年8月11日18時

レーベル: Modhaus Inc.

■idnttのSNS

YouTube : https://www.youtube.com/@idntt_cosmo

Instagram : https://www.instagram.com/idntt_cosmo

X : https://x.com/idntt_cosmo

TikTok : https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo