idntt、9月14日（日）Zepp Divercity にて待望の日本初ショーケース開催決定！
新生K-POPボーイズグループ idntt（アイデンティティ）が、デビュー後初となる日本公演 「idntt Debut Showcase in Japan ～unevermet ~ find your idntt～」を開催することが決定した。
8月11日に1stミニアルバム <unevermet> をリリースし華々しくデビューしたばかりの彼ら。
日本初のステージは、9月14日（日）に Zepp Divercity にて行われる。
公演では、デビューアルバム収録の トリプルタイトル曲 をはじめ、この日だけの特別ステージも披露予定。また、MCに 古家正亨 を迎え、7人の個性や魅力を堪能できるトークコーナーも実施される。
さらに、VIPチケットも販売決定。前方席確約はもちろん、終演後の ミニトーク会への参加や、メンバーから直接 限定Objekt7種が手渡されるお渡し会など、特典盛りだくさんだ。
チケットの先行受付は 8月12日18:00からローソンチケットにてスタート。
デビューを飾ったばかりのidnttの魅力を、ぜひこの機会に体感してほしい。
■公演概要
idntt Debut Showcase in Japan「unevermet ~ find your idntt ~」
- 開催日時：2025年9月14日(日) 開場16:00/開演 17:00
- 会場：Zepp DiverCity
- チケット代：VIP 11,000円(税込) / 一般6,900円(税込)
<VIP特典>
- 前方席確約
- ミニトーク会
- 限定Objekt 7種プレゼント
- お見送り会(特典Objektのお渡し会形式）
<一般特典>
- お見送り会
- チケット販売期間
ローソン プレリクエスト最速抽選先行販売：8月12日(火) 18:00～8月24(日) 23：59まで
ローソン プレリクエスト先着先行販売：8月29日(金) 18:00～9月7日(日) 22：00まで
-チケット販売サイト：https://l-tike.com/order/?gLcode=72530
-主催：MODHAUS
-主催・企画制作：MODHAUS、Creation SL
■最新リリース情報
ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_unevermet
アーティスト：idntt
タイトル： <unevermet>
リリース日：2025年8月11日18時
レーベル: Modhaus Inc.
■idnttのSNS
YouTube : https://www.youtube.com/@idntt_cosmo
Instagram : https://www.instagram.com/idntt_cosmo
X : https://x.com/idntt_cosmo
TikTok : https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo