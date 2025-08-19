カー・ディテーリング市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月にカー・ディテーリング市場に関する調査報告書を発表したと公表した。この報告書では、カー・ディテーリング市場を製品タイプ別（ブラシ、フォームガン、ダスター、スチームクリーナー、バキューム＆ブロワー、プラスチックカミソリ刃）、ディテーリングタイプ別（外装カー・ディテーリング、内装カー・ディテーリング）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、用途別（高圧洗浄、フォーム洗浄、ダスティング、タイヤ・ホイール洗浄、塗装クリーニング、研磨）、エンドユーザー別（個人、商業用）に区分して分析している。報告書は、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提示し、カー・ディテーリング市場の将来予測評価を提供している。また、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
カー・ディテーリング市場概要
カー・ディテーリングとは、通常の洗車を超え、車両の外観と状態を向上させる専門的な清掃・修復プロセスである。外装と内装の両方を対象に、徹底的な清掃、研磨、保護を行う。外装ディテーリングには、洗浄、ワックスがけ、塗装補正、タイヤケアなどが含まれ、輝きを取り戻し、環境によるダメージから保護する。内装ディテーリングは、シートやカーペット、ダッシュボードの掃除機掛け、シャンプー洗浄、コンディショニングを行い、清潔で衛生的な仕上がりを提供する。カー・ディテーリングは、美観を向上させるだけでなく、再販価値の維持、車両寿命の延長、そして新車同様の外観による快適な運転体験をもたらす。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、2025年におけるカー・ディテーリング市場規模は425億米ドルであった。さらに、2035年末までに市場収益は749億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約 6.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なカー・ディテーリング市場分析によれば、市場規模の拡大要因としては、可処分所得の増加、車両保有率の上昇、美観への認知と需要の高まり、車両保全への関心の高まりが挙げられる。カー・ディテーリング市場における主要企業には、3M Company、Auto Finesse Ltd.、CAROLINA PRIDE Car Wash Systems and Solutions、D & S Car Wash Equipment Co.、Jopasu System Pvt. Ltd.、Liqui Moly GmbH、Oasis Car Detailing Systems Inc.、Autobell Car Wash Inc.、Auto Korrect、Delta Sonic Car Wash Systems Inc.、Elite Detailing and Protection、Herrenfahrt UK Ltd.、M-PIRE Auto Detailing、Splash Car Wash Inc.、DetailXPerts Franchise Systems LLC、Mobile Wash Ltd.、Auto Detailing Pro、Car Wash Guys、Detailing Knights LLP、Caliber Collision Centers Inc.、Car Spa Inc.、Driven Brands Inc. が含まれる。
さらに、本カー・ディテーリング市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国の詳細分析が盛り込まれている。また、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
