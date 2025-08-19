ウィペット、イタグレ向けドッグウェア【SIVI（シヴィ）】機能性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインの2025年秋冬コレクションが2025年8月18日から順次販売開始
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はSIVIドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて2025年8月18日から順次販売致しました。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327651&id=bodyimage1】
■ 冬の寒さから愛犬を守る機能ウェアを展開
寒さに弱いイタグレ・ウィペットのことを考えた秋冬新作のウェア。
イタグレのシルエットを引き立てるミニマルで機能的なデザインに、高機能素材を合わせることで愛犬の着心地よく仕上げました。
身体を保護するカバーオールは、袖口が脱げにくく、またお腹周りに調節用のゴムをそなえており、身体にフィットするように調節することができます。
首元が長いスヌードタイプは、風の侵入を防ぎ、耳まで暖かい。
着脱しやすい背中開きになっているので、愛犬が着用するときもストレス軽減。
冬の冷たい風や低温から、愛犬を守ります。
■ 豊富なサイズ展開
XXS～XXLの最大7サイズ展開から、愛犬の身体に合ったサイズをお選びいただけます。
※一部商品ではサイズ展開が少ないものがございます。
お客様のご意見を元に2024秋冬よりサイズ展開を広げ、さらに快適な着心地になるようにパターンを調整しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327651&id=bodyimage2】
■ 2025秋冬コレクションラインナップ
●SIVI B3フライトスーツ
●SIVI ウォームカバーオール
●SIVI テクニカルフリースカバーオール
【2025年8月末入荷予定】
●SIVI モコモコカバーオール
●SIVI ウィンタースーツ
●SIVI SOFTSHEL 3Layerカバーオール
●SIVI 3M THINSULATE ダウンベスト
●SIVI SOFTSHEL 3Layer長袖フーディ
●SIVI SOFTSHEL ウォームスヌード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327651&id=bodyimage3】
■ 特殊体型の犬種に特化した新ドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
着心地の良い素材にこだわり、イタグレ・ウィペットのシャープな体型に沿った高品質なドッグウェアに仕上げました。
■ CONCEPT
SIVI=SYMBIOSIS（共生）+VISION（視点）
SIVIは、人と愛犬の新しい共生の形を目指します。
それは、互いの視点を区別せず共通のビジョンを持って世界を体験することで、より親密な関係が築かれていく姿です。
その実現のために私たちは、人自身が身に着けたいと思える高品質なものづくりを追求し、妥協ではないミニマルでベーシックなデザインを形にします。
人と愛犬が日々の生活を共にする上で私たちの製品を通じて、互いに心地よさを共有し、同じ未来を描くパートナーとしての絆がより深まることを願っています。
【SNS公式アカウント】
instagram：https://www.instagram.com/sivi_dog/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327651&id=bodyimage4】
■ 愛犬の着心地を優先した製品づくり
創業33年、ものづくりの経験を活かしたこだわりの仕様で仕上げました。
しっかりとした仕上がりでお気に入りのお洋服を長くご着用いただけます。
愛犬がより動きやすく、着脱しやすいように、さらなる運動機能を実現。
スタッフが飼育する社犬や、専属モデル犬のデータや意見を取り入れ、犬種・体型に合わせた企画を行っています。
愛犬の着心地を優先し、動きを妨げない快適なお洋服に仕上げております。
愛犬が、より生き生きとした生活を送るためのサポートをします。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.zephyr-toyama.co.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.sivi-dog.com/
配信元企業：株式会社ゼフィール
