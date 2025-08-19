楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『幕が上がる／back number』『らしさ／Official髭男dism』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『幕が上がる／back number （ピアノソロ）[LPS2206]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2206
＜楽譜概要＞
「幕が上がる／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』 主題歌
キー：A（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年8月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327638&id=bodyimage1】
『幕が上がる／back number （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1931]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1931
＜楽譜概要＞
「幕が上がる／back number 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』 主題歌
キー：A（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年8月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327638&id=bodyimage2】
『らしさ／Official髭男dism （ピアノソロ）[LPS2207]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2207
＜楽譜概要＞
「らしさ／Official髭男dism 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌
キー：B（フラット）～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年8月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327638&id=bodyimage3】
『らしさ／Official髭男dism （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1932]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1932
＜楽譜概要＞
「らしさ／Official髭男dism 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌
キー：B（フラット）～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年8月20日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327638&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
