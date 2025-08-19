太宰、三島、谷崎、川端、漱石が大暴走『文豪 不適切にもほどがある話 あの傑作のぶっ飛んだ舞台裏！』著者堀江宏樹が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年７月２８日に『文豪 不適切にもほどがある話 あの傑作のぶっ飛んだ舞台裏！』著者堀江宏樹が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『文豪 不適切にもほどがある話 あの傑作のぶっ飛んだ舞台裏！』著者堀江宏樹
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3V96oqA
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4lzAbDS
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100312700
太宰、三島、谷崎、川端、漱石……が大暴走！
あの傑作の舞台裏で何が起こっていたのか！？
ムラムラと湧き上がってくるようなエネルギーを放つ
文豪たちの「尋常ならざる生き様」に迫る本。
◇【三島由紀夫】危ない妄想！？ ある“高貴なお方”との「お見合い伝説」！
◇【太宰治】女を利用し、女から利用された“虚弱な超モテ男”
◇【中原中也】大親友・小林秀雄とのドロドロすぎる三角関係
◇【芥川龍之介】深刻なノイローゼは「元カノ」のせい？
◇【武者小路実篤】頂き女子に振り回された「非モテのお目出たき人」
◇【石川啄木】永遠の中二病を患った天才歌人
◇【志賀直哉】「小説の神様」もゲス不倫！
◇【小泉八雲】「日本文化の再発見」で誤解された外国人作家
◇【宇野千代】どん底のたびに盛り上がる「金運」と「生命力」！
ーーセンセ、それって本当だったんですか
■目次
●１章 あの傑作のぶっ飛んだ舞台裏！…この「大暴走」は誰にも止められなかった？
・【三島由紀夫】ある「美貌の令嬢」とのお見合い伝説
・【太宰治】女性を口説きまくり、利用しまくった虚弱なナルシスト
ほか
●２章 「痴情のもつれ」は創作の原動力？…イタい恋愛も「ネタ」にできれば万事ＯＫ！
・【中原中也】大親友・小林秀雄とのドロドロすぎる三角関係
・【芥川龍之介】深刻なノイローゼは「元カノ」のせい？
ほか
●３章 働けど働けど…その貧乏生活にはわけがある！…天才たちのダメすぎる金銭感覚
・【石川啄木】「永遠の中二病」を患った天才歌人
・【坂口安吾】『堕落論』の印税は何に溶けていったのか？
ほか
●４章 「苦悩」と「コンプレックス」が大爆発！…文豪は「こじらせ」ているから奥深い！？
・【永井荷風】「初恋絡みのペンネーム」を終生使い続けた男
・【志賀直哉】「小説の神様」はゲス不倫でスランプ脱出！
ほか
●５章 「人生の修羅場」こそ最高の創作ステージ…「キャラが濃すぎる」にもほどがある！
・【中島敦】「人でなし」レベルはケダモノ越え！？
・【林芙美子】「行き当たりばったりの人生」を描いて人気作家に！
ほか
■著者 堀江宏樹（ホリエヒロキ）
１９７７年生まれ、大阪府出身。
早稲田大学第一文学部フランス文学科卒。日本文藝家協会正会員。
日本、世界、古代、近代を問わず、歴史の持つ面白さを現代的な視点、軽妙な筆致で取り上げている。
綿密な検証と考察、臨場感溢れる描写には定評がある
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『文豪 不適切にもほどがある話 あの傑作のぶっ飛んだ舞台裏！』著者堀江宏樹
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3V96oqA
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4lzAbDS
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100312700
