Together on Tern！~大切な人との思い出作りを応援~。Ternのペア割キャンペーン実施。
ひとりでのんびり走るのもいいけれど、たまには友人や家族、恋人など大切な人と並んで風を切ってみませんか？
会話も笑顔も、いつも以上に弾む特別な時間が待っています。
Ternでは、そんな大切な人との素敵な思い出作りを応援したい、そんな想いから今回、期間・数量限定「ペア割キャンペーン」を8月22日（金）より実施いたします。
【2人で走ろう、Ternと共に！ペア割キャンペーン実施】
実施期間：8月22日（金）～9月21日（日） ※予定台数に達し次第終了
実施内容：期間中、ROJI BIKESの3モデルが2台同時購入で合計金額より30%OFFの特別価格でお買い求めいただけます。
対象店舗：SHIFTAオンラインストア
対象車種：ROJI BIKESシリーズより下記3モデルが対象となります。
・AMP F1（ Champagn Gold （SHIFTA限定カラー） / Khaki / Purple / Vivid Moss ）
・CREST（ Copper （SHIFTA限定カラー） / Matte Olive / Prussian Blue / Matte Beige ）
・SURGE（ Matte Silver （SHIFTA限定カラー） / Indigo Dye / Green Gunmetal / Iron ）
※先着10名様限定！予定台数に達し次第終了となります。
※各モデル指定のカラー以外はキャンペーン対象外となります。
※車体引取の際は2台共に同一店舗での引取となります。予めご了承ください。
（組み合わせ購入例）
・AMP F1 × CREST = 通常税込149,600円が、キャンペーン価格104,720円と44,880円もお得!!
・CREST × SURGE = 通常税込184,800円が、キャンペーン価格129,360円と55,440円もお得!!
・SURGE × SURGE = 通常税込237,600円が、キャンペーン価格166,320円と71,280円もお得!!
先着10名様限りの数量限定キャンペーンとなりますので、ぜひこの機会に大切な人と一緒にTernのある生活を始めてみませんか。
▼キャンペーンについて詳しくはこちらをチェック！
https://shifta.jp/tern/news-archive/detail/789
配信元企業：株式会社アキボウ
配信元企業：株式会社アキボウ
