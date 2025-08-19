12月4日にRISC-V Day Tokyo 2025 Autumnを開催：RISC-V 15周年を記念し、早期申込者に限定マグカップを進呈

写真拡大

プレスリリース

報道関係者各位

2025年8月吉日
一般社団法人 RISC-V協会

RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
12月4日開催：RISC-V 15周年を記念し、早期申込者に限定マグカップを進呈

RISC-V協会（所在地：東京都、代表理事：河崎俊平）は、2025年12月4日（木）に東京大学 伊藤国際学術研究センターにて「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」を後援いたします。本年は、RISC-V誕生から15周年、日本におけるRISC-V Day開催から10周年という記念すべき節目にあたります。

これを記念し、2025年8月に早期申込（早割チケット：1,000円）を行い、当日会場にお越しいただいた方に、特製の「RISC-V 15周年記念マグカップ」をプレゼントいたします。

※　添付写真のマグカップに、RISC-V 15周年記念　というデザインを入れます。現在デザイナが作業中です。マグカップは、郵送対応はございません。必ず会場にてお受け取りください。

参加登録サイト

https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view

開催概要

名称：RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn

日時：2025年12月4日（木） 9:00～18:00

会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター（東京都文京区本郷7丁目3-1）（予定）

主催：一般社団法人 RISC-V協会

公式サイト：https://www.riscv.or.jp

チケット：一般 1,000円（8月早割特典つき）

早期申込特典

対象：2025年8月中に早割チケット（1,000円）で申込を行った方

特典：RISC-V 15周年記念マグカップ

受渡方法：12月4日（木）当日、会場にてお渡し

数量：先着100名様

プログラム予定テーマ

RISC-Vの15年：草の根から国家戦略へ

AI × RISC-V：アクセラレータ、リアルタイム推論、エッジAI

Trusted RISC-V：Root-of-Trust、ポスト量子暗号、セキュアSoC

チップレットと異種統合

モビリティ・産業応用

学術界からの貢献とオープンソースIP

背景

RISC-Vは2005年に米国UCバークレーで生まれたオープン命令セットアーキテクチャです。2015年8月に日本で初めてRISC-V Dayが開催されて以来、産業界・学術界・政府が連携し、急速に発展を遂げてきました。2025年はその15周年・10周年を同時に迎える記念の年であり、本イベントはこれまでの歩みを振り返り、次世代の半導体・AI・セキュアインフラの未来を展望する機会となります。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 RISC-V協会
E-mail: info@swhwc.com
公式サイト: https://www.riscv.or.jp

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage1】

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage2】

配信元企業：一般社団法人　RISC-V協会
プレスリリース詳細へ