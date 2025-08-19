12月4日にRISC-V Day Tokyo 2025 Autumnを開催：RISC-V 15周年を記念し、早期申込者に限定マグカップを進呈
プレスリリース
報道関係者各位
2025年8月吉日
一般社団法人 RISC-V協会
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
12月4日開催：RISC-V 15周年を記念し、早期申込者に限定マグカップを進呈
RISC-V協会（所在地：東京都、代表理事：河崎俊平）は、2025年12月4日（木）に東京大学 伊藤国際学術研究センターにて「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」を後援いたします。本年は、RISC-V誕生から15周年、日本におけるRISC-V Day開催から10周年という記念すべき節目にあたります。
これを記念し、2025年8月に早期申込（早割チケット：1,000円）を行い、当日会場にお越しいただいた方に、特製の「RISC-V 15周年記念マグカップ」をプレゼントいたします。
※ 添付写真のマグカップに、RISC-V 15周年記念 というデザインを入れます。現在デザイナが作業中です。マグカップは、郵送対応はございません。必ず会場にてお受け取りください。
参加登録サイト
https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view
開催概要
名称：RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
日時：2025年12月4日（木） 9:00～18:00
会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター（東京都文京区本郷7丁目3-1）（予定）
主催：一般社団法人 RISC-V協会
公式サイト：https://www.riscv.or.jp
チケット：一般 1,000円（8月早割特典つき）
早期申込特典
対象：2025年8月中に早割チケット（1,000円）で申込を行った方
特典：RISC-V 15周年記念マグカップ
受渡方法：12月4日（木）当日、会場にてお渡し
数量：先着100名様
プログラム予定テーマ
RISC-Vの15年：草の根から国家戦略へ
AI × RISC-V：アクセラレータ、リアルタイム推論、エッジAI
Trusted RISC-V：Root-of-Trust、ポスト量子暗号、セキュアSoC
チップレットと異種統合
モビリティ・産業応用
学術界からの貢献とオープンソースIP
背景
RISC-Vは2005年に米国UCバークレーで生まれたオープン命令セットアーキテクチャです。2015年8月に日本で初めてRISC-V Dayが開催されて以来、産業界・学術界・政府が連携し、急速に発展を遂げてきました。2025年はその15周年・10周年を同時に迎える記念の年であり、本イベントはこれまでの歩みを振り返り、次世代の半導体・AI・セキュアインフラの未来を展望する機会となります。
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 RISC-V協会
E-mail: info@swhwc.com
公式サイト: https://www.riscv.or.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 RISC-V協会
報道関係者各位
2025年8月吉日
一般社団法人 RISC-V協会
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
12月4日開催：RISC-V 15周年を記念し、早期申込者に限定マグカップを進呈
RISC-V協会（所在地：東京都、代表理事：河崎俊平）は、2025年12月4日（木）に東京大学 伊藤国際学術研究センターにて「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」を後援いたします。本年は、RISC-V誕生から15周年、日本におけるRISC-V Day開催から10周年という記念すべき節目にあたります。
これを記念し、2025年8月に早期申込（早割チケット：1,000円）を行い、当日会場にお越しいただいた方に、特製の「RISC-V 15周年記念マグカップ」をプレゼントいたします。
※ 添付写真のマグカップに、RISC-V 15周年記念 というデザインを入れます。現在デザイナが作業中です。マグカップは、郵送対応はございません。必ず会場にてお受け取りください。
参加登録サイト
https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view
開催概要
名称：RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
日時：2025年12月4日（木） 9:00～18:00
会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター（東京都文京区本郷7丁目3-1）（予定）
主催：一般社団法人 RISC-V協会
公式サイト：https://www.riscv.or.jp
チケット：一般 1,000円（8月早割特典つき）
早期申込特典
対象：2025年8月中に早割チケット（1,000円）で申込を行った方
特典：RISC-V 15周年記念マグカップ
受渡方法：12月4日（木）当日、会場にてお渡し
数量：先着100名様
プログラム予定テーマ
RISC-Vの15年：草の根から国家戦略へ
AI × RISC-V：アクセラレータ、リアルタイム推論、エッジAI
Trusted RISC-V：Root-of-Trust、ポスト量子暗号、セキュアSoC
チップレットと異種統合
モビリティ・産業応用
学術界からの貢献とオープンソースIP
背景
RISC-Vは2005年に米国UCバークレーで生まれたオープン命令セットアーキテクチャです。2015年8月に日本で初めてRISC-V Dayが開催されて以来、産業界・学術界・政府が連携し、急速に発展を遂げてきました。2025年はその15周年・10周年を同時に迎える記念の年であり、本イベントはこれまでの歩みを振り返り、次世代の半導体・AI・セキュアインフラの未来を展望する機会となります。
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 RISC-V協会
E-mail: info@swhwc.com
公式サイト: https://www.riscv.or.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327596&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 RISC-V協会
プレスリリース詳細へ