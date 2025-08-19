KEY TO COMBAT、次世代ゲーミングモニター「H27F7」と「H24B9S」を新発売！ 圧倒的ビジュアルと超高速応答でゲーム体験を革新

KTC科技日本株式会社

ゲーミングギアブランド「KEY TO COMBAT」(略称:KTC)は、ゲーマーの求める究極のパフォーマンスと没入感を実現する、27インチモデル「H27F7(https://amzn.to/45KBpGx)」と23.8インチモデル「H24B9S(https://amzn.to/3JpI3dv)」の2つの新たなゲーミングモニターを発売いたしました。革新的な技術とプロ仕様の画質が、プレイの境界を突破します。

1. 次世代eスポーツのスタンダード「H27F7(https://amzn.to/45KBpGx)」：240Hzの疾走感と劇場級の色彩

URL: https://amzn.to/4mJbnKn

価格: 通常価格 \23,980 → 特別価格 \17,766 (18%オフ + コード【KTCNEWF7】でさらに10%オフ)

H27F7(https://amzn.to/45KBpGx)は、27インチフルHD Fast IPSパネルを搭載した、eスポーツを志向するゲーマーに最適なハイエンドモニターです。

超高速240Hz & 1ms応答:

一瞬の遅延も許さない高速戦闘で、240Hzの超高リフレッシュレートと1msの超低遅延が、全ての動きをブレなく滑らかに描き出します。敵の動きを先読みし、反応速度で圧倒的な優位を獲得しましょう。

FreeSync(TM) / G-Sync(R) Compatible 対応:

グラフィックカードのフレームレートとモニターのリフレッシュレートをシームレスに同期。画面のチラつきやティアリングを完全排除し、高速戦闘でも驚異的な滑らかさを維持します。

プロ級ビジュアル: 131% sRGB & HDR10:

131% sRGBという広色域カバー率と4000:1の高コントラスト比が、ゲーム世界に息をのむほどの深みとリアリティを注入。HDR10対応で、明るい光景から暗部のディテールまで、精細で鮮烈な映像体験を約束します。

24時間耐久設計:

低ブルーライト技術とフリッカー防止機能が、長時間の激戦でも目にかかる負担を軽減。360度回転可能なチルトスタンドで、理想の視聴角度を自由に追求できます。

将来性ある接続性 & 安心の保証:

HDMI 2.0ポート×2、DisplayPort 1.4×1を装備し、最新ゲーム機からPCまで幅広く対応。3年間の長期メーカー保証付きで、安心してプレイに没頭できます。

「H27F7は、スピードと画質の両立を追求した結果です。240Hzの滑らかさと131% sRGBの鮮やかさが織りなす映像は、ゲームプレイを単なる操作から『体験』へと昇華させます。敵の動きを捉えるその一瞬が、勝利を決める。その感覚を、ぜひ体感してください。」

2. 高コスパで始める競技入門「H24B9S(https://amzn.to/3JpI3dv)」：144Hzの滑らかさと正確な色彩

URL: https://amzn.to/4oNaYbV

価格: 通常価格 \15,980 → 特別価格 \11,882 (2,500円クーポン + コード【KEY24B9S】でさらに10%オフ)

H24B9S(https://amzn.to/3JpI3dv)は、23.8インチフルHD IPSパネルを採用した、競技志向のゲーマーやクリエイターにもおすすめのハイコスパモデルです。

滑らか144Hz & Adaptive Sync:

144Hzの高リフレッシュレートが、FPSやアクションゲームの激しい動きをなめらかに表示。Adaptive Sync技術により、スタッタリングやティアリングを軽減し、快適なゲームプレイを実現します。

正確な色再現 ΔE<2:

103% sRGB広色域とプロレベルの色精度（ΔE<2）を実現。ゲーム内の世界観を忠実に再現するだけでなく、カラーセンシティブなクリエイティブワークにも十分対応できる正確な色彩を提供します。

目に優しい快適設計:

低ブルーライト技術とフリッカーフリー調光を搭載。長時間のプレイや作業でも目の疲労を軽減し、集中力を持続させます。

シンプルで実用的:

HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、必要な接続性を確保。シンプルなデザインはあらゆるデスク環境に溶け込みます。

3年間の安心保証:

KEY TO COMBATの品質保証として、3年間のメーカー保証を提供。信頼性の高い設計が長く安心して使える環境を整えます。

「H24B9Sは、高リフレッシュレートと正確な色表現を、驚異の1万円台で提供します。競技ゲームへの第一歩を踏み出したい方、予算を抑えつつも品質を求める方にとって、これ以上ない選択肢となるでしょう。144Hzの滑らかさが、ゲームへの見方を変えます。」

KEY TO COMBATについて

KEY TO COMBATは、ゲーマーが最高のパフォーマンスを発揮するための「鍵」となる、高品質で革新的なゲーミングギアの提供をミッションとするブランドです。技術とユーザー体験を追求し続けます。

メディア連絡先

会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4llWMna(https://amzn.to/4llWMna)

担当者：Kitty

Eメール: marketing@ktc.cn

アフターサービスセンター：support@ktcplay.com

SNS

X：https://x.com/ktc_jp_gaming(https://x.com/ktc_jp_gaming)

Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/(https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/)

YouTube：https://www.youtube.com/@KTC-Japan(https://www.youtube.com/@KTC-Japan)