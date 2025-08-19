東武鉄道の冠協賛が決定！東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山正夫、以下「アニマックス」）は、2025年11月15日（土）に横浜アリーナにて開催するアニメミュージックライブイベントにて、東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区、取締役社長： 都筑豊、以下「東武鉄道」）が本イベントの冠スポンサーとして決定したことをお知らせいたします。今回の決定により、本イベント名は「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」となります。

■東武鉄道の協賛により、さらなる地域連携とファン体験価値の向上を目指す

「ANIMAX MUSIX」は、2009年にスタートした“アニメミュージックの魅力を世界へ”をコンセプトとするアニマックス主催のライブイベントで、2024年には15周年を迎え、国内外のアニメファンに広く支持されてまいりました。本年度の横浜公演では、関東を代表する鉄道事業者であり、地域社会とのつながりを重視した多彩な取り組みを展開する東武鉄道株式会社の冠協賛により、環境に優しい鉄道利用の啓発や地域活性化にも貢献し、来場者とアニメファンに新たな体験価値を提供するイベント運営を目指してまいります。

■第２弾アーティストとして「フランシュシュ」出演決定

第２弾出演アーティストとして発表されたのは、アニメファンから絶大な支持を受ける『ゾンビランドサガ』より、「フランシュシュ」が初出演。物語の枠を飛び越え、ライブパフォーマンスで現実世界のファンを魅了する本ユニットの出演により、会場の盛り上がりはさらに高まることが期待されます。

既に発表されている第１弾出演者には、蒼井翔太、ASCA、ウマ娘 プリティーダービー、岸田教団&THE明星ロケッツ、DIALOGUE+、南條愛乃、HoneyWorks feat.ハコニワリリィ など、アニメ音楽シーンを牽引する豪華アーティストが名を連ねており、本イベントならではのコラボレーションやカバー楽曲の披露も予定されています。

さらに、2026年3月開催の「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」には、上杉真央、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の初出演も決定しました。

すでに出演を発表しているi☆Ris、angela、オーイシマサヨシ、大西亜玖璃、GRANRODEO、佐々木李子、鈴木このみ、芹澤優 feat. MOTSU、TRUE、fripSideとともに、2019年以来ついに復活した大阪公演を盛り上げます。

■ファン参加型の新たな取り組みも展開

また、ライブだけでなく、ファンが自ら参加できる企画「#MUSIXFANPROJECT」も引き続き実施いたします。アーティストとファンがともに創り上げる双方向型のアニメミュージックイベントとして、ライブの枠を超えた新しい体験価値を提供します。

参考

＜イベント概要＞

イベント名：

東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino

開催日： 2025年11月15日（土）開場13:00／開演14:30（終演予定20:30）

会場： 横浜アリーナ（〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-10）

出演アーティスト（第1・2弾まで／五十音順）：

蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH & ROID／岸田教団&THE明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島 怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhana／フランシュシュ（初出演）／MADKID／安野希世乃／ほか

チケット：

プレミアムシート：17,000円（税込18,700円）※特典グッズ付き

指定席：11,000円（税込12,100円）

司会： 吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

主催： 株式会社NTTドコモ／株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

後援： 横浜市

冠協賛： 東武鉄道株式会社

協賛： 株式会社イープラス／株式会社ファミリーマート／株式会社トラストバンク／株式会社ミラティブ／学校法人東放学園

制作： 株式会社ハンズオン・エンタテインメント

イベント名：

ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino

開催日：2026年3月7日（土）

開場：14:00 開演：15:30 終演予定：19:30

※公演時間は約4時間を予定しておりますが、開演・終演時間は変更になる場合がございます。

会場：Asue アリーナ大阪 （〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40 八幡屋公園内）

出演アーティスト（第1・2弾まで／五十音順）：

i☆Ris／angela／上杉真央／オーイシマサヨシ／大西亜玖璃（初出演）／GRANRODEO／佐々木李子（初出演）／鈴木このみ／芹澤優 feat. MOTSU／TRUE／虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（初出演）／fripSide／ほか

チケット：

プレミアムシート：15,500円（税込17,050円）※特典グッズ付き

指定席：9,000円（税込9,900円）

司会：豊田穂乃花（FM802 DJ）

主催：株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

制作：ハンズオン・エンタテインメント

問い合わせ先：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888

（土日祝除く 12:00～17:00）

協賛：株式会社イープラス、株式会社ファミリーマート、大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

公式WEB： https://www.animax.co.jp/animaxmusix

公式X： https://twitter.com/animaxmusixjp

■ANIMAX MUSIXについて

「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに2009年からスタートしたアニメミュージックイベントです。世界中のアニメミュージックファンに興奮と感動をお届けします。イベントは出演アーティストのオリジナル曲はもちろんのこと、「聴きたいカバー＆コラボレーション」をファンから募る参加型企画や、アニメ特集など様々なコーナーで盛り上がる、ファンとアーティストが一体となって創り上げる「アニメミュージックの祭典」です。

■アニマックスについて

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は人気アニメや声優ライブを放送・配信するアニメ専門チャンネルで、最新のヒットアニメから不朽の名作まで一挙放送や特集を録画してお楽しみ頂けます。月額1,242円（税込）からお楽しみいただけます。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社となり、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。視聴可能世帯数686万世帯（2025年5月現在）。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/