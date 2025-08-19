自然言語処理（NLP）市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月に自然言語処理（NLP）市場に関する調査報告書を発表したと公表した。この報告書では、NLP市場を提供形態別（ソリューション、サービス）、タイプ別（ルールベース、統計的、ハイブリッド）、用途別（顧客体験管理、バーチャルアシスタント／チャットボット、ソーシャルメディアモニタリング、感情分析、テキスト分類と要約、従業員オンボーディングと採用、言語生成と音声認識、機械翻訳、その他の用途）、技術別（光学文字認識、音声応答システム、オートコーディング、テキスト分析、音声分析、画像・パターン認識、シミュレーション・モデリング）、業種別（BFSI、IT・ITES、小売・eコマース、ヘルスケア・ライフサイエンス、運輸・物流、政府・公共部門、メディア・エンターテインメント、製造、通信）に区分して分析している。報告書は、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提示し、自然言語処理市場の将来予測評価を提供している。また、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
自然言語処理（NLP）市場概要
自然言語処理（NLP）とは、人工知能の一分野であり、コンピュータが人間の言語を理解・解釈・生成できるようにする技術である。NLPは言語学、計算機科学、機械学習を組み合わせ、テキストや音声を機械にとって意味のある形で処理する。チャットボット、バーチャルアシスタント、感情分析、機械翻訳、テキスト要約などの応用を支えている。タスクとしては、トークン化、構文解析、意味解析、固有表現認識などが含まれる。人間のコミュニケーションと機械理解とのギャップを埋めることで、NLPはユーザー体験の向上、ワークフローの自動化、データインサイトの促進を可能にし、ヘルスケア、カスタマーサービス、教育、ビジネスインテリジェンスといった産業に貢献している。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、2025年における自然言語処理市場規模は425億米ドルであった。さらに、2035年末までに市場収益は7,953億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約38.5% の年平均成長率（CAGR）で拡大する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自然言語処理（NLP）市場分析によれば、自動車用集積回路市場規模は以下の要因によって拡大すると予測されている。すなわち、パーソナライズされた顧客体験に対する需要増加、効率的なデータ分析の必要性の高まり、デジタルアシスタントの採用拡大、機械学習アルゴリズムの進展である。自動車用集積回路市場における主要企業には、3M Company、Apple Inc.、FUJIFILM Holdings Corporation、Google LLC、Intel Corporation、International Business Machines Corporation、Meta Platforms Inc.、Microsoft Corporation、Net Base Quid Inc.、Nokia Corporation、SAS Institute Inc.、Gnani Innovations Private Limited、Mihup Communications Private Limited、Observe.AI、IBM Corporation、Hewlett Packard Enterprise Development LP が含まれる。
さらに、本自然言語処理市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国の詳細分析が盛り込まれている。また、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
