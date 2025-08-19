アイトラッキング市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年8月にアイトラッキング市場に関する調査報告書を発表したと公表した。この報告書では、アイトラッキング市場をタイプ別（装着型トラッキング、光学式トラッキング、眼電図）、設置場所別（リモート、モバイル）、構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア）、用途別（ヘルスケア、小売、研究、自動車、コンシューマーエレクトロニクス）に区分して分析している。報告書は、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提示し、アイトラッキング市場の将来予測評価を提供している。また、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
アイトラッキング市場概要
アイトラッキングとは、眼球運動、視線ポイント、瞳孔の拡張を測定・記録し、人々がどこに、どのように視覚的注意を集中させているかを理解するための技術である。この技術は、専用カメラ、赤外線センサー、ソフトウェアアルゴリズムを用いて、リアルタイムで正確な眼球位置を捉える。心理学、神経科学、マーケティング、人間とコンピュータの相互作用、ゲーム、ヘルスケアなどの分野で広く応用されている。アイトラッキングは、ユーザー行動の分析、製品設計の改善、アクセシビリティの向上、自閉症や脳震盪などの診断支援に役立つ。AIやウェアラブルデバイスの進歩により、アイトラッキングはますます高精度化、低コスト化し、日常的な応用へと統合されつつある。
Surveyreportsの専門家による市場分析によれば、2025年におけるアイトラッキング市場規模は15億米ドルであった。さらに、2035年末までに市場収益は102億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約 22.7% の年平均成長率（CAGR）で拡大する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なアイトラッキング市場分析によれば、自動車用集積回路市場規模は以下の要因によって拡大すると予測されている。すなわち、ヘルスケア分野におけるアイトラッキングの採用増加、自動車分野におけるアイトラッキングの活用拡大、仮想現実および拡張現実技術の採用増加、広告や消費者調査分野におけるアイトラッキング技術の採用増加である。自動車用集積回路市場における主要企業には、Tobii AB、Varjo、Smart Eye AB、RealEye、Xsens Technologies B.V.、Noldus Information Technology、Seeing Machine、Sensomotoric Machine（SMI）、iMotions A/S、NovaSight、Eyegaze Inc.、Clearview Eye Clinic、Element Human Ltd.、Ergonners GmbH、Eye Tracking Inc.、Gazepoint Research Inc.、LC Technologies Inc. が含まれる。
さらに、本アイトラッキング市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国の詳細分析が盛り込まれている。また、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国におけるアイトラッキング市場規模、成長分析、主要市場参入企業の評価
● 世界アイトラッキング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別、2035年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、設置場所別、構成要素別、用途別、地域別
