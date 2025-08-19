ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』ゲーム内有償アイテムがお得に購入できる公式ショップ「A.R.B WEB SHOP」を本日オープン！

アイディアファクトリー株式会社

8月19日（火）より、スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』のゲーム内有償アイテムを購入できる公式ショップ「A.R.B WEB SHOP」をオープンしました。

▼公式ショップ「A.R.B WEB SHOP」

https://webshop.hypnosismicarb.com/

■「A.R.B WEB SHOP」とは

「A.R.B WEB SHOP」では、「ジェム」をゲームアプリ内からの直接購入時よりもお得に購入することができます。さらに、「A.R.B WEB SHOP」限定商品として、ゲームアプリ内でのキャンペーンに連動したセットアイテムの販売を予定しております。

ぜひ公式ショップ「A.R.B WEB SHOP」をご利用ください！

■商品ラインナップ

■「A.R.B WEB SHOP」のみで購入できるお得な初回限定セット

※商品のラインナップは予告なく変更する場合があります。

※「A.R.B WEB SHOP」をご利用になるには、あらかじめゲームアプリ内でアカウント連携による引き継ぎ登録が必要です。Apple ID（iOS版のみ）やGoogleアカウントで引き継ぎ登録をした上でご利用ください。

※Amazonアプリストア版はアカウント連携による引き継ぎ登録ができないため、「A.R.B WEB SHOP」での購入はできません。あらかじめご了承ください。

■その他注意事項

・商品の性質上、購入確定後の返品、返金や交換はできません。

・未成年のお客様は、必ず保護者の同意を得た上でご購入ください。

・有償ジェムは、購入時に付与されたストア以外でのご利用はできません。

・ジェム以外のアイテムはゲームアプリ内の「プレゼントボックス」から受け取ることができます。

・ご購入した商品がゲームアプリに反映されるまで時間がかかる場合があります。

・「A.R.B WEB SHOP」でのご購入にはゲームアプリ内での年齢登録が必要となります。

購入方法や詳細は、「A.R.B WEB SHOP」をご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。