『会議室、足りてますか？』あなたのデスクが会議室に！！AI学習アルゴリズム機能「クリアボイスマイク」搭載ヘッドセット。クラウドファンディング開始のお知らせ！！
株式会社Move（以下Move）は、8月18日（月）より、ノイズキャンセリングマイク付きヘッドセット「Belfida MAGIC MIC III（ベルフィーダ マジック マイク スリー）」のmachi-yaでの発売を開始いたしました。
Belfida MAGIC MIC IIIは、最先端のノイズキャンセリング技術とAnalogECM・最新チップセットの組み合わせにより、周囲の話し声や環境音を徹底的にカット。騒がしいオフィスや在宅ワーク中の生活音、カフェの雑音の中でも、相手には“あなたの声だけ”がクリアに届きます。
Bluetooth接続と付属ドングルで、PCやスマートフォンへの接続もスムーズ。マルチポイント接続対応により、2台同時接続で仕事とプライベートの切り替えも自由自在。さらに、軽量設計と人間工学に基づいた快適な装着感で、長時間の使用でも疲れにくく集中をキープ。新しい働き方に寄り添う、すべてのビジネスパーソンに必要な“声のソリューション”です。
Moveが挑み続ける、ノイズのない音声体験
私たちは、2020年に“音声コミュニケーションの質”を革新することを使命に設立。以来、ノイズキャンセリング技術に特化し、「どんな環境でも、クリアな“声”を届ける」ことを追求してきました。
MAGIC MICシリーズは、その理念の結晶です。初代「MAGIC MIC I」、マイクアダプター型の「MAGIC MIC II」を経て、最新モデル「MAGIC MIC III」には、次世代型ノイズキャンセリング技術が搭載されています。
6,400万以上のノイズパターンを学習したAIマイクのENC(環境ノイズキャンセリング)アルゴリズムを搭載し、環境音をリアルタイムで解析。さらに独自のアルゴリズムとデュアルマイク構造により、周囲の雑音を効果的に遮断します。 また、ビームフォーミング技術により話者の声を正確に増幅し、背景ノイズを82％以上カット。通話時のストレスを軽減し、スムーズなコミュニケーションを可能にします。
クリアな通話と快適な使い心地を叶える設計
あなたの声だけを届けるBelfida MAGIC MIC IIIには、業界トップクラスのノイズキャンセリング技術が搭載されています。これにより、あらゆる環境での通話品質が劇的に向上し、一般的なイヤホンでは拾ってしまう周囲の声もカット。あなたの声だけをクリアに相手へ届けます。
１.DSPデジタルノイズキャンセリング技術
Digital Signal Processor（DSP）により、6400万パターンのノイズデータを元に日常的に発生する騒音をリアルタイムで認識し、徹底的に除去します。これにより、オフィスのざわつきや街中の雑音から解放され、クリアで集中した通話が可能になります。
２.デュアルマイクアレイノイズキャンセリング
デュアルマイクアレイを活用したデジタル環境ノイズ低減技術（ENC）により、周囲のノイズを精確に認識し、最適な音声を処理します。これにより、デュアルビームフォーミングアルゴリズムが駆動し、特に通話中に極めて高品質な音声通信を実現。通話相手に届くのは、あなたの声だけです。
３.長時間使用可能なバッテリーと急速充電対応
通話最大12時間、音楽再生最大27時間の長時間稼働。さらに、わずか5分の充電で60分の通話が可能。急速充電機能で、忙しい日常でも短時間で充電完了、いつでも快適に使用できます。
４.2台のデバイスに同時接続
マルチポイント接続技術により、パソコンとスマートフォンを同時に接続。作業中でも重要な電話を逃さずに、シームレスに切り替えが可能です。オンライン会議をしている時でも、仕事とプライベートをスムーズに両立できるようになります。
出社回帰が進むオフィスでMAGIC MIC IIIが選ばれる理由
1.通話において周囲を気にせず質の向上を実現
出社比率が高まっても、効率の良いオンライン会議の数は減っていないのではないでしょうか。
一方で、オフィスにおけるオンライン会議用の防音ブースは高額ですし、会議室も数が足りません。
騒がしいオフィスでも周囲の声を相手に伝えないことで、情報漏洩リスクを低減。
お客様との通話も安心です！
2.業務生産性を向上
会議室の予約、セッティング、移動など、本来不要な業務時間の累積を防ぐことが可能です。
自身のデスクに座ったままで突然のオンラインミーティングにも即時対応！
また、PCやスマホとのマルチ接続ができるので、騒がしいオフィス内にいても移動せずお客様からの電話に応答！
周囲のノイズはキャンセル、あなたの声だけを届けることができます。
3.オフィス以外でも活躍
コールセンターや医療現場、教育施設、オンラインレッスンなど、周囲の音が気になるあらゆる場所で「Belfida MAGIC MIC III」は高い性能を発揮します。
雑音としてのノイズだけでなく、一般的なデバイスではキャンセルしにくい「自分以外の人の声」に対しても高いキャンセル効果を発揮します。
ぜひ動画でご確認ください！！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BqjxMvUD4WE ]
販売時期・価格
発売開始日：2025年8月18日（月）machi-yaにてクラウドファンディングを開始
希望販売価格：14,960円（税込） 超早割・複数台割引あり
machi-ya商品ページリンク：https://camp-fire.jp/projects/view/867206
製品リンク：https://movetech.co.jp/products/magic-mic-iii/
本体仕様
製品名：Belfida MAGIC MIC III
型番：YS-1001JA
カラー：ブラック
重量：88g（バッテリー部5.2g）
素材：ABS／TPE（防指紋加工）
オーディオ機能
スピーカータイプ：ダイナミック・ステレオスピーカー
スピーカーサイズ：φ20
周波数特性：20Hz-20kHz
感度：105±2dB
インピーダンス：32Ω
マイク性能
構成：アナログECM＋アナログMEMS（デュアルマイク）
AI学習ENCアルゴリズムマイク
指向性：全指向性（無指向性）
帯域：アナログ 20Hz-10kHz／デジタル 100Hz-6.3kHz
感度：ECM -40±2dB／MEMS -38±1dB
ノイズ処理：
AIノイズキャンセリング
ビームフォーミング
ENC（環境ノイズキャンセリング）
エコーキャンセル／自動ゲイン調整
バッテリー・充電
通話時間：最大12時間
音楽再生時間：最大27時間
充電時間：約1.5時間
急速充電：5分で60分の通話が可能
バッテリー容量：220mAh（リチウムイオン）
接続機能
Bluetooth：Ver.5.4
対応プロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
オーディオコーデック：SBC、AAC
マルチポイント接続：Bluetooth／USBドングルで最大2台同時接続
登録可能デバイス数：最大8台
機能・インジケーター
Busylight機能：通話中は赤く点灯
ミュートボタン機能
操作ボタン：多機能ボタン／音量＋－／Busylight切替
動作温度：5～40℃
保存温度：-5～50℃
スタンド（付属）
RGBライティング搭載（色切替・明るさ調整可能）
USBハブ機能・充電ドック・収納台一体型
入力：USB-C（5V／2A）
出力： USB-A×1／USB-C×1（USB2.0）
同梱物
ヘッドセット本体 ×1
USBドングル（Type-C） ×1
USB-A/USB-C アダプタ ×1
充電スタンド ×1
USB-C/USB-C 充電ケーブル ×1
キャリーポーチ ×1
取扱説明書（日本語） ×1
安心の品質
保証期間：1年間
認証：TELEC／Bluetooth認証取得済
耐久テスト実施済み：
ヘッドバンド：5,000回
マイク回転：3,000回
アーム伸縮：2,000回以上
実際のポーチにはロゴが入ります。
種類：キャンペーン
ビジネスカテゴリ：パソコン・周辺機器 AV機器
キーワード：ノイズキャンセリング、アクティブ、マイクアダプター、AI、コールセンター、ヘッドセット、テレワーク、Move、MAGIC MIC、マジックマイク
関連URL：https://movetech.co.jp
LINE :
https://lin.ee/cSdEhXy
instagram :
https://www.instagram.com/move_inc_official/
TikTok :
https://www.tiktok.com/@move_belfida?lang=ja-JP