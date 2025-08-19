HOKKAIDO LIVE PRO FES × UP-T LIMITED COLLECTIONオープン！
丸井織物株式会社
今年10回目を迎える『HOKKAIDO LIVE PRO FES』とUP-Tのコラボショップがついにオープン！
北海道を代表する音楽フェスとして多くのファンに愛され続けてきた『HOKKAIDO LIVE PRO FES』。
その記念すべき10周年を祝し、UP-Tとのコラボレーションによる限定オリジナルグッズが登場しました。
今回のコレクションでは、フェスに出演する豪華アーティストたちが
自ら描き下ろした特別なイaラストをアイテムに施しここでしか手に入らない唯一無二のコレクションとなっています。
10周年という節目にふさわしい、特別感あふれるグ
特設サイト：https://up-t.jp/collabo/liveprofes2025
【販売アイテム一部紹介】
【UP-Tとは？】
“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。
創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。
「UP-T（アップティー）」
URL：https://up-t.jp
取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）
価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用