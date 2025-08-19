「温泉むすめ」× M&AでIPビジネスを地方から加速──エンバウンド橋本代表が語る成長戦略と50年ビジョン【M&A Online PRIME対談動画公開】

株式会社ストライク

株式会社ストライク（東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）が運営するM＆A情報専門ウェブメディア「M＆A Online」は、対談動画シリーズ「M＆A Online PRIME」の最新回として、IPを通じて地域活性化を図るプロジェクト「温泉むすめ」を展開する株式会社エンバウンド 代表取締役 橋本竜氏のインタビュー動画を公開しました。

■概要

■売却ではない”共創”M&A！温泉むすめを世界へ導くエンバウンドの挑戦

- 全国132の温泉地をキャラクターで結ぶ「温泉むすめ」。- IPを活用した地方創生のパイオニア企業・株式会社エンバウンドが、2024年5月にM＆Aで株式会社ALiNKインターネット傘下へ。- その舞台裏とM&Aによる進化を、代表の橋本竜氏が語る対談動画をM＆A Online PRIMEで公開。- シリーズとしては初めてとなる、アニメーションとのコラボレート動画。動画のご視聴はこちら :https://maonline.jp/articles/emboud20250819

「温泉むすめ」は、全国132の温泉地を舞台にしたキャラクターによって、若年層を地方に呼び込む新しい地方創生モデルです。2024年5月、同プロジェクトを手がけるエンバウンド社は、天気予報専門メディア「tenki.jp」を運営する株式会社ALiNKインターネットの傘下に入り、新たなステージへと移行しました。本動画では、プロジェクト立ち上げの背景、M&Aに踏み切った理由、アフターM＆Aの変化、そして世界展開を視野に入れた「50年ビジョン」まで、橋本氏が赤裸々に語ります。「M＆Aは、IPビジネスの未来をともに描ける“仲間”を見つける手段だった」。この言葉から伝わるのは、売却ではなく“共創”としてのM＆A。エンタメ業界におけるM＆Aの新たな可能性が見えてくるインタビューです。

■動画概要

■タイトル ：【PRIME動画】M＆AでIPビジネスの成長を加速、「温泉むすめ」のエンバウンドが傘下に入ったワケ

■配信開始日：2025年8月19日(火)

■動画時間 ：約30分

■配信サイト：M＆A Onlineウェブサイト（https://maonline.jp/）

■出演者紹介

株式会社エンバウンド 代表取締役 橋本 竜氏株式会社エンバウンド 代表取締役 橋本 竜(はしもと りょう)氏

「温泉むすめ」プロジェクト 総合プロデューサー。福島県郡山市出身。青山学院大学在学中に「美人時計」をプロデュースし、約10か月でバイアウト。その後、フランス・パリでの事業展開中に東日本大震災が起こり、地方創生への想いを強め、帰国。KADOKAWAやサイバーエージェントグループでのプロデュース経験を経て、エンバウンドを設立。2017年に立ち上げた「温泉むすめ」は、運営から9年目を迎え、現在115か所以上の温泉地と提携、うち29の国と地域で観光大使に就任している。2024年にはM＆Aにより株式会社ALiNKインターネット傘下に入り、現在もIPプロデュースを軸に地方創生への挑戦を続けている。

動画はこちら :https://maonline.jp/articles/emboud20250819M＆A OnlineM＆A Onlineとは

M＆A Onlineは、M&A（企業の合併・買収）を、身近に感じ、深く知り、活用してもらうためのメディアです。2025年7月にローンチから10周年を迎えます。M＆Aに広く関心を寄せていただき、社会課題となっている後継者問題の解消、さらには日本経済のイノベーションの実現に寄与すべく、日々、情報発信を行っています。

URL:https://maonline.jp/(https://maonline.jp/)

M&A Onlineはこちら :https://maonline.jp/株式会社ストライク株式会社ストライク

所在地：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M＆A仲介業

公式Webサイト：https://www.strike.co.jp(https://www.strike.co.jp)