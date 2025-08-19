秋の東京ディズニーリゾート(R)「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルグッズとスペシャルメニュー、 そして新しいプログラム「ラソス・デ・ラ・ファミリア」のスペシャルメニューをご紹介！

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランド(R)と東京ディズニーシー(R)では、9月17日（水）から10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催します。また、東京ディズニーシーでは、9月17日（水）から11月2日（日）までの間、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとしたプログラム「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初めて開催します。

イベント開催に先立ち、9月16日（火）から販売するスペシャルグッズとスペシャルメニューを紹介します。

ディズニー・ハロウィーン

【スペシャルグッズ】

ディズニー・ハロウィーンならではのスペシャルグッズを9月16日（火）から販売します。

◆ディズニー・ハロウィーンならではの様々なグッズが登場

ハロウィーンで盛り上がるパークを楽しむゴーストたちのグッズや、楽しくも妖しいハロウィーンパーティーをモチーフとしたグッズなどが登場します。

肩の上で眠ってしまっているようなゴーストのくっつきぬいぐるみや、ゴーストが髪の毛を持っていたずらをするユーモアあふれるカチューシャなど、ゴーストたちのグッズを身につけていると思わず笑顔になってしまいます。

また、ディズニーの仲間たちのぬいぐるみバッジは、蜘蛛の巣やコウモリなどのモチーフがついたハロウィーンらしいコスチュームになっています。

さらに東京ディズニーランドでは、ディズニーヴィランズが主催するハロウィーンパーティーをテーマとしたパレードで、ゲストの皆さんが身につけて楽しめる、ヴィランズのダンサーコスチュームをイメージしたリングも販売します。

(C) Disney(C) Disney(C) Disney

◆ゴーストがモチーフのひんやりスウィーツ

冷凍食品の「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、もっちりとした食感が魅力の「リトルゴーストまん」が登場！解凍するだけのひんやりスウィーツでミルク味とキャラメル味の2種類が楽しめます。

ご自宅でのハロウィーンパーティーにいかがでしょうか？

※東京ディズニーリゾート・アプリおよびディズニーオンラインストア ディズニーストア.jp でのご注文となります。

※1日当たりの販売数には限りがございます。品切れの際はご了承ください。

※商品は冷凍便での配送となります。

(C) Disney

◆ハロウィーンを気軽に楽しめる身につけグッズ

ディズニーヴィランズなどのキャラクターをモチーフにしたグッズが登場！ディズニー映画『眠れる森の美女』のマレフィセントや『アラジン』のジャファー、そして『シンデレラ』に登場する猫のルシファーなど、お気に入りのキャラクターでハロウィーンのコーディネートをお楽しみください。

(C) Disney(C) Disney

【スペシャルメニュー】

ハロウィーン気分が盛り上がるさまざまなフードメニューが9月16日（火）から登場します。

◆ハロウィーンのパークを巡りながら楽しめるお手軽スペシャルメニュー

まろやかなパンプキンミルクに、コーヒーゼリーのほろ苦さを合わせたスペシャルドリンクが、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに登場します。

東京ディズニーランドの「リフレッシュメントコーナー」では、ディズニー映画『101匹わんちゃん』に登場するクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグが登場。スウィートチリの甘辛さがアクセントです。「グランマ・サラのキッチン」では、ビーフシチューときのこの旨みが詰まったクリームソースをたっぷりかけたオムライスに、ほくほくのカボチャをトッピング。さらに、カボチャの風味をしっかり感じられるケーキを添えたスペシャルセットを提供します。

(C) Disney(C) Disney(C) Disney

◆メニュー購入時に「トリック・オア・トリート！」と声をかければスナックをプレゼント！

東京ディズニーランドの「ソフトランディング」では、メニュー購入時にキャストへ「トリック・オア・トリート！」と一声をかけると、ディズニー・ハロウィーンの包材に入った“アボカド＆チーズ味のコーンチップス”をプレゼントします。

(C) Disneyラソス・デ・ラ・ファミリア

【スペシャルメニュー】

「ラソス・デ・ラ・ファミリア」のスペシャルメニューが9月16日（火）から登場します。

◆映画『リメンバー・ミー』の世界をイメージしたスペシャルメニュー

東京ディズニーシーの「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンクが登場します。オレンジとマンダリンオレンジを組み合わせた、爽やかでフルーティーな味わいが魅力です。

スペシャルセットでは、サーモンと骨付きソーセージに加え、ガイコツ型のチップスをトッピングした、シーフードサルサのライスボウルをお楽しみいただけます。さらに、映画のテーマでもあるメキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）で食べられる伝統的な菓子パン「パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）」もおすすめです。

(C) Disney/Pixar(C) Disney/Pixar(C) Disney/Pixar(C) Disney

※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、

イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

スペシャルグッズ、スペシャルメニューの詳細は、特設サイトをご覧ください。

「ディズニー・ハロウィーン」

東京ディズニーランド： https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/halloween2025/tdl/

東京ディズニーシー： https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/halloween2025/tds/

「ラソス・デ・ラ・ファミリア」

東京ディズニーシー： https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/lazosdelafamilia/