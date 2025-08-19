こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金沢工業大学独自の制度】2025年度後学期 「社会人共学者」を募集（無料）。社会人が授業に参加。ディスカッションや知識の活用事例を紹介することで、学生のモチベーションや知識の応用力を高める
金沢工業大学では、2025年度後学期（2025年9月26日-2026年1月28日）の「社会人共学者」を2025年8月18日(月)より募集します。最終受付は12月19日(金)まで。随時受け付けしています。
社会人共学者とは、「世代・分野・文化を超えた共創教育」を進める金沢工業大学独自の制度です。企業や自治体・団体等に勤務する社会人に授業に参加していただき、学生とのディスカッションや、授業内容と社会・企業との関連性、技術の活用事例などをご紹介いただくことで、学生の学びに対するモチベーションや知識の応用力を高めることを目的としています。
また参加した社会人にとっては、20歳前後の若者との学びあいから、新たな気づきや発想が生まれ、日頃の業務の中で必要だと感じた新たな知識・技術の学び直しをはかる絶好の機会となっています。
2025年度後学期は、教養科目（英語や物理）、専門科目（機械工学分野、電気電子工学分野、環境土木工学分野、メディア情報分野、経営分野、心理科学分野、建築分野、バイオ・化学分野）で、あわせて26科目に社会人共学者の募集をします。
金沢工業大学は、2025年4月から、文系と理系出身の学生が共に学ぶ6学部17学科体制へとダイナミックに進化しました。全学部においてAI・データサイエンスなどの情報技術教育の一層の充実をはかり、情報に強い社会実装型の総合大学を目指します。
新しくなった金沢工業大学で学生と共に学んでみませんか。
【社会人共学者の募集の概要】
2025年度後学期は、教養科目（英語や物理）、専門科目（機械工学分野、電気電子工学分野、環境土木工学分野、メディア情報分野、経営分野、心理科学分野、建築分野、バイオ・化学分野）で、あわせて26科目で社会人共学者の募集をします。
新たに加わった科目は次の３科目です。
・環境土木工学分野2年次対象の「プロジェクトデザイン実践（実験）（環境土木工学科）」では、１年次から学んできたプロジェクトデザイン入門・Ⅰ・Ⅱで修得した知識や技術をもとに、問題解決を目指すべく提案した解決案またはその特定部分の有効性の検証について学びます。
・メディア情報分野1年次対象の「コミュニケーションドローイング」では、発想内容の視覚化やコミュニケーションツールとして有効なスケッチスキルを習得します。
・バイオ・化学分野3年次対象の「イノベーション基礎」では実社会における価値の創出を念頭に、課題を発見し解決する力を養います。
【社会人に求める主な役割】
英語教育分野の英語科目では、学生と共に学びあいながら社会人の意欲的な学習姿勢を学生に示し、意欲的に学生と交流を深めていただける方を、数理・データサイエンス・AI教育分野の「データサイエンス物理」では、学生グループのグループ活動やディスカッションに参加していただける方を募集しています。
専門科目においては、機械工学分野2年次対象の「計測工学」では社会・企業における専門知識の関連性について紹介ができる方を募集しています。
電気電子工学分野1年次対象の「電子工学」では社会・企業における専門知識の関連性の紹介や自社の課題の説明ができる方を、2年次対象の「高電圧パルスパワー工学」では科目と社会・企業における専門知識の関連性の紹介や業界等のプレゼンや講話ができる方を、大学院対象の「国際標準化概論Ⅰ」、「同Ⅱ」では自社の課題の説明ができる方を募集しています。
環境土木工学分野2年次対象の「プロジェクトデザイン実践（実験）」、２年次対象の「水理学Ⅱ」、３年次対象の「環境土木工学設計Ⅱ」、3年次対象の「建設マネジメントⅡ」、3年次対象の「環境工学Ⅱ」では、社会人の意欲的な学習姿勢を学生に示し、意欲的に学生と交流を深めていただける方を募集しています。