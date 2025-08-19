【金沢工業大学独自の制度】2025年度後学期 「社会人共学者」を募集（無料）。社会人が授業に参加。ディスカッションや知識の活用事例を紹介することで、学生のモチベーションや知識の応用力を高める

