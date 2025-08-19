こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Z世代の体型の悩みにガードルを。ワコールと甲南女子大学 文化社会学科の産学連携プロジェクト・コラボ商品が発売
甲南女子大学（神戸市東灘区）人間科学部 文化社会学科 米澤ゼミでは、株式会社ワコール（本社：京都府京都市）と連携し、実践的な学びを行っています。ガードルに馴染みのないZ世代の体型の悩みに対応するために、ターゲット層である学生視点で商品デザインやキャッチコピーを考えたガードルが、2025年8月14日（木）にワコール社の新商品として販売されました。
米澤ゼミでは、ワコール社のガードル製品をガードルに馴染みのない10-20代へ届けることを目的とした今回の取り組みを、2024年度より継続して行っております。
2024年度は、米澤ゼミの現4年生7名が市場調査やワコール社員・デザイナーとの打ち合わせを重ね、既存商品の新しいデザインを考案。細部にまでこだわった新デザインの企画・提案を行いました。
2025年度は米澤ゼミの3年生10名が「どのように同世代の消費者へ届けるか」を中心に、2024年度の取り組みを引き継ぎながら活動を実施。ファッションやコスメなど、幅広いカテゴリのプロモーションで印象に残ったもの、実際に自分がWEBサイトで購入したものを振り返りながら、SNSネイティブであるZ世代視点で議論し、先輩が企画した商品のキャッチコピーやポップのデザイン等幅広く担当しています。
■産学連携プロジェクト・コラボ商品2種
・ボディシェイプガードル 肌リフト（GRC324,424）
・ボディサポートパンツ レーシィタイプ（GRC630）
■発売スケジュール
・ワコールウェブストア：8月14日（木）から先行して販売がスタートしています。
https://store.wacoal.jp/disp/001950019950279/
・全国の取扱店舗： 8月28日（木）より販売予定。
詳細はワコール社リリースにてご確認ください。
https://www.wacoal.jp/news/newsrelease/202508/release187156.html
人間科学部 文化社会学科は同学部の生活環境学科と統合し、2026年4月より社会学部 総合社会学科となります。社会学部 総合社会学科は、メディア社会学専攻／ビジネス社会専攻／生活環境学専攻の3専攻で構成されます。メディア社会学専攻では、今回の活動のように、ファッションやSNSといった身近なトピックを起点とした実践的な学びを幅広く展開します。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
