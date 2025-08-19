こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【医療創生大学】夏のオープンキャンパスを8月23日（土）・24日（日）開催
医療創生大学いわきキャンパスでは、2025年8月23日（土）・24日（日）に、夏のオープンキャンパスを開催します。本イベントでは「総合医療学部（※指定申請中）」（2026年4月開設予定）の紹介、教員による医療カンファレンスのデモンストレーション、学科体験、奨学金説明会、入試説明会等を行います。これらを通じて本学の特徴を直接体験できます。
＜オープンキャンパス概要＞
１．開催日
2025年8月23日（土）・24日（日）
２．開催時間
9:30～15:00（受付9:00）※入退場自由
３．場所
医療創生大学 いわきキャンパス（いわき市中央台飯野5-5-1）
４．主な対象
高校生・受験生、保護者
５．企画（両日共通）
新学部紹介／教員による医療カンファレンスのデモンストレーション／学科体験・施設見学／奨学金説明会／入試説明会／個別相談／学食体験（無料）／ISU OC フェス
※いわき駅から大学への無料送迎バス運行！（自家用車での来学も可（学内駐車場利用可））
※参加申込方法：大学公式ホームページ（https://www.isu.ac.jp/exam/opencampus/202508.html）より申込み可能※当日申込も可
◎8月以降は、9/13（土）・10/5（日）にオープンキャンパスを開催する予定です。※10/5（日）は学園祭と同時開催。
＜イベントURL＞
https://www.isu.ac.jp/exam/opencampus/202508.html
▼本件に関する問い合わせ先
企画課
住所：福島県いわき市中央台飯野5-5-1
TEL：0246-29-5111
メール：kikaku@isu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/