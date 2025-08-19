パペットスンスンと東京発のドリンクウェアブランド・リバーズが意外な!?コラボ。高機能なボトル、タンブラーなど限定アイテムを9月4日より先行販売
株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は、展開するドリンクウェアブランド「RIVERS」において、SNSや動画で話題の人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを発表いたします。本商品は、9月4日よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行発売、9月12日より全国の取扱店にて発売いたします。
◆SNS発の人気キャラクター「パペットスンスン」、本格ドリンクウェアブランドと待望の初コラボ！
SNS総フォロワー数210万人超え、ゆるくて不思議な存在感がクセになる人気キャラクター「パペットスンスン」。今夏からはフジテレビ系列「めざましテレビ」内でのショートムービー放送も始まり、ますます注目を集めています。そんなスンスンが今回、東京発のドリンクウェアブランド「リバーズ」と初のコラボレーション。累計販売本数50万本を超えるウォーターボトル、スマートフォン並みに軽い真空ステンレスボトル、“世界一の飲み心地”を目指した真空タンブラーなど、リバーズの人気アイテム3種がスンスン仕様で登場します。日常のドリンクタイムがちょっとだけ楽しい時間に変わる、そんな“癒しと機能”の詰まったコラボシリーズです。
◆商品概要
■パペットスンスン スタウト エア 550
持ち歩くたび、ちょっぴり心と体がゆるむボトル
軽くて割れにくく、通勤や通学、アウトドアにもぴったり。毎日がちょっと楽しくなるウォーターボトルです。
ポップコーン
パフェ
ドーナツ
SNZ
ミックス
フォト
容量：550ml
重量：約135g
価格：\2,640（税込）
サイズ：W100×D71×H204（mm）
カラー：ポップコーン、パフェ、ドーナツ、SNZ、ミックス、フォト
■パペットスンスン ウォールマグ シェイド
ほっと心ほどける時間を、スンスンと一緒に
真空断熱構造のタンブラーで、アイスドリンクは冷たく、ホットドリンクは温かく、おいしい温度を長くキープできます。こちらを見つめるスンスンが、ほっとひと息つきたい時間をそっと癒してくれます。
Aオフホワイト
Bブルー
容量：300ml
重量：約199g
価格：\3,850（税込）
サイズ：W81×D85×H141（mm）
保温効力：78℃以上（1時間）、42℃以上（６時間）
保冷効力：5℃以下（1時間）、10℃以下（６時間）
カラー：Aオフホワイト、Bブルー
■パペットスンスン バキュームフラスク ステム
飲むたびにスンスンと目が合う、スタイリッシュなボトル
無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムのボトルに、スンスンをプリント。ボトルを傾けると、まるでスンスンが飲む人の顔をのぞき込んでくるようなユニークなデザインになっています。500mlサイズながらわずか200gと軽量で、通勤や通学にもぴったりの1本です。
Aベージュ
Bブルー
容量：500ml
重量：約200g
価格：\3,740（税込）
サイズ：W70×D70×H225（mm）
保温効力：73℃以上（６時間）
保冷効力：7℃以下（６時間）
カラー：Aベージュ、Bブルー
◆ 9月4日（木）より先行販売スタート。購入特典に限定ステッカーも！
9月12日（金）の全国発売に先がけ、9月4日（木）よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行販売を開始いたします。さらに、両オンラインストアでコラボ商品をご購入いただいた方には、先着でスンスンのオリジナルステッカーをプレゼント。
※無くなり次第終了となります。
※PUPPET SUNSUN ONLINE STOREではステッカーBのみとなります。
※ステッカープレゼントキャンペーンの詳細はこちら(https://store.rivers.co.jp/pages/about-tieup-item)。
■リバーズオンラインストア(https://store.rivers.co.jp/)
■PUPPET SUNSUN ONLINE STORE(https://shop.chocolate-inc.com/pages/sunsun?srsltid=AfmBOoo0ORUZyMy6WscuMMW6C_bqUFUMi-n8jLECNaWBJza4HOdbD2eM)
◆ 9月5日（金）からは、福岡PARCOのPOP UPでも販売！
オンラインでの先行販売に続き、9月5日（金）からは福岡PARCOにて開催されるPOP UPでもコラボ商品を展開いたします。お近くの方はぜひ会場で、実物を手に取ってご覧ください。
会期： 2025年9月5日（金）～9月15日（月・祝）
■福岡PARCO(https://fukuoka.parco.jp/)
◆「リバーズ×パペットスンスン コラボ商品」全国取扱店
※取扱店での販売は9月12日（金）以降になります。
※発売日、取り扱いアイテムなど詳細については各店舗にご確認ください。
■ロフト(https://www.loft.co.jp/)（一部店舗を除く）
■バースデイ・バー(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/birthdaybar/brand_original/)
■キデイランド(https://www.kiddyland.co.jp/)（梅田店、光が丘店、吉祥寺店、池袋店）
■アミング(https://www.aming.co.jp/)
■オンセブンデイズ(https://www.on-seven-days.jp/home/)（一部店舗を除く）
■博品館 銀座本店(https://www.hakuhinkan.co.jp/toypark/)
他
◆パペットスンスンについて
パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。
6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。
公式X：https://x.com/puppet_sunsun
YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun
Webサイト：https://puppetsunsun.com
※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
◆RIVERSについて
リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランド。普段の暮らしから、旅やアウトドアまで、「生活」の幅広い場面で使えるボトルやマグなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつ、機能も充実した製品は、世界中のユーザーに愛用されています。
◆株式会社リバーズ
社 名： 株式会社リバーズ（英文 Rivers Inc.）
設 立： 平成12年3月9日
代 表： 名児耶 剛
所在地： 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 マーナビル2F
HP：https://store.rivers.co.jp/
◆本プレスリリースに関するお問い合わせ
株式会社リバーズ
TEL：03-6447-9199 MAIL：info2@rivers.co.jp