パペットスンスンと東京発のドリンクウェアブランド・リバーズが意外な!?コラボ。高機能なボトル、タンブラーなど限定アイテムを9月4日より先行販売

写真拡大 (全14枚)

株式会社リバーズ

株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は、展開するドリンクウェアブランド「RIVERS」において、SNSや動画で話題の人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを発表いたします。本商品は、9月4日よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行発売、9月12日より全国の取扱店にて発売いたします。






◆SNS発の人気キャラクター「パペットスンスン」、本格ドリンクウェアブランドと待望の初コラボ！


SNS総フォロワー数210万人超え、ゆるくて不思議な存在感がクセになる人気キャラクター「パペットスンスン」。今夏からはフジテレビ系列「めざましテレビ」内でのショートムービー放送も始まり、ますます注目を集めています。そんなスンスンが今回、東京発のドリンクウェアブランド「リバーズ」と初のコラボレーション。累計販売本数50万本を超えるウォーターボトル、スマートフォン並みに軽い真空ステンレスボトル、“世界一の飲み心地”を目指した真空タンブラーなど、リバーズの人気アイテム3種がスンスン仕様で登場します。日常のドリンクタイムがちょっとだけ楽しい時間に変わる、そんな“癒しと機能”の詰まったコラボシリーズです。


◆商品概要


■パペットスンスン スタウト エア 550


持ち歩くたび、ちょっぴり心と体がゆるむボトル


軽くて割れにくく、通勤や通学、アウトドアにもぴったり。毎日がちょっと楽しくなるウォーターボトルです。



ポップコーン

パフェ




ドーナツ

SNZ


ミックス

フォト


容量：550ml


重量：約135g


価格：\2,640（税込）


サイズ：W100×D71×H204（mm）


カラー：ポップコーン、パフェ、ドーナツ、SNZ、ミックス、フォト



■パペットスンスン ウォールマグ シェイド


ほっと心ほどける時間を、スンスンと一緒に


真空断熱構造のタンブラーで、アイスドリンクは冷たく、ホットドリンクは温かく、おいしい温度を長くキープできます。こちらを見つめるスンスンが、ほっとひと息つきたい時間をそっと癒してくれます。



Aオフホワイト

Bブルー


容量：300ml


重量：約199g


価格：\3,850（税込）


サイズ：W81×D85×H141（mm）


保温効力：78℃以上（1時間）、42℃以上（６時間）


保冷効力：5℃以下（1時間）、10℃以下（６時間）


カラー：Aオフホワイト、Bブルー


■パペットスンスン バキュームフラスク ステム


飲むたびにスンスンと目が合う、スタイリッシュなボトル


無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムのボトルに、スンスンをプリント。ボトルを傾けると、まるでスンスンが飲む人の顔をのぞき込んでくるようなユニークなデザインになっています。500mlサイズながらわずか200gと軽量で、通勤や通学にもぴったりの1本です。




Aベージュ

Bブルー


容量：500ml


重量：約200g


価格：\3,740（税込）


サイズ：W70×D70×H225（mm）


保温効力：73℃以上（６時間）


保冷効力：7℃以下（６時間）


カラー：Aベージュ、Bブルー


◆ 9月4日（木）より先行販売スタート。購入特典に限定ステッカーも！


9月12日（金）の全国発売に先がけ、9月4日（木）よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行販売を開始いたします。さらに、両オンラインストアでコラボ商品をご購入いただいた方には、先着でスンスンのオリジナルステッカーをプレゼント。

※無くなり次第終了となります。
※PUPPET SUNSUN ONLINE STOREではステッカーBのみとなります。
※ステッカープレゼントキャンペーンの詳細はこちら(https://store.rivers.co.jp/pages/about-tieup-item)。





■リバーズオンラインストア(https://store.rivers.co.jp/)


■PUPPET SUNSUN ONLINE STORE(https://shop.chocolate-inc.com/pages/sunsun?srsltid=AfmBOoo0ORUZyMy6WscuMMW6C_bqUFUMi-n8jLECNaWBJza4HOdbD2eM)




◆ 9月5日（金）からは、福岡PARCOのPOP UPでも販売！


オンラインでの先行販売に続き、9月5日（金）からは福岡PARCOにて開催されるPOP UPでもコラボ商品を展開いたします。お近くの方はぜひ会場で、実物を手に取ってご覧ください。



会期： 2025年9月5日（金）～9月15日（月・祝）

■福岡PARCO(https://fukuoka.parco.jp/)




◆「リバーズ×パペットスンスン コラボ商品」全国取扱店


※取扱店での販売は9月12日（金）以降になります。


※発売日、取り扱いアイテムなど詳細については各店舗にご確認ください。


■ロフト(https://www.loft.co.jp/)（一部店舗を除く）


■バースデイ・バー(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/birthdaybar/brand_original/)　


■キデイランド(https://www.kiddyland.co.jp/)（梅田店、光が丘店、吉祥寺店、池袋店）


■アミング(https://www.aming.co.jp/)


■オンセブンデイズ(https://www.on-seven-days.jp/home/)（一部店舗を除く）


■博品館 銀座本店(https://www.hakuhinkan.co.jp/toypark/)




◆パペットスンスンについて




パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。


6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。



公式X：https://x.com/puppet_sunsun


YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun


Webサイト：https://puppetsunsun.com



※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。


(C)PUPPET SUNSUN/PS committee




◆RIVERSについて







リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランド。普段の暮らしから、旅やアウトドアまで、「生活」の幅広い場面で使えるボトルやマグなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつ、機能も充実した製品は、世界中のユーザーに愛用されています。


◆株式会社リバーズ


社 名： 株式会社リバーズ（英文 Rivers Inc.）


設 立： 平成12年3月9日


代 表： 名児耶 剛


所在地： 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 マーナビル2F


HP：https://store.rivers.co.jp/


◆本プレスリリースに関するお問い合わせ


株式会社リバーズ


TEL：03-6447-9199 MAIL：info2@rivers.co.jp