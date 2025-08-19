パペットスンスンと東京発のドリンクウェアブランド・リバーズが意外な!?コラボ。高機能なボトル、タンブラーなど限定アイテムを9月4日より先行販売

株式会社リバーズ

株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は、展開するドリンクウェアブランド「RIVERS」において、SNSや動画で話題の人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを発表いたします。本商品は、9月4日よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行発売、9月12日より全国の取扱店にて発売いたします。

◆SNS発の人気キャラクター「パペットスンスン」、本格ドリンクウェアブランドと待望の初コラボ！

SNS総フォロワー数210万人超え、ゆるくて不思議な存在感がクセになる人気キャラクター「パペットスンスン」。今夏からはフジテレビ系列「めざましテレビ」内でのショートムービー放送も始まり、ますます注目を集めています。そんなスンスンが今回、東京発のドリンクウェアブランド「リバーズ」と初のコラボレーション。累計販売本数50万本を超えるウォーターボトル、スマートフォン並みに軽い真空ステンレスボトル、“世界一の飲み心地”を目指した真空タンブラーなど、リバーズの人気アイテム3種がスンスン仕様で登場します。日常のドリンクタイムがちょっとだけ楽しい時間に変わる、そんな“癒しと機能”の詰まったコラボシリーズです。

◆商品概要

■パペットスンスン スタウト エア 550

持ち歩くたび、ちょっぴり心と体がゆるむボトル

軽くて割れにくく、通勤や通学、アウトドアにもぴったり。毎日がちょっと楽しくなるウォーターボトルです。

ポップコーンパフェ

ドーナツSNZミックスフォト

容量：550ml

重量：約135g

価格：\2,640（税込）

サイズ：W100×D71×H204（mm）

カラー：ポップコーン、パフェ、ドーナツ、SNZ、ミックス、フォト

■パペットスンスン ウォールマグ シェイド

ほっと心ほどける時間を、スンスンと一緒に

真空断熱構造のタンブラーで、アイスドリンクは冷たく、ホットドリンクは温かく、おいしい温度を長くキープできます。こちらを見つめるスンスンが、ほっとひと息つきたい時間をそっと癒してくれます。

AオフホワイトBブルー

容量：300ml

重量：約199g

価格：\3,850（税込）

サイズ：W81×D85×H141（mm）

保温効力：78℃以上（1時間）、42℃以上（６時間）

保冷効力：5℃以下（1時間）、10℃以下（６時間）

カラー：Aオフホワイト、Bブルー

■パペットスンスン バキュームフラスク ステム

飲むたびにスンスンと目が合う、スタイリッシュなボトル

無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムのボトルに、スンスンをプリント。ボトルを傾けると、まるでスンスンが飲む人の顔をのぞき込んでくるようなユニークなデザインになっています。500mlサイズながらわずか200gと軽量で、通勤や通学にもぴったりの1本です。

AベージュBブルー

容量：500ml

重量：約200g

価格：\3,740（税込）

サイズ：W70×D70×H225（mm）

保温効力：73℃以上（６時間）

保冷効力：7℃以下（６時間）

カラー：Aベージュ、Bブルー

◆ 9月4日（木）より先行販売スタート。購入特典に限定ステッカーも！

9月12日（金）の全国発売に先がけ、9月4日（木）よりリバーズオンラインストアおよびPUPPET SUNSUN ONLINE STOREにて先行販売を開始いたします。さらに、両オンラインストアでコラボ商品をご購入いただいた方には、先着でスンスンのオリジナルステッカーをプレゼント。



※無くなり次第終了となります。

※PUPPET SUNSUN ONLINE STOREではステッカーBのみとなります。

※ステッカープレゼントキャンペーンの詳細はこちら(https://store.rivers.co.jp/pages/about-tieup-item)。

■リバーズオンラインストア(https://store.rivers.co.jp/)

■PUPPET SUNSUN ONLINE STORE(https://shop.chocolate-inc.com/pages/sunsun?srsltid=AfmBOoo0ORUZyMy6WscuMMW6C_bqUFUMi-n8jLECNaWBJza4HOdbD2eM)

◆ 9月5日（金）からは、福岡PARCOのPOP UPでも販売！

オンラインでの先行販売に続き、9月5日（金）からは福岡PARCOにて開催されるPOP UPでもコラボ商品を展開いたします。お近くの方はぜひ会場で、実物を手に取ってご覧ください。

会期： 2025年9月5日（金）～9月15日（月・祝）



■福岡PARCO(https://fukuoka.parco.jp/)

◆「リバーズ×パペットスンスン コラボ商品」全国取扱店

※取扱店での販売は9月12日（金）以降になります。

※発売日、取り扱いアイテムなど詳細については各店舗にご確認ください。



■ロフト(https://www.loft.co.jp/)（一部店舗を除く）

■バースデイ・バー(https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/birthdaybar/brand_original/)

■キデイランド(https://www.kiddyland.co.jp/)（梅田店、光が丘店、吉祥寺店、池袋店）

■アミング(https://www.aming.co.jp/)

■オンセブンデイズ(https://www.on-seven-days.jp/home/)（一部店舗を除く）

■博品館 銀座本店(https://www.hakuhinkan.co.jp/toypark/)

他

◆パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。



公式X：https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

◆RIVERSについて

リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランド。普段の暮らしから、旅やアウトドアまで、「生活」の幅広い場面で使えるボトルやマグなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつ、機能も充実した製品は、世界中のユーザーに愛用されています。

◆株式会社リバーズ

社 名： 株式会社リバーズ（英文 Rivers Inc.）

設 立： 平成12年3月9日

代 表： 名児耶 剛

所在地： 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 マーナビル2F

HP：https://store.rivers.co.jp/

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社リバーズ

TEL：03-6447-9199 MAIL：info2@rivers.co.jp