制約に苦しむカナダの通信事業者、接続性以外の分野への転換で戦略を転換｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月19日】
主なポイント
・カナダの通信事業者は、債務増加、成長鈍化、そして規制の不確実性といったプレッシャーにさらされている。
・これに対し、メディア、スポーツ、ヘルスケア、アグリテック、AI、そしてエンタープライズサービスといった新たな収益源への転換を図っている。
・レバレッジ削減のため、通信事業者は設備投資を削減し、配当を削減し、資産を収益化している。
【市場動向】
カナダの大手通信事業者であるロジャーズ、ベル、TELUS、ケベコールは、熾烈な競争、価格決定力の低下、マクロ経済の逆風、そして移民政策の厳格化に伴う加入者数の伸び悩みといった問題に直面している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327636&id=bodyimage1】
さらに、規制の大幅な変更が投資環境を一変させている。2024年に光ファイバーネットワークへのコストベースのアクセスを義務付けるというCRTCの決定により、既存事業者は設備投資の見直しを迫られている。 Bellは、CRTCの判決が将来のネットワーク投資の大きな阻害要因となっていることを理由に、2023年末以降、2025年には5億カナダドルを含む12億カナダドル以上の設備投資を削減しました。
多額の負債がこれらの課題をさらに悪化させています。カナダの大手通信会社は1,000億カナダドルを超える長期負債を抱えており、2025年第1四半期の純負債対EBITDA比率は業界ベンチマークの3倍を大きく上回っています。高金利・高インフレ環境において、財務上の負担はさらに深刻化しています。
負債水準はそれぞれ異なりますが、すべての企業に共通する点は明らかです。それは、事業の多角化を加速させていることです。メディアやスポーツからAIやアグリテックまで、カナダの大手通信会社は、ワイヤレス事業を補完する成長の道筋、あるいは新たな成長エンジン／分野を模索しています。各社がどのように進化し、多角化を進めているかを見てみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327636&id=bodyimage2】
各社深掘り：各社が戦略を刷新
ロジャーズ：スポーツとコンテンツへの注力強化
ロジャーズの多角化は、Shaw買収を契機としたケーブルテレビの成長に支えられています。さらに、メディアとスポーツは、無線とケーブルテレビのバンドルにおける戦略的補完として機能し、ARPUと顧客維持率の向上に寄与しています。
スポーツとエンターテイメント：2025年、ロジャーズはベルからMLSEの支配株75%を取得し、メープルリーフス、ラプターズ、アルゴノーツ、トロントFCといったフランチャイズの所有権を獲得しました。同社は既に、ブルージェイズ、ロジャース・センター、そしてカナダ最大のスポーツネットワークであるスポーツネットを所有しています。
コンテンツとメディア：ロジャーズは、テレビ／ラジオブランド（Citytv、OMNI）を通じて事業拡大を続け、Rogers Xfinityプラットフォームを立ち上げ、ホームエンターテイメントの提供を強化しています。
資産の収益化：無線インフラの株式売却を通じて70億カナダドルを調達し、負債管理のために不動産資産の収益化を積極的に進めています。
主なポイント
・カナダの通信事業者は、債務増加、成長鈍化、そして規制の不確実性といったプレッシャーにさらされている。
・これに対し、メディア、スポーツ、ヘルスケア、アグリテック、AI、そしてエンタープライズサービスといった新たな収益源への転換を図っている。
・レバレッジ削減のため、通信事業者は設備投資を削減し、配当を削減し、資産を収益化している。
【市場動向】
カナダの大手通信事業者であるロジャーズ、ベル、TELUS、ケベコールは、熾烈な競争、価格決定力の低下、マクロ経済の逆風、そして移民政策の厳格化に伴う加入者数の伸び悩みといった問題に直面している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327636&id=bodyimage1】
さらに、規制の大幅な変更が投資環境を一変させている。2024年に光ファイバーネットワークへのコストベースのアクセスを義務付けるというCRTCの決定により、既存事業者は設備投資の見直しを迫られている。 Bellは、CRTCの判決が将来のネットワーク投資の大きな阻害要因となっていることを理由に、2023年末以降、2025年には5億カナダドルを含む12億カナダドル以上の設備投資を削減しました。
多額の負債がこれらの課題をさらに悪化させています。カナダの大手通信会社は1,000億カナダドルを超える長期負債を抱えており、2025年第1四半期の純負債対EBITDA比率は業界ベンチマークの3倍を大きく上回っています。高金利・高インフレ環境において、財務上の負担はさらに深刻化しています。
負債水準はそれぞれ異なりますが、すべての企業に共通する点は明らかです。それは、事業の多角化を加速させていることです。メディアやスポーツからAIやアグリテックまで、カナダの大手通信会社は、ワイヤレス事業を補完する成長の道筋、あるいは新たな成長エンジン／分野を模索しています。各社がどのように進化し、多角化を進めているかを見てみましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327636&id=bodyimage2】
各社深掘り：各社が戦略を刷新
ロジャーズ：スポーツとコンテンツへの注力強化
ロジャーズの多角化は、Shaw買収を契機としたケーブルテレビの成長に支えられています。さらに、メディアとスポーツは、無線とケーブルテレビのバンドルにおける戦略的補完として機能し、ARPUと顧客維持率の向上に寄与しています。
スポーツとエンターテイメント：2025年、ロジャーズはベルからMLSEの支配株75%を取得し、メープルリーフス、ラプターズ、アルゴノーツ、トロントFCといったフランチャイズの所有権を獲得しました。同社は既に、ブルージェイズ、ロジャース・センター、そしてカナダ最大のスポーツネットワークであるスポーツネットを所有しています。
コンテンツとメディア：ロジャーズは、テレビ／ラジオブランド（Citytv、OMNI）を通じて事業拡大を続け、Rogers Xfinityプラットフォームを立ち上げ、ホームエンターテイメントの提供を強化しています。
資産の収益化：無線インフラの株式売却を通じて70億カナダドルを調達し、負債管理のために不動産資産の収益化を積極的に進めています。