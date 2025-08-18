【kokolo sauna×トヨタホーム愛知】「とよたハウジングガーデン」に家庭用サウナ「CUBE-3B」付きのモデルハウス登場
サウナブランド「kokolo sauna(R)（ココロサウナ）」を展開するINSIGHT WORKS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：堀雄太）は、トヨタホーム愛知株式会社の住宅展示場「とよたハウジングガーデン 豊田展示場」（愛知県豊田市）内の新モデルハウスに、家庭用のルームサウナ「CUBE-3B」とチラー水風呂「HAGOROMO1s」を設置しました。
プライベートサウナ付きの本モデルハウスは、“ととのうプレミアムな暮らし”を体感できる住まいの提案として、一般公開中です。現在、見学申し込みを受け付けています。
【来場予約】：トヨタホーム 公式Webサイトにて受付中
トヨタホーム 公式Webサイト :
https://aichi.toyotahome.co.jp/exhibition/toyota/
「とよたハウジングガーデン」のモデルハウスに導入された家庭用サウナ「CUBE-3B」
トヨタハウジングガーデンとは
トヨタハウジングガーデンは、トヨタ自動車本社工場にほど近い、「自然との共生」をテーマにした17社22棟の総合住宅展示場です。今回のモデルハウスである「豊田展示場」は、2025年6月14日にオープンしたばかりです。
kokolo saunaの製品がトヨタホームの住宅に導入されるのは、2025年1月に販売開始された「ネオグラッドア加木屋中ノ池駅南」の建売分譲住宅に続き、今回が2例目となります。
家庭用サウナ「CUBE-3B」が設置されたモデルハウス
サウナ付き住宅に高まる需要
新型コロナウイルスの影響を契機に、サウナは「外で楽しむもの」から「日常のセルフケア」へと、その役割を変えつつあります。とくに2023年以降は、自宅でととのう“プライベートサウナ”への注目が高まり、家庭用サウナの需要が着実に伸びています。高所得者層を中心に、健康やリラクゼーションを重視する層へと広がりを見せており、住宅設備としての価値も高まりつつあります。
totonou Japan株式会社が2024年9月に実施した調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000067595.html)では、回答者の73.3％が「最近、サウナ付きの住宅が増えてきている」と回答しています。今回の展示は、こうした市場ニーズに応える「住宅×サウナ」の新たな提案です。
kokolo saunaについて
「人の心と体をあたためる」をコンセプトに、サウナ・水風呂の設計製造から設置サポートまでをワンストップで手がけるブランド。生産工場は年間3万台以上を生産し、安定した品質と業界最安クラスの価格を実現しています。
ブランドサイト :
https://kokolosauna.com/
kokolo saunaのブランドイメージ
“ととのう空間”が住まいの質を高める
モデルハウスに設置されたルームサウナ「CUBE-3B」は、住空間になじむ美しい木目と開放的なガラスデザインが特徴。家族で使える3人用設計で、遠赤外線と電気ストーブで温まる2WAYの本格仕様です。
水温を10℃未満に保つチラー搭載の水風呂「HAGOROMO1s」は、主力モデル「Hagoromo1」を一回りコンパクト化した新商品で、7月に発売されたばかり。家庭でも設置可能な高性能かつコンパクトな水風呂です。
kokolo saunaは、サウナを“日常の中の上質な習慣”として提案しています。本モデルハウスは、そのコンセプトを体感できる空間として、これからの暮らしに新しい選択肢を示します。
上質な癒しの時間を楽しめるルームサウナ「CUBE-3B」
新発売のコンパクト水風呂「HAGOROMO1s」
設置製品１.：
CUBE‑3B（3人用ルームサウナ／ガラスデザインボックス）
定員：最大3名
サイズ：幅1655×奥行1235×高さ2000mm
【特長】
加熱方式：電気ストーブ（本体は遠赤外線で暖まる2Way仕様）
デザイン：前面ガラス仕様の開放感あるボックス型／ヘムロック・レッドシダー
付属品：LED照明、木製バケツ・柄杓など一式
商品ページ :
https://kokolosauna.com/cube-3b/
前面ガラス仕様の開放感あるボックス型
家族で使える広々とした設計
サウナストーン
安全性とPSE認証について
PSE認証は、電気製品の安全性を確保するために、経済産業省が定めた日本の法制度です。
kokolo saunaでは、サウナ本体に、第三者機関を通じた正確なPSE認証を自社で実施しています。安全性と法令順守を徹底した、高品質モデルです。
設置製品２.：
HAGOROMO1s（シングルの水風呂チラー）
サイズ：幅1110 × 奥行600 × 高さ700
【特長】
冷たい：水温を10℃未満（シングル水温）で安定維持できる高性能チラー（冷却循環ユニット）搭載
清潔：オゾン除菌＋ろ過機能で清潔かつ肌触りの良い水質を実現
デザイン：従来製品に比べ、横幅は50cm以上、厚みは40cm以上の削減を実現。家庭で使いやすいサイズです。
青空を見ながらのんびりととのい体験
スリムなデザイン
シングル水温を維持
展示住宅概要
とよたハウジングガーデン 豊田展示場
現在、見学申し込みを受付中です。
【物件概要】
物件名：シンセ スマートステージ
所在地：愛知県豊田市秋葉町4丁目75 とよたハウジングガーデン内 豊田展示場
延床面積：276.82平方メートル （83.73坪）
1F 面積：148.29平方メートル （44.85坪）
2F 面積：128.53平方メートル （38.88坪）
自然素材を使用した、落ち着きのあるLDK
明るく楽しい食事の時間を演出するオープンキッチン
癒しの時間を楽しむリビング
温かみのある木材やグリーンを取り入れたインテリア
コンセプト
「『ウェルビーイング』をテーマに、自然のぬくもりと最新技術を取り入れ、健康・快適・心地よさを追求した住まいをご提案。1階は開放的で自然と調和した空間設計、2階ではフィットネス・サウナのスペースをはじめ、大型モニターで未来の住まいをイメージできる体験型コーナーをご用意しています。」（トヨタホーム公式Webサイト(https://aichi.toyotahome.co.jp/exhibition/toyota/)より引用）
気持ちよく汗を流すフィットネススペース
【代表コメント】
INSIGHT WORKS株式会社 代表取締役 堀雄太
上質な暮らしとは、日々のなかに“整う余白”があることだと私たちは考えています。
今回、トヨタホーム愛知の新モデルハウスに、CUBE‑3BとHAGOROMOを導入いただいたことで、ただの設備ではなく、“空間としてのウェルネス”を住宅そのものに組み込む新たな提案が形になりました。
家に帰ることが、最上の回復になる。kokolo saunaは、そんな静かで確かな贅沢を、これからの暮らしにお届けしていきます。
【モデルハウスに関するお問合せ先】
豊田展示場（6/14グランドオープン）
担当：トヨタホーム愛知（株）
定休日：水曜日、木曜日
電話：0565-33-1212
【本件に関するお問い合わせ先】
kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）
TEL：045-517-1330（代表：堀）
E-Mail：info@kokolosauna.com
URL：https://kokolosauna.com/(https://kokolosauna.com/)
【会社概要】
社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）
代表者：代表取締役 堀雄太
所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目
設立：2017年1月20日
事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行
企業URL：https://insightworks.co.jp/