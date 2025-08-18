【kokolo sauna×トヨタホーム愛知】「とよたハウジングガーデン」に家庭用サウナ「CUBE-3B」付きのモデルハウス登場

INSIGHT WORKS株式会社

サウナブランド「kokolo sauna(R)（ココロサウナ）」を展開するINSIGHT WORKS株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：堀雄太）は、トヨタホーム愛知株式会社の住宅展示場「とよたハウジングガーデン 豊田展示場」（愛知県豊田市）内の新モデルハウスに、家庭用のルームサウナ「CUBE-3B」とチラー水風呂「HAGOROMO1s」を設置しました。

プライベートサウナ付きの本モデルハウスは、“ととのうプレミアムな暮らし”を体感できる住まいの提案として、一般公開中です。現在、見学申し込みを受け付けています。

トヨタホーム 公式Webサイト :https://aichi.toyotahome.co.jp/exhibition/toyota/

トヨタハウジングガーデンとは

「とよたハウジングガーデン」のモデルハウスに導入された家庭用サウナ「CUBE-3B」

トヨタハウジングガーデンは、トヨタ自動車本社工場にほど近い、「自然との共生」をテーマにした17社22棟の総合住宅展示場です。今回のモデルハウスである「豊田展示場」は、2025年6月14日にオープンしたばかりです。

kokolo saunaの製品がトヨタホームの住宅に導入されるのは、2025年1月に販売開始された「ネオグラッドア加木屋中ノ池駅南」の建売分譲住宅に続き、今回が2例目となります。

サウナ付き住宅に高まる需要

家庭用サウナ「CUBE-3B」が設置されたモデルハウス

新型コロナウイルスの影響を契機に、サウナは「外で楽しむもの」から「日常のセルフケア」へと、その役割を変えつつあります。とくに2023年以降は、自宅でととのう“プライベートサウナ”への注目が高まり、家庭用サウナの需要が着実に伸びています。高所得者層を中心に、健康やリラクゼーションを重視する層へと広がりを見せており、住宅設備としての価値も高まりつつあります。

totonou Japan株式会社が2024年9月に実施した調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000067595.html)では、回答者の73.3％が「最近、サウナ付きの住宅が増えてきている」と回答しています。今回の展示は、こうした市場ニーズに応える「住宅×サウナ」の新たな提案です。

kokolo saunaについて

「人の心と体をあたためる」をコンセプトに、サウナ・水風呂の設計製造から設置サポートまでをワンストップで手がけるブランド。生産工場は年間3万台以上を生産し、安定した品質と業界最安クラスの価格を実現しています。

ブランドサイト :https://kokolosauna.com/

“ととのう空間”が住まいの質を高める

kokolo saunaのブランドイメージ

モデルハウスに設置されたルームサウナ「CUBE-3B」は、住空間になじむ美しい木目と開放的なガラスデザインが特徴。家族で使える3人用設計で、遠赤外線と電気ストーブで温まる2WAYの本格仕様です。

水温を10℃未満に保つチラー搭載の水風呂「HAGOROMO1s」は、主力モデル「Hagoromo1」を一回りコンパクト化した新商品で、7月に発売されたばかり。家庭でも設置可能な高性能かつコンパクトな水風呂です。

kokolo saunaは、サウナを“日常の中の上質な習慣”として提案しています。本モデルハウスは、そのコンセプトを体感できる空間として、これからの暮らしに新しい選択肢を示します。

上質な癒しの時間を楽しめるルームサウナ「CUBE-3B」新発売のコンパクト水風呂「HAGOROMO1s」

設置製品１.：

CUBE‑3B（3人用ルームサウナ／ガラスデザインボックス）

定員：最大3名

サイズ：幅1655×奥行1235×高さ2000mm

【特長】

加熱方式：電気ストーブ（本体は遠赤外線で暖まる2Way仕様）

デザイン：前面ガラス仕様の開放感あるボックス型／ヘムロック・レッドシダー

付属品：LED照明、木製バケツ・柄杓など一式

商品ページ :https://kokolosauna.com/cube-3b/

前面ガラス仕様の開放感あるボックス型家族で使える広々とした設計サウナストーン

安全性とPSE認証について

PSE認証は、電気製品の安全性を確保するために、経済産業省が定めた日本の法制度です。

kokolo saunaでは、サウナ本体に、第三者機関を通じた正確なPSE認証を自社で実施しています。安全性と法令順守を徹底した、高品質モデルです。

設置製品２.：

HAGOROMO1s（シングルの水風呂チラー）

サイズ：幅1110 × 奥行600 × 高さ700

【特長】

冷たい：水温を10℃未満（シングル水温）で安定維持できる高性能チラー（冷却循環ユニット）搭載

清潔：オゾン除菌＋ろ過機能で清潔かつ肌触りの良い水質を実現

デザイン：従来製品に比べ、横幅は50cm以上、厚みは40cm以上の削減を実現。家庭で使いやすいサイズです。

展示住宅概要

青空を見ながらのんびりととのい体験スリムなデザインシングル水温を維持

とよたハウジングガーデン 豊田展示場

現在、見学申し込みを受付中です。

【物件概要】

物件名：シンセ スマートステージ

所在地：愛知県豊田市秋葉町4丁目75 とよたハウジングガーデン内 豊田展示場

延床面積：276.82平方メートル （83.73坪）

1F 面積：148.29平方メートル （44.85坪）

2F 面積：128.53平方メートル （38.88坪）

自然素材を使用した、落ち着きのあるLDK明るく楽しい食事の時間を演出するオープンキッチン

癒しの時間を楽しむリビング温かみのある木材やグリーンを取り入れたインテリア

コンセプト

「『ウェルビーイング』をテーマに、自然のぬくもりと最新技術を取り入れ、健康・快適・心地よさを追求した住まいをご提案。1階は開放的で自然と調和した空間設計、2階ではフィットネス・サウナのスペースをはじめ、大型モニターで未来の住まいをイメージできる体験型コーナーをご用意しています。」（トヨタホーム公式Webサイト(https://aichi.toyotahome.co.jp/exhibition/toyota/)より引用）

気持ちよく汗を流すフィットネススペース

【代表コメント】

INSIGHT WORKS株式会社 代表取締役 堀雄太

上質な暮らしとは、日々のなかに“整う余白”があることだと私たちは考えています。

今回、トヨタホーム愛知の新モデルハウスに、CUBE‑3BとHAGOROMOを導入いただいたことで、ただの設備ではなく、“空間としてのウェルネス”を住宅そのものに組み込む新たな提案が形になりました。

家に帰ることが、最上の回復になる。kokolo saunaは、そんな静かで確かな贅沢を、これからの暮らしにお届けしていきます。

【モデルハウスに関するお問合せ先】

豊田展示場（6/14グランドオープン）

担当：トヨタホーム愛知（株）

定休日：水曜日、木曜日

電話：0565-33-1212

【本件に関するお問い合わせ先】

kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）

TEL：045-517-1330（代表：堀）

E-Mail：info@kokolosauna.com

URL：https://kokolosauna.com/(https://kokolosauna.com/)

【会社概要】

社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）

代表者：代表取締役 堀雄太

所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目

設立：2017年1月20日

事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行

企業URL：https://insightworks.co.jp/