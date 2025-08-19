ナチュラルコスメブランドLUSH　ミステリアスな香りに包まれるこわ～くて遊び心に満ちたハロウィンコレクション過去最多の全56種を2025年8月21日（木）より全国発売開始

ラッシュジャパン合同会社

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、ハロウィンコレクション全56種（単品41種、ギフト5種、ギフトラッピング類10種）を8月21日（木）より全国78店舗及び公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)（公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)は2025年8月19日（火）より先行発売）にて発売いたします。本コレクションには、新作のこわ～いアイテムが満載！

頭と胴体に分かれたバスアイテムを組み合わることでキャラクターが完成する新作「モンスター・マッシュアップ」シリーズなら、合計16通りハロウィンモンスターを作れます。長年にわたりファンの多い『ロード オブ ミスルール』（シャワージェル）や、大きなバズを巻き起こした『ビッグモンスターオクトパス』（ シャワージェリー）（1.5キロの重量！）はもちろん、ティーキャンドルを灯してディフューザーとしても使用できるバスボムや、エイリアン型の洗浄料が中に入った『エイリアンエッグファーム』（シャワージェリー）など新作37種も登場。ハロウィンまでの期間、恐怖と遊び心に満ちた魅惑のアイテムを楽しめます。

ハロウィンコレクションのイメージ画像。左上から時計回りに、『ゴースティー』『エイリアンエッグファーム』『オクトパスプライム』『ミッドナイトマジック』『グループ！』『ハロウィンクランブル バブルルーン』『ビウィッチド』『ザマジシャン』『パンキン ナンキン』『ロード オブ ミスルール シャワージェル』

【商品数】

全56種

（バスボム11種・バブルバー11種・バスオイル1種・フェイスケア3種・リップスクラブ1種・ソープ2種・洗浄料8種・ソリッドハンドクリーム1種・ボディスプレー2種・キャンドル1種・ギフト5種・ラッピング類10種）

【発売日・発売店舗】

全国78店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)では2025年8月21日（木）

公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)では2025年8月19日（火）より先行発売

ハロウィンコレクションに関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/halloween)

商品概要

「フランケンシュタインズ モンスター ボム」と「フランケンシュタインズ モンスター バブルバー」のモンスター・マッシュアップイメージ

モンスター・マッシュアップで16種のモンスターが誕生？！

「モンスター・マッシュアップ」は今年初登場のシリーズです。 モンスターの頭部分を形どった全4種のバスボムと全4種の胴体のリユーザブルバブルバー（繰り返し使える入浴料）を自由に組み合わせて、最高16通りのオリジナルモンスターが作れます。シュワシュワと溶けるバスボムとたっぷりの泡でまるで魔法のポーションのようなバスタイムを楽しめます。

（左）ドラキュラ ボム（右）フランケンシュタインズ モンスター ボム

＜NEW＞ ドラキュラ ボム（バスボム）

\600 （税込）／個

棺桶よりも、まろやかなお風呂に横たわりたい？ マントをたたんで、お肌を整えるスイートなココナツミルクと鋭利な牙もとろけるようなクリーミーなバニラアブソリュートがお肌を柔らかく整えます。「モンスター・マッシュアップ」シリーズの1種。

＜NEW＞ フランケンシュタインズ モンスター ボム（バスボム）

\600（税込）／個

お肌を柔らかく整えるココナツミルク配合のこのバスボム。爽やかさあふれるタンジェリンとグレープフルーツのオイルの香りで、フレッシュな気分に整えます。「モンスター・マッシュアップ」シリーズの1種。

（左）スケルトン ボム（右）ウィッチボム



＜NEW＞ スケルトン ボム（バスボム）

\600（税込）／個

骨みたいに硬くて乾燥したお肌にはサヨナラして、オーツミルクパウダーで柔らかく整えましょう。エキゾチックでスイート、フローラルな香りのイランイランで秋の夜長を穏やかな気分で過ごしましょう。「モンスター・マッシュアップ」シリーズの1種。

＜NEW＞ ウィッチボム（バスボム）

\600（税込）／個

魔女は魔女でも、綿菓子の魔女をご存じですか？甘いバニラが香り、エプソムソルトでお肌を整えます。魔法のように心地よいバスタイムを演出してくれるはず。

（左） フランケンシュタインズ モンスター（右）スケルトン バブルバー

＜NEW＞ フランケンシュタインズ モンスター バブルバー（バブルバー）

\1,200（税込）／190g

モンスターたちは、見た目よりも優しいのかもしれません。ブラックカラントのようなとブラジリアンオレンジが、フルーティーな香りに柔らかな深みを加え、気持ちを明るく整えます。



＜NEW＞ スケルトン バブルバー（バブルバー）

\1,200（税込）／150g

骸骨にも元気をくれるようなベルガモットとタンジェリンの香りが繰り返しバスタイムを彩り、人生に前向きな気持ちを与えてくれるはず！

（左）ウィッチ バブルバー（右）ドラキュラ バブルバー

＜NEW＞ ウィッチ バブルバー（バブルバー）

\1,200 （税込）／150g

魔女の胴体をかたどったバブルバー。フローラルなゼラニウムオイルと元気をくれるようなライムオイルが香れば、ハロウィンのイタズラの準備も万端に。



＜NEW＞ ドラキュラ バブルバー（バブルバー）

\1,200（税込）／170g

ライムとスイートワイルドオレンジの爽やかな香りが、こじらせがちなモンスターもゴキゲンにさせてくれるでしょう。

その他新作のバスアイテム

（左）ザマジシャン（右）アルケミスト

＜NEW＞ ザマジシャン（バスボム）

\1,300（税込）／個

ビタミンが豊富なパープルスイートポテトパウダーがキメを整え、お肌に明るい印象を与えます。手作業で収穫されるシーソルトはお肌を滑らかに整えます。

＜NEW＞ アルケミスト（バスボム）

\1,300（税込）／個

お肌を滑らかに整えるシーソルト、ベンゾインレジノイド、スイートガムの木から採れるスタイラックスレジノイドが織りなす濃厚なグルマン系の甘い香りで、包まれるようなあたたかな心地よさを堪能して。

（左）マッドサイエンティスト（右）ミッドナイトマジック

＜NEW＞ マッドサイエンティスト（バスボム）

\1,070（税込）／個

不気味にほほ笑む科学者がポッピングキャンディ入りの泡立つ魔法の小瓶を使う姿を、バスタブで！ タンジェリンと爽快なグレープフルーツで晴れやかな気分に！目が覚めるような発見が頭に浮かぶこと間違いなし。

＜NEW＞ ミッドナイトマジック（バブルバー）

\1,440 （税込）／150g

カカオ、シア、コクム、イリペの4種のバターがお肌に潤いをとどけます。ジャスミンアブソリュートとバニラアブソリュートの甘く温かく包みこむような香り。

「ロード オブ ミスルール シャワージェル」使用イメージ

大人気商品のカムバックとゾクゾクする新星

大人気のハロウィンシーズンのラッシュらしい定番商品が復活！どろ～りとしたシャワースライムや、石鹸よりも弾力があるエイリアンモチーフのシャワージェリーは、まさに地球外生命体のような不思議なテクスチャー！ハロウィンらしさを存分に楽しめるユニークな商品です。

ロード オブ ミスルール シャワージェル（シャワージェル）

\1,660（税込）／100g、\3,320（税込）／275g、\5,550（税込）／555g

温かみのある香りのブラックペッパーとパチョリ、お肌を柔らかく整える小麦麦芽オイル、そして潤いたっぷりのカラギーナンエキスが配合された悪魔のように魅惑的なシャワージェルは、この季節のマストアイテム

（左）エイリアンエッグファーム（右）グループ！

＜NEW＞ エイリアンエッグファーム（シャワージェリー）

\2,000 （税込）／250g

新作のシャワージェリーは、90年代の象徴でもある「宇宙人の卵」のおもちゃから着想を得ています。爽快な香りのライムとお肌に滑らかさを与えるライチジュースが、気分も明るく、爽やかに整えます。



＜NEW＞ グループ！（シャワースライム）

\1,870（税込）／100g、\3,900（税込）／230g

いたずら心がくすぐられる不思議なシャワースライム。ローズオイルとグレープフルーツジュースが奏でるフローラルとシトラスの意外性に満ちた香りの組み合わせでエレガント、かつ落ち着きのあるシャワータイムを。

（左）ゴースティー（右）ビウィッチド

ゴースティー（バスボム）

\1,070 （税込）／個

大人気の小さなオバケが復活！

シトラスが香るお湯に虹色の色彩を放ち、さらにポッピングキャンディが奇妙なパチパチ音を響かせます。シチリア産レモンとレモングラスの香りが晴れやかな気分に導きます。



ビウィッチド（バブルバー）

\1,350（税込）／100g

すべて手作業で描かれる猫の目は、魔女の魔法で創ったみたいに一つ一つが違った仕上がり。ウッディーなオリバナムオイルと気持ちをあげてくれるベルガモットオイルが、真の猫にふさわしいいたずら心を掻き立てます。

（左）ロード オブ ミスルール ボディスプレー（右）モンスターオクトパス

ロード オブ ミスルール ボディスプレー（ボディスプレー）\6,300 （税込）／200ml

温かみのあるパチョリとブラックペッパーと甘いバニラのブレンドなら、どんないたずら心も地に足をつけさせます。有機変性アルコール(エタノール)は、ラッシュのサトウキビのサプライヤーが、リジェネラティブな栽培方法を採用することで、335種の野生生物が生息/訪れる森林の野生生物回廊を保護することにつながっています。

モンスターオクトパス（シャワージェリー）\2,000（税込）／185g

オクトパスプライム（シャワージェリー）\3,600（税込）／385g

ビッグモンスターオクトパス（シャワージェリー）\8,000（税込）／1.5kg

大人気のジェリーがカムバック！

豊富なビタミンを含んだパッションフルーツのエキスが汚れを落としながらお肌に明るい印象を与えます。

（左）パームリーダー（右）デーモンインザダーク M

パームリーダー（ソリッドハンドクリーム）

\1,800（税込）／50g

パッケージフリーのハンドクリームには、お肌を健やかに保つカレンデュラとアロエベラジェルが配合。酒粕とフェアトレードカカオバターはお肌を滑らかに整えます。



デーモンインザダーク M（ソープ）

\1,170（税込）／85g

2006年にイギリスでの発売時にカルト的な人気を生んだソープが、夜に光るオバケとともに復活しました。お肌のキメを整えるオーガニックアップルジュースと清涼感を与えるペパーミントオイルで汚れをしっかり落とします！

秋を感じる甘くスパイシーな香りのレイヤリングを楽しむバスタイム

ぞくぞくするだけがハロウィンコレクションではありません！秋の訪れを感じる香りをフェイスケアからボディケア、更にはバスルームに灯すキャンドルまで贅沢に取り入れてセルフケアの時間を作りましょう。ラッシュ初となる中にティーキャンドルを灯してディフューザーとしても使用できるバスボムも新登場！

（左） スパイシーパイ キャンドル（右）ザ パンプキンティーライト ボム

＜NEW＞ スパイシーパイ キャンドル（キャンドル）

\3,200（税込）／個

ナツメグ、クローブ、ジンジャーが温かくアロマティック、スパイシーなキャンドル。パラフィンフリー、遺伝子組み換え不使用、大豆不使用でヴィーガンのベジタブルワックスを使用しています。

（8月28日発売）



＜NEW＞ザ パンプキンティーライト ボム（バスボム）

\2,600（税込）／個

ティーキャンドルを中に入れるとカボチャが輝き、スパイシーなオレンジのようなの香りを放つディフーザー型バスボム。使い終えたらキャンドルを取り出し、バスタブに入れてお楽しみください。シチリアンレモンの爽やかさ、パインオイルのフレッシュでウッディーな深み、活力がみなぎるような明るいリツェアキュベバの香り。※ティーキャンドルは付属しておりません。

＜NEW＞ スパイシーパイ ボディスプレー（ボディスプレー）

\6,300（税込）／200ml

甘くてアーシーなキャロットシードオイル、香りに深みを加えるキャロブレジノイド、甘く刺激的なコショウのようなスパイスのジンジャーオイルの融合は秋にぴったりの香りです。

＜NEW＞ スパイシーパイ ラテ（シャワージェル）

\1,660（税込）／110g、\3,320（税込）／270g、\5,550（税込）／560g

シナモンスティックとクローブのインフュあージョン、ローストココアのエキスの温かなブレンドが濃厚で魅惑的なチョコレートのような香りを演出します。そして深く、ウッディーなコーヒーアブソリュート、さらにバニラを添えて。

（左）パンキン ナンキン（右）ハロウィンクランブル バブルルーン

パンキン ナンキン（バスボム）

\1,180 （税込）／個

ハロウィンのランタンをイメージしたバスボムは、あたたかみのあるシナモンリーフと気分を晴れやかにするスイートワイルドオレンジが融合された香り。オーガニックパンプキンパウダーでお肌をなめらかに整えます。

ハロウィンクランブル バブルルーン（バブルバー）

\1,630（税込）／170g

本物のカボチャのピュレとオーガニックでフェアトレードのカカオバターでお肌を潤します。ジュニパーベリーが明るい気分をもたらし、闇の中でもゆったり陽気なムードに。

ハロウィンフェイス（フレッシュフェイスマスク）

\1,990（税込）／75g

カボチャのすばらしさを余すところなく詰め込んだフェイスマスク。潤いたっぷりでハリのあるお肌に導くオーガニックパンプキンシードバター、ビタミンを豊富に含むパンプキンピュレはお肌にツヤを与え、スクラブ効果のある砕いたパンプキンシードでマッサージをしながら洗い流すことでキメを整えます。

ギフト

ハロウィンコレクションを象徴するような人気のアイテムのセットが全5種登場。

ギフトラッピングは100％再生紙製やリサイクル素材のリボンが使われています。

（左）ブー！ ギフト（右）パンプキンスパイス ギフト

＜NEW＞ ブー！ ギフト（ギフト）

\1,970（税込）／個

オバケのお風呂万歳！怖いほどかわいい2種のバスボムを、いたずら心いっぱいのラッピングで包みました。＜ギフト内容＞ゴースティー（バスボム）、ドラキュラ ボム（バスボム）



＜NEW＞ パンプキンスパイス ギフト（ギフト）

\5,500 （税込）／個

パンプキンの香りのお菓子のような2種のグルマンノートアイテムの心地よさを目いっぱい楽しんで！

＜ギフト内容＞スパイシーパイ ラテ110g（シャワージェル）、スパイシーパイ ボディスプレー100ml

（左）ホーンテッドハウス ギフト（右）カウントダウン トゥ ハロウィン ギフト

ホーンテッドハウス ギフト（ギフト）

\5,300（税込）／個

呪われた館から逃げ出し、ぞくぞくするほど楽しいバスタイムに乱入！4種のバスボムに加え、自分だけの「ホーンテッドハウス」を描ける塗り絵入り。ボックスにLEDキャンドルを入れれば、不気味なシーンを演出するハロウィンデコレーションに早変わり。

＜ギフト内容＞ゴースティー（バスボム）、パンキン ナンキン（バスボム）、

ウィッチ ボム（バスボム）、ビウィッチド（バブルバー）



＜NEW＞ カウントダウン トゥ ハロウィン ギフト（ギフト）

\10,800（税込）／個

ハロウィンを待つ1週間、毎日1つずつ楽しめる7つのアイテムを詰め込んだ『カウントダウン トゥ ハロウィン ギフト』が登場です。

＜ギフト内容＞アルケミスト（バスボム）、デーモンインザダーク M（ソープ）、スケルトン ボム（バスボム）、スパイシーパイ ラテ 110g（シャワージェル）、ゴースティー（バスボム）、ビウィッチド（バブルバー）、パームリーダー（ソリッドハンドクリーム）

ラッピング

（ノットラップ全5種、ロクタラップ全2種、缶1種、カード2種）

バスボムやバブルバーなど、あなたがセレクトしたとっておきのアイテムを、想いと共にノットラップやロクタラップでラッピングすることで、特別なハロウィンギフトを作りましょう。

（左）フィアサムフレンズ ノットラップ（右）スカリーウッド ロクタラップ

＜NEW＞ フィアサムフレンズ ノットラップ

\1,000（税込）／50cm x 50cm

バスボムやバブルバーをこのハロウィンノットラップに包んで、怖いほど素敵なギフトを。Intoart所属のジョーダン・ムーディによるデザイン。Intoartは学習障害のあるアーティストとデザイナーが制作を行う複合的デザインスタジオです。



＜NEW＞ スカリーウッド ロクタラップ

\320（税込）／35cm×35cm

インクルーシブアートを通じてすべての人に活躍の機会を提供する団体Project Ability所属のCocoによるデザインです。Project Abilityは、アーティストたちが自己表現を通して自信をつけ、その可能性を発揮するための場所や、専門知識を提供しています。

ギフトラッピングに関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/gift-wrapping)



ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、日本・神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。



企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/(https://weare.lush.com/jp/)

公式オンラインストア：https://www.lush.com/jp/(https://www.lush.com/jp/)





